استضافت دبي الدورة الثانية من مؤتمر الشرق الأوسط للغاز، بمشاركة أكثر من 150 من كبار التنفيذيين وصناع السياسات والممولين والمستثمرين في قطاع الطاقة، وسط تأكيدات بأن مستقبل قطاع الغاز في المنطقة يتطلب استثمارات تتجاوز 200 مليار دولار بحلول عام 2030، لتعزيز نمو الإمدادات المحلية وتطوير البنية التحتية وشبكات الربط الإقليمية، ورفع مستويات المرونة والقدرة على مواجهة اضطرابات الأسواق ومسارات التوريد.

وأكد المشاركون في المؤتمر، الذي عقد في فندق والدورف أستوريا بمركز دبي المالي العالمي تحت عنوان «شراكات تحرك مسار التقدم: تطوير البنية التحتية للغاز عبر الشرق الأوسط»، أن تعزيز أمن الطاقة لم يعد مقتصراً على زيادة الإنتاج وتلبية الطلب المتنامي، بل بات يتطلب منظومة متكاملة تشمل تنويع طرق التصدير، وتوسيع قدرات التخزين، وإنشاء خطوط أنابيب عابرة للحدود، إلى جانب توفير آليات تمويل قادرة على استقطاب الاستثمارات طويلة الأجل وحماية البنية التحتية الحيوية.

ونظمت المؤتمر «بتروليوم إيكونوميست» بالشراكة مع شركة نفط الهلال، الراعي المضيف للمؤتمر وأقدم وأكبر شركة نفط وغاز خاصة في المنطقة، بمشاركة مسؤولين وتنفيذيين من شركات ومؤسسات بارزة، من بينها أدنوك للغاز و«XRG» و«دانة غاز» و«بابكو إنرجيز» ومنتدى الطاقة الدولي، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات تمويل واستثمار عالمية، من بينها «KKR» و«Aberdeen Investcorp Infrastructure Partners».

وقال مجيد حميد جعفر، الرئيس التنفيذي لنفط الهلال والعضو المنتدب لمجلس إدارة دانة غاز، في الكلمة الافتتاحية: إن منطقة الشرق الأوسط تمتلك نحو 40 % من احتياطيات الغاز المؤكدة عالمياً، الأمر الذي يمنحها دوراً محورياً في مستقبل أسواق الطاقة، مشيراً إلى أن التطورات التي شهدتها الأشهر التسعة الماضية أكدت الأهمية الاستراتيجية لإمدادات الغاز في دعم الاقتصاد العالمي.

وشدد جعفر على أن المرحلة المقبلة تتطلب توجيه الاستثمارات ليس فقط نحو تحقيق نمو أكبر في الإنتاج، وإنما أيضاً بناء المقومات التي تضمن استدامة هذا النمو واستمراره في مختلف الظروف، موضحاً أن ذلك يستدعي تطوير مشاريع إنتاج جديدة، ومد خطوط أنابيب تربط أسواق المنطقة، وتوفير خيارات تصدير لا تقتصر على مضيق هرمز، فضلاً عن زيادة السعات التخزينية لتوفير بدائل للإمدادات عند تعطل طرق النقل.

وأضاف أن تنفيذ هذه المنظومة المتكاملة يتطلب استثمارات تزيد على 200 مليار دولار بحلول عام 2030، معتبراً أن ذلك يمثل واحدة من أكبر فرص النمو الحقيقي أمام قطاع الطاقة في المنطقة خلال المرحلة المقبلة.

وقال جعفر: إن ما شهدته دولة الإمارات والمنطقة منذ تأسيس نفط الهلال في الشارقة قبل أكثر من 55 عاماً، من حروب وتقلبات حادة في أسعار النفط والأزمات العالمية، أثبت قدرة المنطقة على تجاوز التحديات والخروج منها بقدرات أكبر وأكثر صلابة.

وتوقع أن تشهد المنطقة، مع نهاية العقد الحالي، زيادة في إنتاج الغاز الخليجي، إلى جانب توسع غير مسبوق في مسارات الإمداد ومخزونات الغاز، مؤكداً أن مرحلة جديدة من النمو والمرونة في قطاع الطاقة تنطلق من دولة الإمارات، التي تجمع قادة القطاع لصياغة شراكات تدعم مستقبل الصناعة.

وفي سياق متصل، أشار جعفر إلى استثمارات نفط الهلال ودانة غاز التي تجاوزت 4 مليارات دولار في قطاع الغاز بإقليم كردستان العراق، واصفاً إياها بأنها أكبر استثمار خاص في قطاع الغاز العراقي، وأكبر استثمار لشركة خليجية في البلاد.

واستشهد بمستويات ثقة المستثمرين في القطاع، مشيراً إلى إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار لصالح شركة «بيرل بتروليوم» في وقت سابق من نوفمبر الجاري، تجاوزت طلبات الاكتتاب فيها حجم الإصدار بنحو 1.7 مرة، بما يعكس استمرار اهتمام المستثمرين بفرص قطاع الغاز الإقليمي.

وركزت المناقشات على مجموعة من الأولويات، في مقدمتها تسريع تطوير موارد الغاز المحلية، وتوفير شروط مالية وتنظيمية تحفز الاستثمارات وتعوض المخاطر المرتبطة بالمشاريع طويلة الأجل، فضلاً عن تطوير شبكات الربط الإقليمية بما يمنح الدول المنتجة خيارات متعددة للوصول إلى الأسواق، ويتيح للدول المستهلكة تنويع مصادر الإمداد.

كما تناول المشاركون أهمية توفير التمويل اللازم للبنية التحتية وحمايتها من المخاطر التشغيلية والجيوسياسية، في ظل تنامي القناعة بأن المرونة وأمن الإمدادات أصبحا عنصرين أساسيين في قرارات الاستثمار بقطاع الطاقة، وليس مجرد اعتبارات مكملة لخطط التوسع والإنتاج.

من جانبه، قال بول هيكن، رئيس التحرير ورئيس قسم الاقتصاد في «بتروليوم إيكونوميست»: إن النقاشات والمشاركة الواسعة في المؤتمر تعكسان طموح المنطقة إلى تعزيز دورها القيادي في أسواق الطاقة العالمية، مشيراً إلى أن الغاز في الشرق الأوسط بات يتمتع بأهمية أكبر من أي وقت مضى بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي.

وأكد أن الشراكات التي جرى بحثها خلال المؤتمر تمثل أساساً لتطوير بنية تحتية مترابطة وأكثر قدرة على الصمود، بما يدعم النمو الاقتصادي في المنطقة على مدى العقود المقبلة.