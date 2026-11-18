شارك أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، والمستشار الخاص لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، وعضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA)، في فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP31، الذي تستضيفه الجمهورية التركية، ضمن وفد المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، برئاسة معالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة.

وتأتي المشاركة في إطار تعزيز حضور دولة الإمارات في المحافل الدولية المعنية بالعمل المناخي، وإبراز تجربتها في تطوير حلول مبتكرة تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وخفض الانبعاثات الكربونية، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والموارد، في ظل تنامي التحديات المرتبطة بتغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة.

وأكد بن شعفار أن الإمارات رسخت مكانتها العالمية في العمل المناخي والتنمية المستدامة بفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة، مشيراً إلى أن دبي قدمت نموذجاً متقدماً في تحويل التحديات البيئية إلى فرص للابتكار والنمو الاقتصادي المستدام، من خلال مشاريع نوعية وبنية تحتية متطورة جعلتها مركزاً عالمياً للاقتصاد الأخضر والتقنيات المستدامة.

وقال إن «إمباور» تعتز بدورها في دعم هذه المسيرة، مستندة إلى ريادتها العالمية في قطاع تبريد المناطق، وتطوير حلول تسهم في تعزيز كفاءة الطاقة والحد من الانبعاثات، لافتاً إلى أن المشاركة في COP31 تمثل فرصة لإبراز التجربة الإماراتية وتبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين، والمساهمة في تسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.

وأضاف أن التقدم الذي حققته دبي في تطوير بنية تحتية مستدامة يؤكد إمكانية تحقيق النمو الاقتصادي والعمراني بالتوازي مع المحافظة على البيئة وترشيد استهلاك الموارد. وأوضح أن «إمباور» تواصل دعم هذا التوجه عبر توسيع استخدام حلول تبريد المناطق وتوظيف أحدث التقنيات لرفع الكفاءة التشغيلية وخفض استهلاك الطاقة.

وأشار إلى أن تزايد الطلب العالمي على خدمات التبريد يعزز أهمية تبادل الخبرات والحلول التي طورتها دبي في هذا المجال، مؤكداً حرص المؤسسة على توسيع التعاون الدولي ونقل المعرفة، بما يدعم بناء مدن أكثر استدامة ومرونة، ويسهم في تحقيق أهداف الحياد الكربوني.

وتواصل «إمباور» تطوير حلول تبريد المناطق باعتبارها أحد الخيارات الفاعلة لدعم استدامة المدن، من خلال تحسين كفاءة البنية التحتية للمباني والمشاريع العمرانية، وتقليل استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية، بما يعزز دور القطاع في مسيرة التحول المناخي.