

أعلن بنك أبوظبي التجاري عن إبرام شراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، في خطوة ترسخ حضوره على الساحة الدولية، وتمنحه منصة للإسهام الفاعل في الحوار الاقتصادي والمالي الذي يرسم ملامح الاقتصاد العالمي، إلى جانب نخبة من قادة الأعمال وصناع السياسات والمؤسسات المالية حول العالم.

وتتيح الشراكة لبنك أبوظبي التجاري تبادل الخبرات بما ينسجم مع أولوياته الاستراتيجية، كما سيشارك البنك من خلالها تجربته المتعمقة في قطاع الخدمات المالية، مدعوماً بسجله الحافل في تحقيق أداء مالي قوي، ومرونته التشغيلية، ونهجه المسؤول في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب المساهمة في دعم النمو الاقتصادي المستدام. ويجسد التعاون الحضور الدولي المتنامي لبنك أبوظبي التجاري، بما يتماشى مع استراتيجيته الهادفة إلى دعم الشركات في دولة الإمارات على تحقيق طموحاتها للتوسع عالمياً، ومساندتها في الوصول إلى أسواق جديدة.

وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: «يشهد القطاع المالي العالمي مرحلة تحول نوعية، تقودها ديناميكية متنامية في حركة التجارة والاستثمار، ووتيرة متسارعة من الابتكار التكنولوجي، لتتشكل معها فرص جديدة أمام مختلف القطاعات والأسواق. وفي ظل هذه المتغيرات، تضطلع البنوك، بالتعاون مع صناع السياسات والشركات، بدور محوري في بناء الثقة التي تعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي على المدى الطويل. وانطلاقاً من مكانتنا مؤسسة مصرفية رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، نتطلع في بنك أبوظبي التجاري إلى الإسهام في نقاشات المنتدى حول مستقبل الاقتصاد العالمي».

وقال ألكسندر رافول، رئيس قطاع الأعمال وعضو اللجنة التنفيذية في المنتدى الاقتصادي العالمي: «يسرنا أن نرحب بانضمام بنك أبوظبي التجاري كشريك في المنتدى الاقتصادي العالمي. ونحن على ثقة بأن تركيز المجموعة على الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي سيسهم في دعم جهودنا لبناء اقتصاد عالمي أكثر مرونة وشمولاً. ونتطلع إلى شراكة مثمرة مع البنك، وإلى ما سيقدمه من رؤى قيّمة تثري النقاشات الدولية خلال السنوات المقبلة».