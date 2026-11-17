يتجه رائد الأعمال العالمي ديفيد ناتروسفلي، مؤسس شركة الألعاب الإلكترونية «سبرايب» وصاحب اللعبة الشهيرة «أفياتور»، إلى توسيع استثماراته في دولة الإمارات، عبر إطلاق «ناترو للمحاماة والاستشارات القانونية»، مستهدفاً دخول سوق الخدمات القانونية واستشارات الأعمال، والاستفادة من الفرص المتنامية في القطاعات الاقتصادية المنظمة.

ويأتي التوسع الجديد امتداداً لنجاحات ناتروسفلي في صناعة الألعاب الإلكترونية عالمياً، بعد تصدره قائمة «آي غيمنغ إكسبريس» لأكثر 100 شخصية تأثيراً في القطاع لعام 2026، في خطوة تستهدف نقل خبراته الدولية إلى السوق الإماراتية، وتوفير خدمات متكاملة للشركات والمستثمرين.

وتندرج الشركة ضمن «مجموعة ناترو»، التي تتخذ من سوق أبوظبي العالمي مقراً لها، وتعمل بالتوازي مع «ناترو للاستشارات» المسجلة في دبي، لتقديم حلول تشمل تأسيس الشركات والتراخيص والهيكلة المؤسسية ودراسات الجدوى والاستشارات الإدارية والامتثال التنظيمي.

وقال جورج أرفيلادزي، الشريك الإداري في «ناترو للمحاماة والاستشارات القانونية» ومدير «ناترو للاستشارات»: إن المجموعة تستهدف الارتقاء بالخدمات القانونية والتجارية المقدمة للشركات، ومساعدتها على دخول أسواق جديدة وحماية استثماراتها وأصولها ودعم خططها التوسعية.

وتشمل الخدمات الاستشارات التجارية وشؤون الشركات وصياغة العقود وتسوية النزاعات والتقاضي، إلى جانب الوصايا والتخطيط العقاري والميراث، فضلاً عن خدمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويحظى قطاع الألعاب التجارية باهتمام خاص ضمن استراتيجية المجموعة، مستفيداً من خبرة مؤسسها في الصناعة، إذ تقدم خدمات للمشغلين والموردين ومزودي التكنولوجيا تشمل هيكلة الأعمال والتراخيص والامتثال التنظيمي والألعاب المسؤولة، بالتزامن مع تطور الإطار التنظيمي للقطاع في الإمارات.

كما تمتد الأنشطة إلى التكنولوجيا المالية والمدفوعات والأصول الافتراضية والطاقة المتجددة والاستدامة، بما يشمل التراخيص والعمليات العابرة للحدود وتمويل مشاريع الطاقة واتفاقيات شراء الكهرباء.

وتستند المجموعة إلى فريق من الخبراء والشركاء القانونيين، بينهم خضر السيد وأناتولي سميرسكي، اللذان يمتلكان خبرة مشتركة تتجاوز 25 عاماً في الاستشارات القانونية والتنظيمية، فيما تغطي خدمات المجموعة، بالتعاون مع شركائها، نحو 25 مجالاً قانونياً وإدارياً.

ويعكس إطلاق المنصة توجهاً لتوظيف الخبرات الدولية في بناء منظومة متكاملة للخدمات القانونية واستشارات الأعمال داخل الإمارات، والاستفادة من مكانة الدولة مركزاً إقليمياً للشركات والاستثمارات والقطاعات الاقتصادية الجديدة.