تنطلق في دبي يوم 25 نوفمبر الجاري فعاليات مؤتمر التأمين الصحي العاشر لعام 2026، الذي ينظمه اتحاد الإمارات للتأمين، بمشاركة أكثر من 170 من الرؤساء التنفيذيين والخبراء، وممثلي شركات التأمين، ومقدمي خدمات الرعاية الصحية وإدارات المطالبات من دولة الإمارات، وعدد من الدول العربية والأجنبية، لبحث مستقبل القطاع والتحديات التي تواجهه، واستكشاف فرص تطوير منظومة التأمين الصحي، وتعزيز كفاءتها واستدامتها.

ويستضيف فندق «ميلينيوم داون تاون دبي» فعاليات المؤتمر على مدى يومين، بهدف دعم الأهداف الوطنية للصحة، وتعزيز الحوار والتنسيق بين شركات التأمين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية والجهات التنظيمية، بما يسهم في تطوير الشراكات، وتحسين جودة الخدمات، وتحقيق التوازن بين تكاليف الرعاية الصحية وقدرة المستفيدين على تحمل نفقات التأمين.

وتناقش جلسات المؤتمر مجموعة من الملفات الرئيسية، في مقدمتها بناء شراكات مستدامة بين شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية، ومستقبل الصحة الرقمية والابتكار المسؤول، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة في إدارة المطالبات والعمليات التأمينية، ضمن الأطر التنظيمية والتشريعية المعتمدة، كما تبحث جلسات متخصصة حوكمة البيانات الصحية وحماية الخصوصية والأمن السيبراني، وتعزيز مرونة الأنظمة الرقمية، إلى جانب تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإدارة الحديثة لاستخدام الخدمات الصحية، وتحسين جودة الرعاية.

ويحظى ملف التضخم الطبي وارتفاع تكاليف الخدمات الصحية باهتمام خاص، في ظل تأثيراته المباشرة على الأعباء المالية لشركات التأمين، حيث يناقش المشاركون آليات الحد من الاحتيال والهدر وإساءة استخدام الخدمات الصحية، ورفع كفاءة إدارة المطالبات، وتطوير نماذج أكثر فاعلية لضبط النفقات، وتحقيق الاستدامة المالية للقطاع.

ويتناول المؤتمر كذلك الرؤى الاكتوارية وآليات اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، ودورها في تعزيز القدرة على تحمل تكاليف التأمين الصحي على المدى الطويل، إلى جانب بحث أثر الصحة والعافية في جودة الرعاية، وأهمية دمج خدمات الصحة النفسية ضمن التغطيات التأمينية.

وتشمل الموضوعات المطروحة توحيد السياسات وممارسات الفوترة وإعداد التقارير، وتعزيز الحوكمة والامتثال والشفافية، فضلاً عن تسوية النزاعات والرقابة على المطالبات، وتطوير نماذج التعاقد وأطر سداد التكاليف والتعويضات بما يرفع كفاءة العمليات التأمينية.

وتخصص إحدى الجلسات لمناقشة دور الوسطاء في تعزيز النتائج لصالح حملة الوثائق، وإدارة العلاقات بين العملاء وشركات التأمين والأطراف المعنية، مع استعراض التحول الرقمي في الوساطة التأمينية الصحية، وتطور دور مديري المطالبات من الأطراف الثالثة، فيما تتناول جلسة أخرى الالتزام بدليل إرشادات وسطاء التأمين الصادر عن هيئة الصحة بدبي وانعكاساته على السوق.

وقال خالد محمد البادي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتأمين، إن المؤتمر يمثل منصة للحوار البناء بين مختلف الأطراف المعنية، في ظل التحديات المتشابكة التي تواجه قطاع التأمين الصحي، معرباً عن تطلعه إلى الخروج بتوصيات، تسهم في بناء منظومة أكثر كفاءة، وتطوير آليات تعزز الشفافية والتعاون بين جميع الأطراف.

وأضاف أن تحقيق التوازن بين الارتفاع المستمر في تكاليف الخدمات الطبية وتخفيف الأعباء المالية على شركات التأمين يمثل أولوية للقطاع، بما يتيح تقديم أسعار تأمينية مناسبة، وضمان حصول المؤمن لهم على خدمات صحية عالية الجودة بالسرعة المطلوبة.

وتوقع البادي أن يشهد سوق التأمين الصحي في دولة الإمارات مزيداً من النمو والتوسع خلال عام 2027 والأعوام التالية، مدعوماً بالتحول الرقمي، والزيادة المتواصلة في عدد السكان، وتعميم إلزامية التأمين الصحي في جميع إمارات الدولة، وإلزام أصحاب العمل بتوفير التغطية الصحية لموظفيهم والعاملين لديهم.

وأشار إلى أن ازدهار السياحة العلاجية، وارتفاع معدلات التوظيف في ظل استراتيجيات التنويع الاقتصادي، والنمو المتواصل للاقتصاد الوطني، إلى جانب تنامي الوعي بأهمية التأمين الصحي، تشكل جميعها عوامل داعمة لتوسع السوق، وزيادة الطلب على منتجات التأمين والخدمات الصحية، بما يعزز آفاق نمو القطاع، خلال المرحلة المقبلة.