



‏"بيوند" تعزز حضورها في جزر دبي بمشروع سكني يضم برجين و603 وحدة سكنية، توفر 38‏‎ ‎فئة مختلفة، وأكثر من 150 تصميماً داخلياً لتلبية تطلعات المشترين والمستثمرين على ‏اختلاف احتياجاتهم

مشترون من 70 جنسية يختارون مشاريع "بيوند" في جزر دبي، نصفهم تقريباً من القارة ‏الأوروبية

أطلقت "بيوند للتطوير العقاري" مشروع "شيونه" السكني ‏الجديد بقيمة 3 مليارات درهم، ليكون ثاني مشاريعها ضمن "سيورا"، مخططها الرئيسي الشاطئي في جزر دبي. ‏ويقع المشروع في الجزيرة "ب"، ويضم برجين سكنيين يحتضنان 603 وحدات سكنية بتصاميم عصرية، تحيط ‏بها المساحات الخضراء وتتكامل معها مرافق متنوعة للعافية واللياقة والترفيه والتسوق. ويقدم "شيونه" ‏خيارات سكنية متنوعة تلبي تطلعات المشترين والمستثمرين على اختلاف احتياجاتهم، ويجمع بين راحة ‏الحياة اليومية وأجواء الهدوء على مقربة من البحر، بما يعزز حضور "بيوند" في واحدة من أبرز الوجهات البحرية ‏نمواً في دبي. ‏

ويتألف المشروع من برجين سكنيين بارتفاع 21 و20 طابقاً يتمتع كل منهما بطابعه المعماري الخاص ضمن ‏لغة تصميمية واحدة‎.‎‏ وتتميز واجهات البرجين بخطوط أفقية أنيقة تتوزع على مستويات متدرجة، تتخللها جسور ‏معمارية تنفتح على تراسات فسيحة بارتفاع طابقين، توفر إطلالات مميزة على البحر ومختلف أنحاء وجهة ‏‏"سيورا".‏

وتعليقاً على إطلاق المشروع، قال عادل تقي، الرئيس التنفيذي لشركة "بيوند" للتطوير العقاري:" أصبحت ‏دبي اليوم واحدة من المدن القليلة في العالم التي يختارها الناس من مختلف القارات، ليس للاستثمار فيها ‏فحسب، بل للعيش والاستقرار وبناء مستقبلهم. ويعود ذلك إلى الرؤية بعيدة المدى لدولة الإمارات، وما توفره ‏من استقرار وجودة حياة عالية، وهي عوامل عززت ثقة المشترين من مختلف أنحاء العالم. ففي مشاريعنا بجزر ‏دبي، ينتمي المشترون إلى 70 جنسية، تتصدرها الجنسيات التركية والبريطانية والألمانية، ويشكّل الأوروبيون ‏نحو نصف إجمالي المشترين. ومن هنا، جاء مشروع "شيونه" ليواكب تطلعات هذه الشريحة الواسعة ‏والمتنوعة، من خلال خيارات سكنية تناسب من يبحثون عن فرص استثمارية واعدة في دبي، ومن يرغبون في ‏اتخاذها موطناً دائماً لهم".‏

ويضمّ ‏‎"‎شيونه"‏‎ ‎خيارات سكنية متنوعة تشمل شققاً بغرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم، إلى جانب ‏وحدات دوبلكس بثلاث أو أربع غرف نوم، تتوزع على ‏‎38 ‎فئة مختلفة وأكثر من ‏‎150 ‎مخططاً داخلياً، ما يجعل ‏كل منزل تقريباً يتمتع بتصميم خاص يميزه عن غيره‎.‎

ويعزز المشروع الطموح مسيرة النجاح التي انطلقت مع "هادو"، أول المشاريع السكنية ضمن "سيورا"، والذي ‏يضم 678 وحدة سكنية موزعة على ثلاثة أبراج، يتألف كل منها من 21 طابقاً. ويمتد‎ ‎المخطط الرئيسي ‏لـ"سيورا" على مساحةٍ تتجاوز مليوني قدمٍ مربع، ويجسّد ملاذاً شاطئياً مستوحًى من مفهوم "إيكيغاي" الياباني ‏للسعي نحو حياة هادفة ومليئة بالمعاني، بما يعزّز السعادة والصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية. وفي هذا ‏السياق، يقدّم رؤية معمارية مبتكرة تعكس في تصميمها فلسفة الحدائق اليابانية، لتُعيد صياغة العلاقة بين ‏الإنسان والطبيعة والمكان ضمن بيئة تتناغم فيها الهندسة المعمارية والطبيعة والصحة والعافية والمجتمع في ‏انسجامٍ تام. وصُمّمت "سيورا" كوجهةٍ مخصّصةٍ للمشاة بالكامل، مع تخصيص أكثر من 70% من إجمالي ‏المشروع، للمساحات الطبيعية، بما في ذلك ما يزيد على 1.5 مليون قدمٍ مربع من الحدائق والمساحات ‏المفتوحة التي تمنح السكان الراحة وتُعزّز تواصلهم اليومي مع الطبيعة، إلى جانب شاطئ رملي لمسافة 6 ‏كيلومترات، لتشكل بذلك مجتمعاً نابضاً بالحياة يجمع السكن والضيافة والتجزئة الراقية ضمن منظومة واحدة ‏متكاملة.‏

وفي قلب "شيونه"، تمتد مساحات خضراء تتخللها عناصر مائية ومرافق ترفيهية على منصة مرتفعة، تتدرج في ‏مستوياتها وصولاً إلى الطابق الأرضي، وترتبط بمختلف مكونات وجهة "سيورا". ويستوحي المشروع تصميم ‏مساحاته الخارجية من فلسفة الحدائق اليابانية التي تقوم عليها هوية الوجهة، حيث يضم حديقة "زن" التي ‏توفر أجواءً من الهدوء والاسترخاء، ومساحة عشبية مخصصة للتأمل، وتراساً للعمل المشترك تحيط به ‏المساحات الخضراء، فضلاً عن مسبحٍ مرتفعٍ للكبار، وتراسٍ يمتد فوق سطح الماء، وحوض جاكوزي، وجلسات ‏للاسترخاء إلى جانب مسبح مخصص للأطفال‎.‎

وتشكّل الصحة والعافية جزءاً أساسياً من تجربة الحياة في "شيونه"، حيث يقع النادي الصحي أسفل المسبح ‏الرئيسي، في تصميم مميز يجمع بين المساحات الداخلية والخارجية، ويتيح للسكان ممارسة التمارين الرياضية ‏وسط الإضاءة الطبيعية، مع إطلالة على المياه المتدفقة من الشلال المائي في الأعلى. كما يضم المشروع ‏استوديوهات مخصصة لركوب الدراجات الثابتة واليوغا، ومساحة خارجية لممارسة الرياضة، إلى جانب غرف ‏البخار والساونا، ويوفر أيضاً مجموعة متنوعة من المرافق المشتركة، تشمل صالة خاصة بالسكان، ومطبخاً ‏مجهزاً لإعداد الطعام، وقاعة متعددة الاستخدامات، ومناطق لعب داخلية وخارجية للأطفال، وغرفاً منفصلة ‏لتبديل الملابس للرجال والنساء، فضلاً عن شرفات واسعة ومرتفعة في طوابق محددة، خُصصت للقاءات ‏والتجمعات الاجتماعية‎.‎

وعلى مستوى الطابق الأرضي، يضمّ المشروع 14 وحدة تجارية مخصصة للمحلات والمطاعم والمقاهي، تتوزع ‏داخل البرجين وفي جناحين مستقلين، لتضع مختلف الخدمات اليومية على مقربة من السكان، وتمنح المكان ‏أجواءً تنبض بالحياة، في بيئة ترحّب بالحيوانات الأليفة. ومن المقرر تسليم المشروع في الربع الرابع من عام ‏‏2030.‏

ويستفيد سكان المشروع من موقعه في جزر دبي، التي تمتد على مساحة 18.6 كيلومتر مربع، وتضم خمس ‏جزر تشكّل امتداداً لساحل ديرة، بواجهات بحرية يزيد طولها على 60 كيلومتراً وشواطئ تمتد لأكثر من 20 ‏كيلومتراً، وترتبط الجزر بمختلف أنحاء دبي عبر ثلاثة جسور متصلة بمحور الشندغة، ما يمنح السكان سهولة ‏التنقل إلى أبرز مناطق المدينة. ويبعد المشروع نحو 15 دقيقة عن كل من مطار دبي الدولي ومنطقة دبي القديمة، ‏و25 دقيقة عن وسط مدينة دبي، ليجمع بين أجواء الحياة الساحلية وسهولة الوصول إلى الوجهات الرئيسية في ‏الإمارة‎.‎

ويأتي إطلاق المشروع في وقت تشهد فيه جزر دبي نشاطاً عقارياً لافتاً، بعدما سجلت بيانات دائرة الأراضي ‏والأملاك في دبي مبيعات سكنية بقيمة تقارب ‏‎18.8 ‎‏ مليار درهم، من خلال 5,035 صفقة عقارية خلال الاثني ‏عشر شهراً المنتهية في 28 سبتمبر 2026‏‎.‎

ومع إطلاق مشروع "شيونه"، تواصل "بيوند" تطوير وجهة "سيورا" لتقدم تجربة سكنية استثنائية، في منازل ‏ومساحات صُممت لتعزيز التواصل والاستمتاع بأبسط اللحظات، وسط أجواء ساحلية تمنح إحساساً بالهدوء ‏والتوازن، وتجعل من "سيورا" وجهة يجد فيها المشترون من مختلف أنحاء العالم أكثر من مجرد منزل على ‏البحر‎.‎