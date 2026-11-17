تجاوزت «du Pay»، منصة الخدمات المالية الرقمية التابعة لشركة «دو»، حاجز المليون عميل مسجل، بحجم معاملات تجاوز 10 مليارات درهم، وذلك خلال عامين ونصف من إطلاقها. وأعلنت شركة «دو» أن هذا الإنجاز يمثل محطة بارزة في مسار نمو «du Pay»، في الوقت الذي تواصل فيه المنصة توسيع نطاق أعمالها من خدمات التحويلات المالية الدولية والمحافظ الرقمية إلى منظومة مالية متكاملة أوسع نطاقاً مصممة خصيصاً لخدمة مختلف المجتمعات داخل دولة الإمارات.

واستطاعت شركات مثل «طلبات»، دمج «du Pay» ضمن المنظومة المالية لآلاف العمال والموظفين في جميع أنحاء دولة الإمارات، الذين كانوا يعتمدون في السابق على النقد أو القنوات غير الرسمية لإدارة أموالهم وإرسالها إلى عائلاتهم.

وتتيح «du Pay» للعملاء فتح حساب محفظة «du Pay» مزود برقم حساب مصرفي دولي عبر عملية تسجيل تستغرق 30 ثانية فقط، وتعالج منصة «du Pay» 92% من التحويلات المالية خلال ساعة واحدة، بينما تصل نسبة التحويلات المنجزة خلال 24 ساعة إلى 99 %.

وقال روبرتو مانكون، الرئيس التنفيذي لـ«du Pay»: إن هذه الإنجازات تعد دليلاً مهماً على نجاح استراتيجيتنا الرامية إلى بناء منصة مالية متكاملة تتجاوز مفهوم خدمة التحويلات المالية الدولية، وتخدم المجتمعات المقيمة داخل دولة الإمارات، وبينما نسعى إلى تحقيق هدفنا التالي المتمثل في الوصول إلى حجم معاملات يبلغ 10 مليارات درهم إماراتي في عام واحد، فإننا نؤكد التزامنا بتوسيع نطاق الوصول إلى منتجات مالية موثوقة وبأسعار جيدة لجميع المقيمين في الدولة.