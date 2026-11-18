

أعلنت شركة بلاستنس، المتخصصة في الخدمات والاستشارات الاستراتيجية لقطاع الضيافة، عن إطلاق عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وافتتاح مقر إقليمي لها في دبي. وتأتي الخطوة في إطار توسع الشركة في المنطقة، حيث أسست شركة مخصصة لأعمالها الإقليمية وافتتحت مكتباً محلياً وشكّلت فريقاً من المتخصصين باشر أعماله بالفعل. وتستند بلاستنس في توسعها الإقليمي إلى خبرتها الراسخة في قطاع تقنيات السفر، إذ تقدم خدماتها لأكثر من 2000 منشأة فندقية، فضلاً عن خبرتها الواسعة في قطاع الضيافة الفاخرة.

وتقدم الشركة إلى أسواق الشرق الأوسط نموذج عمل يجمع بين التقنيات المبتكرة وخدمات إدارة الإيرادات والتسويق الرقمي المصممة وفق احتياجات كل منشأة، بما يساعد الفنادق على استكشاف فرص جديدة للنمو، وخفض تكاليف استقطاب العملاء، وتحسين كفاءة قنوات التوزيع، وزيادة الربحية على المدى الطويل.

خطوة مهمة

وقال أندريا ديلفيني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بلاستنس: «يمثل حضورنا المباشر في دولة الإمارات خطوة مهمة لنقل خبراتنا التي اكتسبناها على مدار أكثر من عشرين عاماً في السوق الإيطالية إلى المنطقة. وتتميز إيطاليا باحتضانها أعلى تركّز لمنشآت الإقامة المستقلة على مستوى العالم، وقد أسهم تنوع هذه المنشآت واختلاف احتياجاتها في دفعنا إلى تطوير منظومة متكاملة من الحلول والخدمات التي تلبي المتطلبات الخاصة لكل فندق، بدءاً من أنظمة الحجز والتوزيع وإدارة الإيرادات، وصولاً إلى ذكاء الأعمال والتسويق الرقمي». وقد أثمر إطلاق عمليات الشركة في المنطقة عن إبرام أولى شراكاتها مع مجموعة «سها للضيافة»، التي تدير منشآت فندقية في قلب دبي، و«ثيرتي فايف ويست باي للشقق الفاخرة» التي توفر أجنحة فاخرة بإطلالات على أفق مدينة الدوحة. وتعكس هذه الشراكات اهتمام مشغلي قطاع الضيافة في المنطقة بتبنّي نماذج عمل تجمع بين التحليل الذكي للبيانات والخبرات الاستشارية المتخصصة، بهدف الارتقاء بالأداء التجاري وتعزيز الربحية.

وقال أحمد فصّاد، المدير التجاري لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة بلاستنس: «يتيح لنا وجودنا المباشر في المنطقة بناء علاقات وثيقة مع مشغلي الفنادق، والعمل معهم على تحويل أهدافهم التجارية إلى نتائج ملموسة. ونحرص على دعم الفرق الفندقية في تقييم أدائها وتطوير استراتيجياتها وتنفيذها بكفاءة، بما يسهم في تحقيق أهدافها وتعزيز قدرتها التنافسية. ومع التطور المتسارع الذي يشهده قطاع الضيافة في الشرق الأوسط، تزداد أهمية التعاون مع شريك متخصص يقدم حلولاً وخدمات متنوعة تلبي احتياجات الفنادق، مدعومة بأنظمة تقنية متطورة تخضع للتحديث المستمر، بما يمنحها ميزة تنافسية في سوق يشهد تغيرات متواصلة».

وتوفر بلاستنس واحدة من أكثر منظومات الحلول والخدمات شمولاً في قطاع تقنيات السفر، بهدف زيادة الحجوزات المباشرة وتعظيم الإيرادات وهوامش الربح، من خلال شراكات مرنة تُصمم وفق الاحتياجات الخاصة لكل منشأة فندقية. وتواصل الشركة الاستثمار في الابتكار التكنولوجي وتطوير أدوات متقدمة تسهم في تحسين تجربة الحجز وزيادة معدلات تحويل زيارات المواقع الإلكترونية إلى حجوزات فعلية عبر قنوات البيع المباشر.

وتشكل دبي مركزاً استراتيجياً لتوسيع نطاق أعمال بلاستنس في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند وأجزاء من آسيا، انطلاقاً من منظومتها المتكاملة التي تضم مجموعة واسعة من الأنظمة والخدمات المخصصة لقطاع الفنادق ومنشآت الإقامة. وتشمل هذه المنظومة ربط الأنظمة والبيانات من خلال لوحات تحكم تفاعلية، إلى جانب خدمات التدريب والاستشارات المتخصصة، ضمن نماذج أعمال ترتكز على تحقيق العائد على الاستثمار.

ويعكس هذا التوجه التزام الشركة بدعم نمو أعمال عملائها وتعزيز هوامش أرباحهم، انسجاماً مع شعارها الذي تتبناه منذ تأسيسها: «نعزز نمو أعمالك».