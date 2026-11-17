

أعلن مركز دبي المالي العالمي، الثلاثاء، حصوله على شهادة الأيزو «ISO/IEC 42001:2023»، ليصبح أول مركز مالي في العالم يحصل على هذه الشهادة، التي تعد المعيار الدولي لأنظمة إدارة الذكاء الاصطناعي، عبر النطاقات الثلاثة المعتمدة، مستخدم ومنتج ومزود الذكاء الاصطناعي.

ويجعل الإنجاز من مركز دبي المالي العالمي أول سلطة قضائية من نوعها على مستوى العالم تثبت عبر شهادة صادرة عن طرف ثالث مستقل أن نظامها لحوكمة الذكاء الاصطناعي يأتي مطابقاً ومستوفياً لأعلى المعايير الدولية، عبر مختلف مراحل اعتماد الذكاء الاصطناعي وبنائه وإتاحته للآخرين.

وتعد شهادة الأيزو «ISO/IEC 42001:2023»، أول معيار عالمي معتمد لنظام إدارة الذكاء الاصطناعي، ويحدد المتطلبات التي تتيح للمؤسسات إنشاء وتطبيق وصيانة وتحسين آليات حوكمة الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول طوال دورة حياة هذه التقنية. ويشير حصول مركز دبي المالي العالمي على هذه الشهادة عبر النطاقات الثلاثة، إلى سعيه لترسيخ نظام صارم وقابل للتدقيق لحوكمة الذكاء الاصطناعي، لا يقتصر فقط على استخداماته الداخلية لهذه التقنية، بل يمتد ليشمل تطوير الأدوات والمنصات القائمة على الذكاء الاصطناعي، وكذلك تقديم الخدمات والبنية التحتية المرتبطة به للمنظومة الأوسع التي يحتضنها المركز.

ثقة راسخة

وقالت علياء الزرعوني، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «يعد نيلنا لقب أول مركز مالي في العالم يحصل على شهادة الأيزو «ISO/IEC 42001:2023»، كمستخدم ومنتج ومزود لتقنيات الذكاء الاصطناعي، ليس مجرد إنجاز بارز في حد ذاته، بل هو تعبير واضح عن رؤيتنا وتوجهاتنا الاستراتيجية. فهذا الإنجاز يعزز مكانتنا مركزاً عالمياً لحوكمة الذكاء الاصطناعي المسؤول، ويمنح الشركات والمواهب التي تختار مركز دبي المالي العالمي للعمل من خلاله ثقة راسخة بأنها تعمل ضمن واحدة من أكثر بيئات الذكاء الاصطناعي خضوعاً لمعايير الحوكمة الصارمة على مستوى العالم. وبصفتنا المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، فإننا ملتزمون بقيادة مستقبل القطاع المالي من خلال الابتكار المسؤول، فضلاً عن دعم طموح دبي في أن تصبح مركزاً عالمياً رائداً في مجالي الذكاء الاصطناعي والابتكار».



وتعزز الشهادة طموح مركز دبي المالي العالمي في أن يكون الوجهة الرائدة في المنطقة لمستقبل القطاع المالي؛ إذ توفر لمجتمع المال والابتكار العامل داخل المركز الضمانات الموثوقة التي تنبع من العمل في سلطة تنظيمية تخضع فيها حوكمة الذكاء الاصطناعي للتحقق المستقل، وليس مجرد إقرارات ذاتية. ومع تزايد مطالب الجهات التنظيمية والمؤسسات العالمية بضمانات ملموسة ومستندة إلى معايير محددة بشأن آليات نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي، توفر هذه الشهادة للشركات العاملة في المركز دليلاً ملموساً على الموثوقية يمكنها تقديمه للعملاء والشركاء والجهات التنظيمية حول العالم.

ويعكس الحصول على الشهادة في النطاقات الثلاثة معاً شمولية علاقة مركز دبي المالي العالمي بالذكاء الاصطناعي؛ فهو مؤسسة كبرى توظف هذه التقنية في عملياتها، وجهة تطور أدوات وبنية تحتية رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمنظومتها المتكاملة، ومزود يتيح قدرات الذكاء الاصطناعي لأكثر من 10.000 شركة مسجلة لديه. وكان هناك عدد قليل من المؤسسات حول العالم قد سعت للحصول على هذه الشهادة في النطاقات الثلاثة في آن واحد، ويعد إنجاز مركز دبي المالي العالمي سابقة هي الأولى من نوعها بين المراكز المالية على مستوى العالم.

يأتي حصول مركز دبي المالي العالمي على الشهادة في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز دوره كمرجع عالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي في قطاع الخدمات المالية، وبما يبني على استراتيجيته الواسعة الرامية لدمج الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول ضمن إطاره التنظيمي وعملياته ومنظومته للابتكار. وسيواصل المركز التعاون مع الجهات التنظيمية والهيئات العاملة في القطاع ومجتمعه الذي يضم أكثر من 10.000 شركة، وذلك للارتقاء بمعايير حوكمة الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي على المستويين الإقليمي والعالمي.