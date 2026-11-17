

أعلنت «مِراس»، التابعة لـ «دبي القابضة للعقارات»، عن إطلاق 97 فيلا، تتراوح ما بين أربع وخمس غرف نوم، في مشروع «ند الشبا جاردنز»، إلى جانب خططها لإنشاء مدرسة خاصة داخل المجمع السكني.

تقع الفلل الجديدة على الحافة الشمالية للمشروع، وتضم 55 فيلا مكونة من أربع غرف نوم، و42 فيلا مكونة من خمس غرف نوم. وتطل العديد من هذه الفلل على مساحات خضراء وحدائق منسقة ومصممة بعناية، وتتميز بأسقف عالية ومساحات معيشة تفتح على مساحات خارجية خاصة ذات مناظر طبيعية.

وستقع المدرسة الجديدة على الحدود الشمالية الغربية للمجمع السكني، مع توفير مدخل خاص لها لضمان انسيابية حركة المرور والحد من الإزعاج للمناطق السكنية، ما يعزز الطابع المستدام والأجواء الهادئة للمنطقة.

ويتضمن المخطط الرئيسي الشامل للمشروع ممرات مظللة للمشاة، وحدائق، ومسارات لركوب الدراجات الهوائية والجري، وملعباً متعدد الرياضات، ومسبحاً بأمواج اصطناعية، ومساحة مخصصة لممارسة اليوغا، وصالة رياضية مشتركة، ومناطق ألعاب مائية للأطفال. كما يوفر «ند الشبا جاردنز مول» المجاور مجموعة من المتاجر والمطاعم.

ويوفر «ند الشبا جاردنز» سهولة الوصول إلى ميدان ووسط مدينة دبي، مع سهولة الوصول إلى مطار دبي الدولي، بما يربط السكان بمناطق الأعمال والترفيه الرئيسية في المدينة.