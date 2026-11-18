وقّعت «مانسمان» للطاقة، الشركة الإماراتية المتخصصة في أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء وتكامل التقنيات ومقرها أبوظبي، اتفاقية مع أدنوك البرية لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير مرافق حقول شمال شرق باب. يهدف المشروع إلى تعزيز موثوقية مرافق إنتاج النفط القائمة في حقول النوف والرميثة وشنايل البرية، ورفع كفاءتها التشغيلية وطاقتها الإنتاجية، بما يدعم أهداف أدنوك الإنتاجية على المدى الطويل.

وقع الاتفاقية كلٌّ من المهندس أنس الجعيدي، الرئيس التنفيذي لمانسمان للطاقة، وهدى الهنائي، الرئيس التنفيذي المالي في "أدنوك البرية". ويشمل نطاق الاتفاقية أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء لتطوير المرافق القائمة مع ضمان استمرارية العمليات التشغيلية.

وتواصل "مانسمان" للطاقة تعزيز دورها في دعم تحديث البنية التحتية لقطاع الطاقة في الإمارات، مستندةً إلى سجلها الحافل في تنفيذ مشاريع تطوير المرافق القائمة لصالح شركات مجموعة أدنوك.

وقال المهندس أنس الجعيدي، الرئيس التنفيذي لمانسمان للطاقة: «يتطلب التطوير المستمر للبنية التحتية لقطاع الطاقة في الإمارات الاستثمار في تعظيم كفاءة الأصول القائمة وأدائها، وليس فقط في المشاريع الجديدة. وتؤدي مشاريع تطوير المرافق القائمة دوراً محورياً في دعم هذه الأولويات، إذ تمكّن المشغّلين من تحسين منشآتهم وتلبية متطلبات الإنتاج المتغيرة. نفخر بالمساهمة في هذه الجهود من خلال قدراتنا في مجالَي الهندسة وتنفيذ المشاريع».

من جانبه، قال الدكتور أحمد محمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك البرية": تشكل أصولنا الحالية أساساً راسخاً لاستدامة نمونا، ونواصل الاستثمار في تطويرها وتعزيز كفاءتها لضمان تحقيق أقصى إمكاناتها خلال العقود المقبلة. وتمثل المرحلة الثانية من مشروع تطوير مرافق شمال شرق باب خطوة استراتيجية نحو تعزيز مرونة وكفاءة عملياتنا وجاهزيتها للمستقبل، بما يسهم في دعم أهداف أدنوك للإنتاج على المدى الطويل. كما تعكس شراكتنا مع مانسمان للطاقة أهمية توظيف الخبرات الوطنية لدعم ريادة دولة الإمارات في قطاع الطاقة، وتعزيز القدرات الصناعية المحلية، وتحقيق قيمة مستدامة من خلال برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني.