

أعلنت شركة «أيون» ومجموعة «اينوك» عن الانتقال بشراكتهما الاستراتيجية إلى مرحلة متقدمة تهدف إلى توسيع البنية التحتية لمحطات الشحن السريع للمركبات الكهربائية في الشارقة، وفق خطط لتشغيل أكثر من 15 موقعاً للشحن السريع في مختلف أنحاء الإمارة بحلول نهاية 2026.

وشهدت محطة خدمة «اينوك» في منطقة الرحمانية حفل التدشين الرسمي، بحضور خالد الحريمل، رئيس مجلس إدارة «أيون» والرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة «بيئة»، وزيد عبد الرحمن القفيدي، المدير التنفيذي للقطاع التجاري والتجزئة، اينوك، إلى جانب كبار المسؤولين من هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، وعدد من القيادات التنفيذية في «اينوك» و«بيئة» و«الهلال للمشاريع».

وقال زيد القفيدي، المدير التنفيذي للقطاع التجاري والتجزئة في اينوك، على هامش حفل التدشين: يتطلب مستقبل التنقل تبني نهج متكامل يواكب تطلعات المتعاملين ويلبي احتياجاتهم المتغيرة. وفي مجموعة اينوك، نواصل تطوير محطات الخدمة لتصبح وجهات متكاملة توفر مجموعة متنوعة من حلول الطاقة والتنقل والخدمات التي تلبي مختلف احتياجات مستخدمي الطرق. وتأتي شراكتنا الاستراتيجية مع أيون تجسيداً لهذا التوجه، من خلال توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الشحن السريع للمركبات الكهربائية في إمارة الشارقة، وإتاحة مزيد من الخيارات والمرونة والراحة للمتعاملين. ومن خلال الجمع بين شبكة محطات الخدمة التابعة لنا وحلول التنقل المستدام المبتكرة، نسهم في تسريع التحول نحو وسائل نقل أكثر استدامة، وتعزيز دور محطاتنا في مواكبة تطور منظومة التنقل في الإمارات.

يأتي هذا الإنجاز في إطار تنفيذ الاتفاقية الموقّعة بين الطرفين العام الماضي، بما يُسهم في تسريع التوسع في نشر حلول الشحن فائق السرعة عبر شبكة محطات اينوك، ودعم التحول نحو منظومة نقل أكثر استدامة وأقل انبعاثاً للكربون في إمارة الشارقة. وكان الشريكان قد افتتحا أول موقعين للشحن في منطقتي الخان ومويلح، ودخلا مرحلة التشغيل الفعلي، حيث جُهّز كل موقع بشاحن فائق السرعة يعمل بالتيار المستمر (DC) بقدرة 150 كيلوواطاً.