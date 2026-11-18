تكثف دولة الإمارات تحركاتها لتعزيز حضورها التجاري والاستثماري في أسواق غرب أفريقيا، عبر توسيع الشراكات الاقتصادية مع سيراليون وغانا وكينيا، واستكشاف فرص جديدة أمام الشركات الإماراتية في قطاعات التعدين والمعادن الاستراتيجية والطاقة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والصناعات الزراعية، بما يدعم تدفقات الاستثمار والتجارة، ويعزز المصالح الاقتصادية المشتركة.

وفي هذا الإطار، استقبل فخامة جوليوس مادا بيو، رئيس جمهورية سيراليون، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، والوفد الإماراتي المرافق، الذي يزور مدينة لونغي، حيث بحث الجانبان سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية، والاستفادة من المقومات الاقتصادية التي يمتلكها البلدان لتطوير شراكات طويلة الأمد تحقق قيمة مضافة وتدعم مسارات النمو المستدام.

وجاء اللقاء على هامش قمة غرب أفريقيا للتكامل والاستثمار «WAIIS 2026»، ونقل خلاله الزيودي إلى الرئيس السيراليوني تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لسيراليون وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل الرئيس جوليوس مادا بيو الوزير تحياته إلى القيادة الرشيدة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادةً وشعباً بدوام التقدم والرخاء، معرباً عن تقدير بلاده للعلاقات الراسخة التي تجمع البلدين، وتطلعه إلى توسيع التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية.

وحضر اللقاء رئيس وزراء سيراليون الدكتور ديفيد موينينا سينجيه، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي محمد رحمان سواري، ووزير المالية كاريفا أ. ف. كارغبو، حيث تناولت المباحثات سبل البناء على تطور العلاقات الثنائية، وتفعيل الفرص التي تتيحها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، وتعزيز حضور الشركات الإماراتية في السوق السيراليونية.

وركزت المناقشات على قطاعات التعدين والمعادن الاستراتيجية والطاقة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والصناعات الزراعية، مع التأكيد على أهمية الاستفادة من الموارد الطبيعية والمقومات الاقتصادية التي تمتلكها سيراليون، وتطوير سلاسل القيمة المحلية، وفتح مجالات أوسع أمام القطاع الخاص في البلدين.

وقال الرئيس جوليوس مادا بيو إن دولة الإمارات تمثل شريكاً اقتصادياً مهماً لسيراليون، مؤكداً تطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والاستفادة من الخبرات الإماراتية في تطوير القطاعات الحيوية، بما يدعم الأولويات التنموية ويوفر فرصاً جديدة للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف. وأضاف أن بلاده تتطلع إلى تحويل الفرص التي تتيحها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى مشروعات ملموسة وشراكات مستدامة، وتعزيز القيمة المضافة للموارد الوطنية.

من جانبه، أكد الدكتور ثاني الزيودي أن سيراليون شريك مهم لدولة الإمارات في غرب أفريقيا، وأن اللقاءات خلال الزيارة تعكس إرادة مشتركة للارتقاء بالتعاون التجاري والاستثماري إلى آفاق أوسع، وترجمة الزخم المتنامي في العلاقات إلى فرص عملية وشراكات نوعية أمام القطاع الخاص في البلدين.

وفي سياق توسيع شبكة الشراكات الاقتصادية الإماراتية في القارة الأفريقية، عقد الزيودي لقاءً مع فخامة جون دراماني ماهاما، رئيس جمهورية غانا، بحثا خلاله سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتوسيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري، والاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الغاني في عدد من القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية.

وتناولت المباحثات فرص التعاون في الطاقة والمعادن والصناعات الزراعية، إلى جانب تطوير سلاسل القيمة الصناعية، وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما يسهم في رفع القدرات الإنتاجية وتوسيع حركة التجارة وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي.

وأكد الرئيس الغاني أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دولة الإمارات، معرباً عن تطلع بلاده إلى توسيع التعاون التجاري والاستثماري والشراكات مع الشركات الإماراتية، خصوصاً في القطاعات التي تدعم التحول الاقتصادي وتعزز القدرات الإنتاجية. وأشار إلى أن الخبرات الإماراتية والفرص المتاحة في السوق الغانية تمثل قاعدة مهمة لتطوير تعاون يحقق قيمة اقتصادية مستدامة للبلدين.

وقال الزيودي إن الإمارات تولي أهمية كبيرة لتعزيز شراكاتها الاقتصادية مع دول غرب أفريقيا، انطلاقاً من رؤيتها القائمة على بناء جسور التجارة والاستثمار وتوسيع التعاون التنموي مع الأسواق ذات الإمكانات الواعدة، مشيراً إلى أن سيراليون وغانا تمثلان شريكين مهمين في هذا التوجه، بما تمتلكانه من مقومات اقتصادية وفرص استثمارية في قطاعات استراتيجية.

وأضاف أن التركيز ينصب على تحويل فرص التعاون إلى شراكات عملية ومشروعات ذات قيمة مضافة، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص وتطوير سلاسل الإمداد وتبادل الخبرات وتوسيع الاستثمارات في الطاقة والمعادن والصناعات الزراعية والبنية التحتية، مؤكداً أن تعميق الترابط الاقتصادي بين الإمارات والدول الأفريقية يدعم بناء أسواق أكثر تكاملاً ومرونة، ويعزز فرص النمو المستدام والازدهار المشترك.

وفي إطار «أيام التجارة الإماراتية»، ترأس الزيودي وفداً إماراتياً يضم مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن شركات وطنية، في زيارة رسمية إلى سيراليون، بهدف توسيع قنوات التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال، والتعرف إلى الفرص الاستثمارية المتاحة، وبحث آليات تحويلها إلى مشروعات وشراكات قابلة للتنفيذ.

وضم الوفد الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، نائب مدير إدارة الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية، وسعيد حمدان النقبي، سفير الدولة لدى جمهورية السنغال وغير المقيم لدى سيراليون، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وشهدت الزيارة سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين السيراليونيين، شملت برنسيس دوغبا، وزيرة الثروة السمكية والموارد البحرية، والحاجي فانداي توراي، وزير النقل والطيران، وألفا إبراهيم سيساي، وزير التجارة والصناعة، والدكتور هنري موسى كباكا، وزير الزراعة والأمن الغذائي، وسيريل أرنولد غرانت، وزير الطاقة، إضافة إلى شيرنور محمود جالو، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتأمين في سيراليون، وعدد من المستثمرين وقادة الأعمال.

وبحثت الاجتماعات فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتعدين والبنية التحتية والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية، واستكشاف مجالات جديدة للتكامل بين الشركات والمؤسسات في البلدين، بما يتماشى مع الأولويات الاقتصادية والتنموية لسيراليون، ويتيح للشركات الإماراتية فرصاً أوسع للاستفادة من إمكانات السوق المحلية.

كما ركزت المباحثات على الفرص التي تتيحها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، باعتبارها إطاراً لتعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية المتبادلة، وتسهيل بناء الشراكات بين القطاع الخاص، وتوسيع نطاق التعاون في القطاعات ذات القيمة المضافة.

استكشاف فرص الشراكات

وعلى هامش أعمال القمة، التقى الزيودي لي كينياينجوي، وزير الاستثمار والتجارة والصناعة في جمهورية كينيا، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي، واستكشاف فرص جديدة للشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين، بما يدعم المصالح المشتركة ونمو التبادل التجاري والاستثماري.

وشهدت الزيارة كذلك تنظيم اجتماعات أعمال ثنائية «B2B» ولقاءات مباشرة بين مسؤولين ووزراء وقادة أعمال من الإمارات وسيراليون، لاستعراض الفرص التجارية والاستثمارية في القطاعات المستهدفة، وبحث سبل تطوير الشراكات بين الشركات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات وتوسيع تدفقات رؤوس الأموال.

وتعكس هذه التحركات توجهاً إماراتياً لتوسيع الشراكات الاقتصادية مع الأسواق الأفريقية من خلال مسارات متكاملة تجمع بين الاتفاقيات التجارية واللقاءات الحكومية والتواصل المباشر بين المستثمرين والشركات، بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق، ويفتح مجالات جديدة للتعاون في القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية.

وتأتي اللقاءات والاجتماعات ضمن مشاركة الإمارات في قمة غرب أفريقيا للتكامل والاستثمار «WAIIS 2026»، التي توفر منصة تجمع الحكومات والمؤسسات الاستثمارية والقطاع الخاص لبحث فرص التكامل الاقتصادي وتطوير البنية التحتية والطاقة والتصنيع والأمن الغذائي والمعادن الاستراتيجية والتحول الرقمي، وربط المشاريع ذات الأولوية بالمستثمرين ومؤسسات التمويل وشركاء التنمية.

وتؤكد هذه التحركات اتساع نطاق العلاقات الاقتصادية الإماراتية الأفريقية، وانتقالها إلى مرحلة تركز على تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات فعلية، وتعزيز دور الشركات الوطنية في الأسواق الواعدة، وبناء شراكات طويلة الأمد تدعم التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية المتبادلة.