

أعلنت هيئة مطار الشارقة الدولي تجديد 6 مواصفات تشمل شهادات أنظمة الإدارة ومواصفات خدمة المتعاملين، في إطار مواصلة تطبيق الأنظمة والمعايير المعتمدة، ودعم جهود تطوير الأداء والخدمات في مطار الشارقة. ويعكس التجديد استمرار التزام الهيئة بتطبيق متطلبات مؤسسية وخدمية ضمن نطاق أعمال المطار، بما يدعم جودة الخدمات والأداء البيئي والصحة والسلامة المهنية، ويعزز كفاءة الممارسات المرتبطة بإدارة وتشغيل وتطوير الأنشطة والخدمات والمرافق. ويسهم الحصول على هذه المواصفات في تبادل الخبرات وإجراء المقارنات المعيارية مع الجهات المماثلة، بما يدعم الاستفادة منها في تطوير الأداء.

وقال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: «يعكس تجديد هذه المواصفات حرص الهيئة على مواصلة تطوير منظومة العمل وفق الأنظمة والمعايير المعتمدة، بما يدعم جودة الأداء والخدمات ويرسخ كفاءة الممارسات المؤسسية في مختلف المجالات. ونواصل البناء على ما تحقق، والاستفادة من تبادل الخبرات والمقارنات المعيارية، بما يرتقي بالأداء في مطار الشارقة».

المواصفات المجددة

وشمل التجديد مواصفات خدمة المتعاملين: ISO 10001 الخاصة بمواثيق المتعاملين، التي توضح التزامات المؤسسة تجاههم والمعايير المعتمدة في هذا الشأن، وISO 10002 المتعلقة بمعالجة الشكاوى، التي تنظم آليات استقبالها والتعامل معها والاستفادة منها في تحسين الخدمات، وISO 10003 المعنية بتسوية النزاعات مع المتعاملين خارج المؤسسة، من خلال معايير عادلة وشفافة لمعالجة الحالات التي لم تُحل داخلياً. وتضمنت الشهادات المجددة أيضاً مواصفات نظام الإدارة المتكامل: ISO 9001 لإدارة الجودة، التي تدعم كفاءة العمليات واستدامة جودة الخدمات وتحسين رضا المتعاملين، وISO 14001 للإدارة البيئية، التي تسهم في الحد من الآثار البيئية للأنشطة وتحسين استخدام الموارد، وISO 45001 لإدارة الصحة والسلامة المهنية، التي تركز على الوقاية من إصابات العمل وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية.

وجاء تجديد شهادات أنظمة الإدارة بعد اجتياز الهيئة بنجاح عمليات التدقيق الشاملة التي أجرتها الجهة المانحة، شركة لويدز ريجستر لضمان الجودة «LRQA». ويأتي تجديد المواصفات ضمن جهود الهيئة لمواصلة تطبيق الأنظمة والمعايير المعتمدة والاستفادة من الممارسات والخبرات ذات الصلة، بما يدعم تطوير العمل المؤسسي والخدمات في مطار الشارقة.