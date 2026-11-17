

أعلنت شركة «ستيت ستريت كوربوريشن» (المدرجة في بورصة نيويورك) وبنك الإمارات دبي الوطني، عن توقيع مذكرة تفاهم يقوم من خلالها الطرفان باستكشاف فرص تعزيز علاقتهما التي تمتد لأكثر من 10 سنوات بما يتيح الاستفادة من القدرات والإمكانات العالمية التي تتمتع بها «ستيت ستريت».

وتقدم «ستيت ستريت» خدمات إدارة الصناديق وحفظ الأصول لشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول لأكثر من عشر سنوات. وتضع مذكرة التفاهم إطاراً يتيح للشركتين استكشاف الفرص المتاحة في مجالات أوسع، تشمل تطوير نموذج العمل الخاص بـالإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، وابتكار حلول استثمارية ومنتجات سوقية جديدة، وتعزيز الابتكار الرقمي، ودعم نمو قطاع إدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني.

تأتي مذكرة التفاهم في وقت تتطلع فيه الشركتان إلى الاستفادة من نقاط القوة لدى كل منهما لا سيما في منطقة تكتسب أهمية متزايدة في مجالي الاستثمار وإدارة الثروات على المستوى العالمي.

وقال أوليفر برجر، الرئيس العالمي للمبيعات في شركة «ستيت ستريت»: «تتطور العلاقات القيّمة مع تطور أعمال العملاء، ويعد بنك الإمارات دبي الوطني خير مثال على ذلك. لقد بدأت العلاقة بيننا كعلاقة طويلة وممتدة لتوفير الخدمات، واليوم تتيح لنا الفرصة لتوسيع نطاق التعاون بصورة أكبر. ويمكننا من خلال إتاحة كامل قدرات «ستيت ستريت» العالمية في إطار هذا التعاون، دعم طموحات بنك الإمارات دبي الوطني، مع المساهمة في الوقت ذاته في النمو المستمر لأسواق المال في منطقة الشرق الأوسط».

وقال مايكل سماوي، المدير التنفيذي الأول في شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: «يسرنا تعزيز علاقتنا الراسخة مع مؤسسات دولية رائدة مثل «ستيت ستريت». واستناداً إلى ما يزيد على عقد من التعاون المثمر، توفر مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم إطاراً لاستكشاف سبل الاستفادة من الخبرات العالمية التي تتمتع بها «ستيت ستريت»، بما يتكامل مع نقاط القوة والحضور الإقليمي لبنك الإمارات دبي الوطني، وذلك في ظل التطور المستمر لأعمالنا وأسواق المال التي نعمل فيها. ونحن نتطلع إلى بحث فرص تعزيز نموذجنا التشغيلي لإدارة الأصول، وتوسيع نطاق حلولنا الاستثمارية، ودعم النمو المتواصل لأعمالنا في مجال إدارة الثروات. ونطمح من خلال الاستفادة من الإمكانات الواسعة لدى «ستيت ستريت»، إلى الارتقاء بالحلول التي نقدمها لعملائنا وتوفير قيمة أكبر لهم».

وقال جاك كشيشيان، رئيس أعمال «ستيت ستريت» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «قدمنا خدماتنا لصناديق الثروة السيادية، وأنظمة التقاعد، والبنوك المركزية، ومديري الأصول في الشرق الأوسط على مدى أكثر من ثلاثة عقود.

وتأتي مذكرة التفاهم هذه لتعزز ذلك الحضور الراسخ، وتؤكد التزامنا المستمر تجاه المنطقة في ظل التوسع الذي تشهده أسواقها المالية ونمو محافظ ثرواتها المؤسسية والخاصة».