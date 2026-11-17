

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن نتائج «تحدي الابتكار في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة»، الذي نظمته ADIB Ventures بالتعاون مع «مركز الابتكار في مركز دبي المالي العالمي»، واختتم خلال قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2026. وركز التحدي على استقطاب حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات المصرفية والتشغيلية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وشكل التحدي منصة مهمة أتاحت للشركات الناشئة والمبتكرين في قطاع التكنولوجيا استعراض حلولهم المبتكرة مباشرة أمام مصرف أبوظبي الإسلامي، وفتح آفاق التعاون أمام الفائزين لاختبار أحدث الحلول التقنية وتطبيقها في بيئات مصرفية فعلية، مع إمكانية تحويل هذه الفرص إلى شراكات استراتيجية طويلة الأمد. وسلطت نسخة هذا العام الضوء على الحلول المبتكرة التي تستجيب لأبرز احتياجات الشركات وتحدياتها التشغيلية، بداية من تبسيط إجراءات تسجيل الشركات والتحقق من بياناتها، وتسهيل حصولها على التمويل، وصولاً إلى تعزيز كفاءة إدارة التدفقات النقدية، وتطوير حلول التمويل المدمج والمدفوعات، وتوفير الأدوات الرقمية اللازمة لتبسيط العمليات التشغيلية. ويأتي التحدي في إطار الجهود الرامية لدعم تنفيذ رؤية مصرف أبوظبي الإسلامي 2035، من خلال استقطاب حلول مبتكرة في قطاع التكنولوجيا المالية تسهم في تعزيز القدرات الرقمية للمصرف والارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين من قطاع الأعمال.

وقال أميت مالهوترا، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: «يمثل دعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية في استراتيجية النمو التي يتبناها مصرف أبوظبي الإسلامي. ومع تزايد اعتماد هذه الشركات على الحلول الرقمية، نحرص على تقديم خدمات مصرفية تواكب تطلعاتها وتدعم نمو أعمالها، سواء من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل، أم تقديم تجارب مصرفية أكثر سلاسة، أم توفير أدوات ذكية تساعدها على إدارة أعمالها بكفاءة أكبر. وتقدم الحلول المبتكرة التي أفرزها هذا التحدي رؤى وأفكاراً جديدة لمعالجة هذه الأولويات، وتفتح أمام المصرف آفاقاً واعدة لتطوير خدماته وتعزيز القيمة التي يقدمها للمتعاملين من قطاع الأعمال».

وقال فرناندو بلازا، الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية في مصرف أبوظبي الإسلامي: «تتجلى قيمة الابتكار في قدرته على تلبية الاحتياجات الفعلية للمتعاملين وتقديم حلول عملية للتحديات التي يواجهونها. وقد استقطبت نسخة هذا العام من التحدي نخبة من شركات التكنولوجيا المالية التي قدمت حلولاً مبتكرة تستجيب لأبرز أولويات الشركات الصغيرة والمتوسطة، بداية من تسهيل الوصول إلى التمويل وتبسيط إجراءات التسجيل وفتح الحسابات المصرفية، وصولاً إلى إدارة المدفوعات وتبني الأدوات الرقمية اللازمة لدعم نمو أعمالها. ومن خلال الذراع الاستثمارية ADIB Ventures، وشراكتنا مع «مركز الابتكار في مركز دبي المالي العالمي»، نعمل على تحويل الأفكار الواعدة إلى فرص عملية، عبر إتاحة المجال لاختبارها واستكشاف سبل تطبيقها في بيئات مصرفية فعلية».