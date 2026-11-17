المشروع الجديد يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 1169 طناً



أنجزت «فلاي دبي» مشروعاً جديداً للطاقة الشمسية بالتعاون مع شركة «بوزيتيف زيرو» (Positive Zero)، في خطوة تعزز استثمارات الناقلة في حلول الطاقة المتجددة وترفع كفاءة استهلاك الطاقة في منشآتها، بما يسهم في خفض انبعاثاتها الكربونية بنحو 1169 طناً سنوياً.

ويأتي المشروع ضمن جهود «فلاي دبي» لتطوير بنيتها التحتية وفق معايير الاستدامة، ويتضمن تركيب أنظمة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في مواقف السيارات وعلى أسطح المباني في مقر الناقلة بدبي، بقدرة إجمالية تبلغ 1113 كيلوواط ذروة، وتتولى «بوزيتيف زيرو» تنفيذ الأنظمة وتشغيلها.

ومن المتوقع أن ينتج المشروع أكثر من 1.7 جيجاواط/ساعة من الكهرباء سنوياً، وهي كمية تعادل احتياجات نحو 244 منزلاً من الطاقة لمدة عام، وتغطي قرابة 10% من إجمالي استهلاك الكهرباء في مرافق المقر الرئيسي للناقلة. كما ينتظر أن يحقق وفورات بملايين الدراهم في تكاليف الطاقة على مدى عمره التشغيلي البالغ 20 عاماً.

وقال محمد حارب المهيري، الرئيس التنفيذي للمشتريات والتكنولوجيا في «فلاي دبي»، إن الشراكة تمثل خطوة إضافية في مسيرة الناقلة لتعزيز الاستدامة، مشيراً إلى استثماراتها خلال السنوات الماضية في تطوير مقرها وبيئة العمل ورفع كفاءة استخدام الموارد، بما يدعم خفض بصمتها الكربونية.

من جانبه، أكد ديفيد أوريو، الرئيس التنفيذي لشركة «بوزيتيف زيرو»، أن المشروع يتيح للناقلة الاستفادة من تقنيات الطاقة الشمسية الموزعة لتوليد الكهرباء النظيفة، وخفض التكاليف التشغيلية والانبعاثات، بما يتماشى مع توجهات الإمارات لتحقيق الحياد المناخي.

وتندرج المبادرة ضمن استراتيجية استدامة أوسع تتبناها «فلاي دبي»، تشمل تحديث الأسطول وتعزيز كفاءة استهلاك الوقود وتطوير المرافق التشغيلية. ويضم أسطول الناقلة 79 طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس»، التي توفر كفاءة في استهلاك الوقود تزيد بنسبة 14% مقارنة بالطرازات السابقة.

كما حصل مجمع الناقلة الرئيسي على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) الفضية منذ عام 2023، فيما نال مركزها المتطور للتدريب على الطيران، الذي افتتحته في 2025 ويمتد على مساحة 38 ألف قدم مربعة، شهادة LEED الذهبية في العام ذاته.

وصنفت مؤسسة «سيريوم» الناقلة ضمن أكثر 20 شركة طيران كفاءة في استهلاك الوقود عالمياً في 2025. وأصدرت «فلاي دبي» في 2026 أول تقرير للاستدامة عن عام 2025، متضمناً استراتيجية تمتد لخمس سنوات، تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي بحلول 2050.