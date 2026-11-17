

نظمت وزارة المالية فعالية «المالية تبتكر 2026» في دبي، وشهد الحدث الإطلاق الرسمي لحزمة جديدة من المشاريع والحلول الرقمية المستقبلية التي تطورها وزارة المالية لتعزيز جاهزية المنظومة المالية الحكومية لمتطلبات المستقبل، والتي شملت إطلاق مشروع «الميزانية التنبؤية الذكية»، و«المنظومة المالية الذكية المتكاملة للإيرادات والتحليل المالي الحكومي»، والتي تتضمن منصة احتساب تكلفة الخدمات، ومنصة FinGPT للتحليل المالي الذكي، ومنصة تسوية الإيرادات الاتحادية، إضافة إلى مشروع «مساعد المفاوض الذكي» لمقارنة وتحليل بنود اتفاقيات الاستثمار الثنائية.

وهدفت الفعالية إلى ترسيخ الابتكار والجاهزية للمستقبل، وتوظيف التقنيات المتقدمة في المنظومة المالية الحكومية، واستعراض قصص النجاح والمشاريع الريادية، بما يعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار المالي. وتركزت أعمال الفعالية هذا العام حول محور «صناع الحلول»، حيث شكلت منصة استراتيجية ملهمة لإبراز الأثر المؤسسي والمالي لأهم الحلول والتجارب الريادية المطبقة بالوزارة.

التحفيز المؤسسي

وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «إن بناء منظومة مالية استباقية ومستدامة في وزارة المالية يتطلب التأسيس لبيئة حاضنة للابتكار، توظف أحدث التقنيات المتقدمة وتستشرف التحولات المستقبلية لتقديم حلول رقمية نوعية ترفع من كفاءة العمل الحكومي. وتأتي فعالية (المالية تبتكر) لتترجم هذه الرؤية على أرض الواقع عبر تمكين (صناع الحلول) وتحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع استراتيجية ذات أثر ملموس في تطوير المنظومة المالية الحكومية، وتعزيز كفاءتها واستدامتها، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويعزز جاهزية دولة الإمارات للمستقبل».

وأضاف معاليه: «يمثل استثمارنا في الكوادر الوطنية والطاقات الشبابية ركيزة رئيسية لاستدامة ثقافة الإبداع والريادة، فالشباب هم المحرك الأساسي لتطوير الحلول المالية المبتكرة والشاملة. وسنواصل في وزارة المالية ترسيخ منهجية التقدير والتحفيز المؤسسي لدعم كل جهد مبدع يندرج ضمن مسيرتنا نحو الريادة العالمية، وتعزيز ثقافة المبادرة والمسؤولية في تطوير حلول استباقية تواكب تطلعات الدولة ومستهدفاتها التنموية، بما يتوافق مع رؤية (نحن الإمارات 2031)».

وتضمنت الفعالية استعراض أبرز المشاريع الابتكارية ذات الأثر المؤسسي والمالي وهي: منظومة رواتب موظفي الحكومة الاتحادية (مسؤول الرواتب الذكي) لتقديم أتمتة شاملة لتشغيل ومراجعة الرواتب بلا تدخل بشري، وأداة قياس جودة البيانات بالذكاء الاصطناعي (AI Data Profiler) لتحليل واكتشاف مشكلات الجودة لدعم موثوقية اتخاذ القرار، إلى جانب منصة الاستشارات الرقمية للتشريعات المالية (FinXpert) لتقديم استشارات فورية حول التشريعات والمعايير المحاسبية.

كما تخللت الفعالية «منصة الأفكار» التي خُصصت لاستعراض المبادرات الواعدة ومناقشة الحلول المبتكرة، إلى جانب تدوين الأفكار التطويرية وتبادل الرؤى حول سبل الارتقاء بالمشاريع القادمة. واختُتمت بتكريم الفائزين والمتميزين من رواد الابتكار وأصحاب الإنجازات الاستثنائية.

الجدير ذكره أن الفعالية تأتي في إطار حرص وزارة المالية على ترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع المؤسسي، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والابتكار المالي، بما يعزز مستهدفات الأجندة الوطنية للدولة.