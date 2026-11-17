"بيوند" تعزز حضورها في جزر دبي بمشروع سكني يضم برجين و603 وحدة سكنية، توفر 38 فئة مختلفة، وأكثر من 150 تصميماً داخلياً لتلبية تطلعات المشترين والمستثمرين على اختلاف احتياجاتهم
مشترون من 70 جنسية يختارون مشاريع "بيوند" في جزر دبي، نصفهم تقريباً من القارة الأوروبية
أطلقت "بيوند للتطوير العقاري" مشروع "شيونه" السكني الجديد بقيمة 3 مليارات درهم، ليكون ثاني مشاريعها ضمن "سيورا"، مخططها الرئيسي الشاطئي في جزر دبي. ويقع المشروع في الجزيرة "ب"، ويضم برجين سكنيين يحتضنان 603 وحدات سكنية بتصاميم عصرية، تحيط بها المساحات الخضراء وتتكامل معها مرافق متنوعة للعافية واللياقة والترفيه والتسوق. ويقدم "شيونه" خيارات سكنية متنوعة تلبي تطلعات المشترين والمستثمرين على اختلاف احتياجاتهم، ويجمع بين راحة الحياة اليومية وأجواء الهدوء على مقربة من البحر، بما يعزز حضور "بيوند" في واحدة من أبرز الوجهات البحرية نمواً في دبي.
ويتألف المشروع من برجين سكنيين بارتفاع 21 و20 طابقاً يتمتع كل منهما بطابعه المعماري الخاص ضمن لغة تصميمية واحدة. وتتميز واجهات البرجين بخطوط أفقية أنيقة تتوزع على مستويات متدرجة، تتخللها جسور معمارية تنفتح على تراسات فسيحة بارتفاع طابقين، توفر إطلالات مميزة على البحر ومختلف أنحاء وجهة "سيورا".
وتعليقاً على إطلاق المشروع، قال عادل تقي، الرئيس التنفيذي لشركة "بيوند" للتطوير العقاري:" أصبحت دبي اليوم واحدة من المدن القليلة في العالم التي يختارها الناس من مختلف القارات، ليس للاستثمار فيها فحسب، بل للعيش والاستقرار وبناء مستقبلهم. ويعود ذلك إلى الرؤية بعيدة المدى لدولة الإمارات، وما توفره من استقرار وجودة حياة عالية، وهي عوامل عززت ثقة المشترين من مختلف أنحاء العالم. ففي مشاريعنا بجزر دبي، ينتمي المشترون إلى 70 جنسية، تتصدرها الجنسيات التركية والبريطانية والألمانية، ويشكّل الأوروبيون نحو نصف إجمالي المشترين. ومن هنا، جاء مشروع "شيونه" ليواكب تطلعات هذه الشريحة الواسعة والمتنوعة، من خلال خيارات سكنية تناسب من يبحثون عن فرص استثمارية واعدة في دبي، ومن يرغبون في اتخاذها موطناً دائماً لهم".
ويضمّ "شيونه" خيارات سكنية متنوعة تشمل شققاً بغرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم، إلى جانب وحدات دوبلكس بثلاث أو أربع غرف نوم، تتوزع على 38 فئة مختلفة وأكثر من 150 مخططاً داخلياً، ما يجعل كل منزل تقريباً يتمتع بتصميم خاص يميزه عن غيره.
ويعزز المشروع الطموح مسيرة النجاح التي انطلقت مع "هادو"، أول المشاريع السكنية ضمن "سيورا"، والذي يضم 678 وحدة سكنية موزعة على ثلاثة أبراج، يتألف كل منها من 21 طابقاً. ويمتد المخطط الرئيسي لـ"سيورا" على مساحةٍ تتجاوز مليوني قدمٍ مربع، ويجسّد ملاذاً شاطئياً مستوحًى من مفهوم "إيكيغاي" الياباني للسعي نحو حياة هادفة ومليئة بالمعاني، بما يعزّز السعادة والصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية. وفي هذا السياق، يقدّم رؤية معمارية مبتكرة تعكس في تصميمها فلسفة الحدائق اليابانية، لتُعيد صياغة العلاقة بين الإنسان والطبيعة والمكان ضمن بيئة تتناغم فيها الهندسة المعمارية والطبيعة والصحة والعافية والمجتمع في انسجامٍ تام. وصُمّمت "سيورا" كوجهةٍ مخصّصةٍ للمشاة بالكامل، مع تخصيص أكثر من 70% من إجمالي المشروع، للمساحات الطبيعية، بما في ذلك ما يزيد على 1.5 مليون قدمٍ مربع من الحدائق والمساحات المفتوحة التي تمنح السكان الراحة وتُعزّز تواصلهم اليومي مع الطبيعة، إلى جانب شاطئ رملي لمسافة 6 كيلومترات، لتشكل بذلك مجتمعاً نابضاً بالحياة يجمع السكن والضيافة والتجزئة الراقية ضمن منظومة واحدة متكاملة.
وفي قلب "شيونه"، تمتد مساحات خضراء تتخللها عناصر مائية ومرافق ترفيهية على منصة مرتفعة، تتدرج في مستوياتها وصولاً إلى الطابق الأرضي، وترتبط بمختلف مكونات وجهة "سيورا". ويستوحي المشروع تصميم مساحاته الخارجية من فلسفة الحدائق اليابانية التي تقوم عليها هوية الوجهة، حيث يضم حديقة "زن" التي توفر أجواءً من الهدوء والاسترخاء، ومساحة عشبية مخصصة للتأمل، وتراساً للعمل المشترك تحيط به المساحات الخضراء، فضلاً عن مسبحٍ مرتفعٍ للكبار، وتراسٍ يمتد فوق سطح الماء، وحوض جاكوزي، وجلسات للاسترخاء إلى جانب مسبح مخصص للأطفال.
وتشكّل الصحة والعافية جزءاً أساسياً من تجربة الحياة في "شيونه"، حيث يقع النادي الصحي أسفل المسبح الرئيسي، في تصميم مميز يجمع بين المساحات الداخلية والخارجية، ويتيح للسكان ممارسة التمارين الرياضية وسط الإضاءة الطبيعية، مع إطلالة على المياه المتدفقة من الشلال المائي في الأعلى. كما يضم المشروع استوديوهات مخصصة لركوب الدراجات الثابتة واليوغا، ومساحة خارجية لممارسة الرياضة، إلى جانب غرف البخار والساونا، ويوفر أيضاً مجموعة متنوعة من المرافق المشتركة، تشمل صالة خاصة بالسكان، ومطبخاً مجهزاً لإعداد الطعام، وقاعة متعددة الاستخدامات، ومناطق لعب داخلية وخارجية للأطفال، وغرفاً منفصلة لتبديل الملابس للرجال والنساء، فضلاً عن شرفات واسعة ومرتفعة في طوابق محددة، خُصصت للقاءات والتجمعات الاجتماعية.
وعلى مستوى الطابق الأرضي، يضمّ المشروع 14 وحدة تجارية مخصصة للمحلات والمطاعم والمقاهي، تتوزع داخل البرجين وفي جناحين مستقلين، لتضع مختلف الخدمات اليومية على مقربة من السكان، وتمنح المكان أجواءً تنبض بالحياة، في بيئة ترحّب بالحيوانات الأليفة. ومن المقرر تسليم المشروع في الربع الرابع من عام 2030.
ويستفيد سكان المشروع من موقعه في جزر دبي، التي تمتد على مساحة 18.6 كيلومتر مربع، وتضم خمس جزر تشكّل امتداداً لساحل ديرة، بواجهات بحرية يزيد طولها على 60 كيلومتراً وشواطئ تمتد لأكثر من 20 كيلومتراً، وترتبط الجزر بمختلف أنحاء دبي عبر ثلاثة جسور متصلة بمحور الشندغة، ما يمنح السكان سهولة التنقل إلى أبرز مناطق المدينة. ويبعد المشروع نحو 15 دقيقة عن كل من مطار دبي الدولي ومنطقة دبي القديمة، و25 دقيقة عن وسط مدينة دبي، ليجمع بين أجواء الحياة الساحلية وسهولة الوصول إلى الوجهات الرئيسية في الإمارة.
ويأتي إطلاق المشروع في وقت تشهد فيه جزر دبي نشاطاً عقارياً لافتاً، بعدما سجلت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي مبيعات سكنية بقيمة تقارب 18.8 مليار درهم، من خلال 5,035 صفقة عقارية خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في 28 سبتمبر 2026.
ومع إطلاق مشروع "شيونه"، تواصل "بيوند" تطوير وجهة "سيورا" لتقدم تجربة سكنية استثنائية، في منازل ومساحات صُممت لتعزيز التواصل والاستمتاع بأبسط اللحظات، وسط أجواء ساحلية تمنح إحساساً بالهدوء والتوازن، وتجعل من "سيورا" وجهة يجد فيها المشترون من مختلف أنحاء العالم أكثر من مجرد منزل على البحر.