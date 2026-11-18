محمد لوتاه:

نعمل على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دبي وكوريا الجنوبية

19.5 مليار درهم التجارة غير النفطية بين الجانبين بنمو 2.3 % خلال 2025

154 % نمواً في عدد الشركات الكورية المسجلة في عضوية غرفة دبي خلال 5 سنوات



افتتحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مكتباً تمثيلياً جديداً في العاصمة الكورية سيئول، في خطوة تستهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دبي وكوريا الجنوبية، وتوسيع حضور الشركات من الجانبين في أسواق البلدين، والاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

ويأتي افتتاح المكتب الجديد في ظل النمو المتواصل للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين، حيث تجاوزت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وكوريا الجنوبية 19.5 مليار درهم، خلال عام 2025، مسجلة نمواً بنسبة 2.3 % مقارنة بعام 2024، بما يعكس استمرار تطور الشراكة التجارية، وتوسع مجالات التعاون بين مجتمعي الأعمال.

وتعزز هذا التوجه مع ارتفاع عدد الشركات الكورية الجنوبية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي من 130 شركة في نهاية عام 2020 إلى 330 شركة بنهاية عام 2025، بنمو بلغ 154 % خلال خمس سنوات، كما انضمت 48 شركة كورية جنوبية جديدة إلى عضوية الغرفة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026، في مؤشر على تنامي اهتمام الشركات الكورية ببيئة الأعمال والفرص الاستثمارية التي توفرها دبي.

وجرى افتتاح المكتب بحضور جمال عبدالله السويدي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كوريا، ومشاركة نحو 110 من المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال الكوري، في خطوة تعكس اهتمام الجانبين بتعزيز قنوات التواصل الاقتصادي، وتطوير الشراكات التجارية والاستثمارية.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إن افتتاح المكتب التمثيلي في سيئول يمثل خطوة استراتيجية، تعكس التزام الغرف بتعزيز الشراكة الاقتصادية بين دبي وكوريا الجنوبية، وتوسيع آفاق التعاون بين مجتمعي الأعمال، وفتح قنوات جديدة للتجارة والاستثمار، بما يدعم النمو المتبادل.

وأضاف أن المكتب سيسهم في تشجيع الشركات الكورية الجنوبية على الاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها دبي، وتعزيز حضورها في الإمارة باعتبارها بوابة استراتيجية إلى الأسواق العالمية.

وسيتولى المكتب الجديد العمل بشكل وثيق مع مجتمع الأعمال الكوري لاستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية في البلدين، وتعزيز التواصل مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب التعريف بالمزايا التنافسية لدبي بوصفها مركزاً عالمياً رائداً للاستثمار ومزاولة الأعمال، كما سيقدم المكتب للشركات الكورية معلومات متخصصة حول بيئة الأعمال في دبي، ويساعدها على تحديد الشركاء المحليين المناسبين، بما يدعم تأسيس أعمالها في الإمارة، وتوسيع عملياتها انطلاقاً منها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وفي الاتجاه المقابل سيوفر المكتب دعماً للشركات العاملة في دبي والراغبة في دخول السوق الكورية الجنوبية، من خلال تزويدها بالمعلومات والبيانات المتعلقة ببيئة الأعمال والفرص التجارية والاستثمارية، وتسهيل التواصل مع شركاء محليين موثوقين، بما يعزز فرص نجاح توسعها في كوريا الجنوبية.

ويعكس افتتاح المكتب توجه دبي نحو توسيع شبكة مكاتبها التمثيلية الدولية، وتعزيز الروابط المباشرة مع الأسواق ذات الإمكانات التجارية والاستثمارية الواعدة، بما يدعم استقطاب الشركات والاستثمارات الأجنبية، ويفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات المحلية للتوسع عالمياً.