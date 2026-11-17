

تواصل دولة الإمارات تعزيز جاهزيتها لمواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة، من خلال تدريبات متخصصة تحاكي الهجمات الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف رفع كفاءة فرق الأمن السيبراني في الجهات الحكومية الاتحادية، وتعزيز قدرتها على الاستجابة للأزمات وضمان استمرارية الخدمات الرقمية الحيوية.

ونظمت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية الإماراتية (تدرا) النسخة الخامسة من تمرينها السنوي للأمن السيبراني، بالتعاون مع شركة SimSpace المتخصصة في محاكاة التهديدات الإلكترونية، بمشاركة فرق الأمن وتكنولوجيا المعلومات من مختلف الجهات الاتحادية بالدولة.

وركز التمرين على محاكاة هجوم سيبراني يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، لإتاحة الفرصة أمام الفرق المشاركة لاختبار قدراتها على اكتشاف التهديدات وتحليلها واحتوائها، واتخاذ القرارات المناسبة باستخدام الأدوات والأنظمة الأمنية التي تعتمد عليها في عملها اليومي.



حماية البنية التحتية

وأكد محمد بوشليبي، مدير أول أمن المعلومات في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أهمية تعزيز التنسيق المباشر بين الفرق الأمنية بالجهات الاتحادية، مشيراً إلى أن أحد الأهداف الرئيسية للتمرين يتمثل في ضمان معرفة المسؤولين بجهات الاتصال المختصة وآليات التواصل والتعاون عند وقوع الهجمات الإلكترونية.

وأوضح أن الهيئة تقدم مجموعة من خدمات الأمن السيبراني للجهات الحكومية الاتحادية، تشمل اختبارات الاختراق الهجومي والدفاعي، ومراقبة التهديدات من خلال مراكز العمليات الأمنية، إلى جانب برامج التوعية ورفع الجاهزية، بما يسهم في تعزيز حماية البنية التحتية والخدمات الحكومية الرقمية.

وأشار إلى أن دور الهيئة يمتد إلى التعاون مع جهات حكومية أخرى في تأمين التطبيقات والخدمات الرقمية المشتركة، ومن بينها منظومة الهوية الرقمية الإماراتية (UAE Pass)، التي تتيح للمستخدمين الوصول إلى الخدمات الحكومية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما فيها دبي الرقمية، ومن خلال لجان إشرافية وآليات مشتركة لتوزيع المسؤوليات الأمنية.

وفيما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي، شدد بوشليبي على ضرورة أن تتعرف المؤسسات بصورة دقيقة على قدرات الأنظمة الذكية التي تستخدمها وحدود صلاحياتها، خصوصاً وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على تنفيذ المهام بصورة شبه مستقلة.

وحذر من مخاطر منح هذه الأنظمة صلاحيات واسعة دون ضوابط مناسبة، موضحاً أن المساعد الذكي المكلف بإدارة البريد الإلكتروني والاجتماعات قد يتسبب في كشف معلومات حساسة إذا تعامل مع التعليمات الواردة في الرسائل دون التحقق منها، ما يستدعي تحديد مستويات الوصول والصلاحيات وآليات الموافقة البشرية قبل تشغيل هذه الأنظمة.

وعلى صعيد استمرارية الخدمات الحكومية، كشف بوشليبي أن التعامل مع الضغوط التي شهدتها المنطقة خلال العام الجاري استلزم الاستعداد للاعتماد على السجلات الورقية والنسخ الاحتياطية المادية المحفوظة في مواقع منفصلة، لضمان استمرار بعض العمليات الأساسية حال تعطل الأنظمة الرقمية أو تعذر الوصول إلى البيانات إلكترونياً.

وأوضح أن تعزيز المرونة التشغيلية لا يقتصر على تأمين الأنظمة التقنية، بل يشمل تدريب الموظفين على خطط الطوارئ وتحديد المسؤوليات وآليات استعادة الخدمات، بما يضمن قدرة الجهات الحكومية على مواصلة أعمالها في الظروف الاستثنائية.

ولفت إلى رصد هجمات استهدفت أنظمة تكنولوجيا المعلومات والأنظمة التشغيلية، خصوصاً خلال فبراير الماضي، مؤكداً أهمية تبني نهج استباقي في مواجهة المخاطر السيبرانية، بدلاً من انتظار وقوع الهجمات قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ودعا بوشليبي القيادات المؤسسية إلى تنظيم تدريبات دورية تحاكي الأزمات الفعلية، وتقييم جاهزية فرق العمل وتحديد المسؤولين عن اتخاذ القرارات خلال الحوادث، مشدداً على أن الاستعداد المسبق والتنسيق المؤسسي يمثلان عنصرين أساسيين لتعزيز الأمن السيبراني.

سيناريوهات واقعية

من جانبه، قال جمال عمارة، رئيس شركة «سيم سبيس» في الشرق الأوسط: إن التمرين يتيح للمشاركين التعامل مع سيناريوهات هجومية واقعية داخل بيئة تقنية مألوفة، بما يساعدهم على تطوير مهارات اكتشاف التهديدات والتحقيق فيها واتخاذ قرارات الاحتواء والاستجابة.

وأضاف أن دمج الذكاء الاصطناعي في مراكز العمليات الأمنية يتطلب اختبار أداء الأنظمة الذكية والتحقق من موثوقية نتائجها، إلى جانب تدريب المختصين على العمل معها واتخاذ القرارات بناءً على المعلومات التي تقدمها.

وأشار إلى أن الشركة تعمل مع مؤسسات في الإمارات والمنطقة لاختبار وكلاء الذكاء الاصطناعي وتقييم أدائهم ضمن فرق الأمن السيبراني، متوقعاً أن تلعب هذه التقنيات دوراً متزايداً في دعم العمليات الأمنية خلال فترة تتراوح بين عام و18 شهراً.

وأكد عمارة أهمية اعتماد مفهوم التدريب المستمر على سيناريوهات التهديدات، في ظل التطور المتسارع لأساليب الهجوم، موضحاً أن رفع كفاءة الاستجابة يتطلب مواكبة التغيرات التقنية وتطوير مهارات الفرق الأمنية بصورة متواصلة.

وتشمل تحديات التعافي من الهجمات الإلكترونية استعادة الأنظمة والتحقق من سلامة البيانات وتحديث السجلات التي جرى التعامل معها خلال فترات الانقطاع، إلى جانب ضمان قدرة الجهات الحكومية على استئناف تقديم خدماتها بصورة آمنة ومنتظمة.

وتعكس هذه التدريبات توجه الإمارات نحو تطوير منظومة أمن سيبراني تجمع بين التقنيات المتقدمة والجاهزية البشرية والتنسيق المؤسسي، مع التركيز على الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي وتعزيز استمرارية الخدمات الحكومية في مواجهة التهديدات الرقمية المتغيرة.