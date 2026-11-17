



أعلنت "مالية دبي" و"دبي الرقمية" عن إتاحة "تمارا"، المنصة البارزة في مجال المدفوعات الآجلة، ضمن خيارات الدفع عبر منظومة "سداد دبي"، في خطوة تمنح المتعاملين مزيدًا من الخيارات عند سداد رسوم الخدمات الحكومية بالأقساط، وتدعم جهود حكومة دبي المتواصلة لتعزيز المدفوعات الرقمية وتقديم تجربة دفع أكثر مرونة وسهولة.

ويتيح دمج "تمارا" في منصة "سداد دبي" للمتعاملين إدارة مدفوعاتهم بسهولة وشفافية. وتعتمد خطط التقسيط المتاحة على أهلية المتعامل، وطبيعة المعاملة، والشروط والأحكام المعتمدة لدى "تمارا".

وتأتي الخطوة في إطار جهود "مالية دبي" و"دبي الرقمية" المتواصلة لدعم نتائج استراتيجية دبي اللانقدية، وتعزيز بيئة المدفوعات الرقمية لتواكب احتياجات الأفراد ومختلف قطاعات الأعمال.

وأكد معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، حرص الدائرة على مواصلة التيسير على المتعاملين مع حكومة دبي من خلال توسعة خيارات الدفع المتاحة أمامهم، مشيرًا إلى أن هذا الأمر جزء مهم من مسيرة دبي نحو بناء منظومة مالية رقمية متكاملة تضع السهولة والكفاءة في مقدمة أولوياتها.

وقال معاليه إن من الضروري أن يتمكّن المتعاملون من استخدام هذه الخدمات بثقة، وأن يطمئنوا إلى أن مدفوعاتهم تُعالَج في بيئة آمنة.

وأضاف: "بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، وبالتعاون مع دبي الرقمية وشركائنا في القطاعين الحكومي والخاص، وفي ضوء استراتيجية دبي اللانقدية، نواصل في مالية دبي، تطوير منظومة المدفوعات الحكومية. ونحرص من خلال هذه الجهود على مواكبة التطورات المتسارعة في تقنيات الدفع، وتقديم حلول تسهم في تبسيط المعاملات وتعزيز تجربة المتعامل، إلى جانب دعم كفاءة واستدامة منظومة التحصيل الحكومي".

من جهته، قال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: "تمضي دبي، برؤية قيادتنا الرشيدة، في بناء نموذج متكامل للحياة الرقمية، تكون فيه التكنولوجيا جزءاً من الحياة اليومية للناس، ووسيلةً لتعزيز سهولتها وجودتها وكفاءتها. وتمثل المدفوعات الرقمية أحد المكونات الأساسية لهذا النموذج، بما لها من دور في دعم الاقتصاد الرقمي، وتعزيز كفاءة الخدمات، وتوفير تجارب أكثر سلاسة ومرونة لمختلف فئات المجتمع".

وأضاف معاليه: "تجسّد إتاحة "تمارا" ضمن منظومة "سداد دبي" النهج القائم على تكامل أدوار القطاعين الحكومي والخاص، والاستفادة من الابتكارات التي يقدمها قطاع التكنولوجيا المالية ضمن منظومة رقمية موحدة وموثوقة وآمنة وقابلة للتوسع. ونواصل، بالتعاون مع مالية دبي وشركائنا، تطوير البنية الرقمية المشتركة التي تمكّن الجهات الحكومية من تبني حلول جديدة بكفاءة، وتدعم إنجازات استراتيجية دبي اللانقدية ومسيرة "رقمنة الحياة في دبي"، بما يعزز مكانة دبي عاصمةً عالمية للاقتصاد الرقمي".

من جانبه، قال أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، إن إضافة "تمارا" إلى "سداد دبي" تأتي ضمن مسار متواصل لتطوير منظومة تحصيل رسوم الخدمات الحكومية وتوسيع خيارات السداد الرقمي المتاحة للمتعاملين.

وأضاف: "تتيح منصة "سداد دبي" للجهات الحكومية تحصيل رسومها مركزيًا عبر قنوات دفع متعددة. ومع إتاحة مزيد من خيارات الدفع الآجل عبر المنصة، أصبح بإمكان هذه الجهات أيضًا تلبية احتياجات المتعاملين الذين يفضّلون سداد الرسوم بالتقسيط. ونواصل تطوير قنوات تحصيل الإيرادات الحكومية بما يواكب التغيّر في عادات الدفع وتطلّعات المتعاملين. ومع تطوّر هذه القنوات، تظلّ أولويتنا تسهيل الدفع الرقمي على المتعاملين، مع الحفاظ على بيئة دفع موثوقة ومتكاملة للجهات الحكومية التي تستخدم المنصة".

من ناحيتها، قالت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في مالية دبي، إن إتاحة "تمارا" ضمن قنوات سداد رسوم المعاملات الحكومية يمكّن المتعاملين المؤهلين من دفع الرسوم الحكومية بعدّة أقساط، مؤكدة أن تنويع وسائل الدفع عنصر رئيس في تعزيز الإقبال على القنوات الرقمية.

وأضافت: "ننظر إلى رحلة الدفع من منظور المتعامل، ونرى أن خيارات الدفع ينبغي أن تكون واضحة له، ليتمكن من اختيار طريقة السداد الأنسب لاحتياجاته. ونواصل في مالية دبي التعاون مع دبي الرقمية ومزودي خدمات الدفع في توسعة منظومة المدفوعات الرقمية، ورفع جاهزيتها لاستيعاب حلول وتقنيات جديدة، بما يدعم الانتقال المتسارع نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.

بدورها قالت ميرة سلطان، مدير إدارة أول منصات التمكين الرقمي في دبي الرقمية: "نواصل العمل على تطوير "سداد دبي" بوصفها منظومة دفع حكومية مشتركة، تتمتع بالمرونة والجاهزية لاستيعاب حلول وتقنيات دفع جديدة، بما يتيح للجهات الحكومية الاستفادة منها عبر بنية موحدة بدلًا من تطوير حلول منفصلة لكل جهة. وتمثّل إتاحة "تمارا" امتدادًا لهذا النهج، إذ تضيف خيارًا جديدًا يمكن للمتعامل المؤهل الاستفادة منه ضمن رحلة دفع رقمية سهلة ومتكاملة".

وأضافت: "نركز في تطوير المنظومة على عدة عناصر مترابطة من أهمها سهولة تجربة المتعامل، وكفاءة التكامل مع الجهات ومزودي خدمات الدفع، والقدرة على التوسع واستيعاب الابتكارات المستقبلية. ومن خلال تعاوننا مع مالية دبي وشركائنا في القطاع الخاص، سنواصل العمل على تطوير منظومة دفع حكومية أكثر تكاملاً ومرونة، تدعم التوسع في المعاملات الرقمية وتسهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية".

وأصبح خيار الدفع باستخدام "تمارا" متاحًا في صفحة الدفع على منصة "سداد دبي" عند سداد رسوم الخدمات الحكومية المشمولة. وبعد اختيار "تمارا"، يُكمل المتعامل خطوة تحقُّق سريعة، ثم يراجع خطة السداد المتاحة له قبل تأكيد المعاملة. ويمكنه بعد ذلك متابعة دفعاته وإدارتها بسهولة عبر تطبيق "تمارا".

وتنضم "تمارا" بذلك إلى مجموعة من قنوات الدفع المتاحة على منظومة "سداد دبي"، التي توفر بنية مركزية مشتركة لمعالجة المدفوعات الحكومية عبر القنوات الرقمية المختلفة، وتدعم التكامل بين الجهات الحكومية ومزودي خدمات الدفع.

وتُعد "تمارا" منصة رائدة في مجال المدفوعات والخدمات المالية، تقدّم حلول دفع مرنة لملايين المتعاملين، وتتعاون مع آلاف التجار في دول مجلس التعاون الخليجي. وهي مرخصة في دولة الإمارات وتخضع لرقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وتواصل مالية دبي ودبي الرقمية تطوير منظومة المدفوعات الحكومية، بما يعزز انتشار المعاملات غير النقدية ويرفع كفاءة الخدمات وسهولتها، دعمًا لنتائج استراتيجية دبي اللانقدية ومسيرة التحول الرقمي الشامل في الإمارة.