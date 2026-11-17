دبي - البيان

أوصى مجلس إدارة شركة «إعمار للتطوير» مساهمي الشركة بقبول عرض الاستحواذ النقدي الاختياري المقدم من شركة «إعمار العقارية» للاستحواذ على ما يصل إلى 100 % من رأس المال المصدر والمدفوع للشركة، من الأسهم غير المملوكة لها أو لشركتها التابعة «الإمارات هولدينغز العقارية» (EPHL)، بسعر 15 درهماً للسهم الواحد.

وبحسب إفصاح لسوق دبي المالي، أوضحت الشركة أن مجلس الإدارة عقد اجتماعاً الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، لمناقشة العرض، واستعرض خلاله رأي القيمة العادلة الصادر عن بنك «ستاندرد تشارترد» بتاريخ 16 نوفمبر 2026، بصفته المستشار المالي المستقل للشركة، والذي خلص إلى أن سعر العرض البالغ 15 درهماً للسهم يُعد عادلاً من الناحية المالية لحملة الأسهم المستهدفة بالعرض، وبناءً على ذلك، قرر مجلس الإدارة، من خلال أعضائه المستقلين، التوصية للمساهمين بقبول العرض، كما وافق على نشرة العرض المؤرخة في 17 نوفمبر 2026، والتي تتضمن رأي القيمة العادلة، تمهيداً لنشرها وإرسالها إلى مساهمي الشركة.

وذكّرت الشركة مساهميها بأن الموعد النهائي لتقديم نماذج قبول العرض هو الساعة 3:00 مساءً بتوقيت الإمارات يوم الخميس 10 ديسمبر 2026، ما لم يتم تمديد فترة العرض.