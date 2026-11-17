القرار يعكس الثقة بمرونة الاقتصاد وقدرته على مواصلة النمو وسط التوترات الإقليمية



رفع بنك «جي بي مورغان» توصيته بشأن الأسهم الإماراتية إلى «زيادة الوزن النسبي» بدلاً من «محايد»، في خطوة تعكس تحسن نظرته إلى آفاق السوق المحلية، وثقته بقدرة اقتصاد دولة الإمارات على الحفاظ على مرونته ومواصلة نشاطه في مواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية المستمرة في منطقة الشرق الأوسط منذ أشهر عدة.

ونقلت وكالة «رويترز»، يوم الثلاثاء، أن المؤسسة المالية الأمريكية عدلت توصيتها على مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم الإماراتية، بما يعكس تقييماً أكثر إيجابية لفرص الاستثمار في السوق المحلية مقارنة بالأسواق الأخرى التي تدخل ضمن المؤشرات المرجعية التي يتابعها المستثمرون الدوليون.

ويكتسب القرار أهمية في ظل الظروف التي تمر بها أسواق المنطقة، مع استمرار التوترات الجيوسياسية وما تثيره من مخاوف بشأن حركة التجارة والاستثمار والنشاط الاقتصادي وثقة المستثمرين. وفي هذا السياق، تشير التوصية إلى أن «جي بي مورغان» يرى في السوق الإماراتية فرصاً استثمارية تستحق زيادة الحصة المخصصة لها ضمن المحافظ الاستثمارية، استناداً إلى تقييمه للمخاطر والفرص المتاحة.



مرونة الاقتصاد تعزز جاذبية السوق

واستند البنك في قراره إلى مرونة اقتصاد المنطقة، وفق ما أوردته «رويترز»، في إشارة إلى قدرة الاقتصادات الخليجية، وفي مقدمتها الإمارات، على التعامل مع تداعيات التطورات الجيوسياسية ومواصلة النشاط الاقتصادي رغم حالة عدم اليقين.

ويعكس رفع التوصية انتقال «جي بي مورغان» من موقف الحياد تجاه الأسهم الإماراتية إلى تفضيل زيادة وزنها النسبي في المحافظ الاستثمارية التي تقارن أداءها بمؤشر «إم إس سي آي». ويعني ذلك أن البنك يرى أن تخصيص حصة أكبر للأسهم الإماراتية، مقارنة بوزنها في المؤشر المرجعي، بات خياراً مناسباً وفق تقديراته الحالية.

وتبرز أهمية هذه الخطوة في أنها تعكس نظرة مؤسسة مالية دولية كبرى إلى قدرة السوق الإماراتية على التعامل مع المتغيرات الإقليمية، وتؤكد حضورها ضمن خيارات المستثمرين الذين يعيدون تقييم توزيع استثماراتهم بين الأسواق الناشئة. كما أن تعديل التوصية يأتي في وقت تتباين فيه مستويات المخاطر والفرص بين أسواق المنطقة، ما يجعل مرونة الاقتصادات وقدرتها على استيعاب الصدمات من العوامل المؤثرة في قرارات تخصيص رؤوس الأموال.

ولا تعني توصية «زيادة الوزن» بالضرورة توقع ارتفاع جميع الأسهم المدرجة أو ضمان تحقيق عوائد إيجابية، لكنها تعبر عن تفضيل البنك زيادة الاستثمار في السوق الإماراتية مقارنة بالوزن المحدد لها في المؤشر المرجعي، وفق تحليله للعوامل الاقتصادية والاستثمارية.



مراجعة التوصيات

ولم تقتصر تعديلات «جي بي مورغان» على الإمارات، إذ شملت أيضاً مؤشري «إم إس سي آي» للأسهم التركية واليونانية، في إطار مراجعة المؤسسة لتقييماتها لأسواق الأسهم في المنطقة.

ورفع البنك توصيته للأسهم التركية إلى «زيادة الوزن» من «محايد»، في حين خفض توصيته للأسهم اليونانية إلى «محايد» بدلاً من «زيادة الوزن».

وتأتي هذه التغييرات وسط تباين تقييمات المستثمرين للأسواق الناشئة، في ضوء اختلاف الأوضاع الاقتصادية والسياسات النقدية ومستويات المخاطر من سوق إلى أخرى. كما تواجه السوق التركية متابعة من مزودي المؤشرات الدوليين بشأن بعض الجوانب التنظيمية وآليات التداول، بعدما أعلنت «إم إس سي آي» في أكتوبر تجميد بعض التغييرات على مؤشراتها للأسهم التركية لحين تقييم تطورات الإصلاحات في السوق.

ويضع رفع توصية الأسهم الإماراتية إلى «زيادة الوزن» السوق المحلية في موقع أكثر تفضيلاً ضمن التقييمات الجديدة للبنك، مستنداً إلى ما أشار إليه من مرونة اقتصادية في مواجهة التطورات الإقليمية.