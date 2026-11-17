

نظمت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا) منتدى تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2026، بمشاركة مشغلي خدمات الاتصالات والشركات التقنية والجهات المعنية، لمناقشة التحولات التي يشهدها القطاع في ظل التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي المساعد، وانعكاساتها على مستقبل الشبكات والخدمات الرقمية. وناقش المنتدى، تحت عنوان «مستقبل الاتصالات في عصر الذكاء الاصطناعي المساعد»، الانتقال من شبكات تركز على توفير الاتصال والسعة والسرعة إلى شبكات أكثر قدرة على تحليل البيانات والتكيف مع المتغيرات واتخاذ الإجراءات بصورة آلية، إلى جانب الفرص التي تتيحها هذه التقنيات لتحسين إدارة الموارد ورفع كفاءة العمليات وتطوير تجربة المتعاملين.

ويأتي تنظيم المنتدى السنوي ضمن جهود تدرا لتعزيز الحوار والتنسيق مع قطاع الاتصالات وشركاء التكنولوجيا، واستشراف المتطلبات التنظيمية والتقنية للمرحلة المقبلة، بما يدعم جاهزية البنية التحتية للاتصالات لاستيعاب التطبيقات الذكية والخدمات الرقمية المتقدمة.

وقال المهندس محمد الرمسي، نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في تدرا: «يشهد قطاع الاتصالات تحولاً يتجاوز تطوير سرعات الاتصال وتوسيع التغطية، نحو شبكات أكثر ذكاءً وقدرة على التكيف والاستجابة. ويتيح الذكاء الاصطناعي المساعد فرصاً لإدارة الشبكات بكفاءة أعلى، واكتشاف الأعطال ومعالجتها بصورة استباقية، وتقديم خدمات أسرع وأكثر ملاءمة لاحتياجات المتعاملين. غير أن القيمة الحقيقية لهذه التقنيات لا تقاس بمستوى تطورها فحسب، بل بما تحققه من تحسينات ملموسة في جودة الخدمات وكفاءة العمليات». وأضاف: «إن توسيع نطاق الاعتماد على الأنظمة ذاتية التشغيل يتطلب تطوير منظومة متكاملة تجمع بين الابتكار والثقة، وتراعي متطلبات الأمن السيبراني وحماية البيانات والهوية الرقمية والمساءلة والرقابة البشرية المناسبة. ويتمثل دور تدرا في تهيئة بيئة تنظيمية تدعم التطور التقني والاستثمار، وتحافظ في الوقت نفسه على مرونة الشبكات وجودة الخدمات وأمنها وثقة المتعاملين والمنافسة الفاعلة».

وتناول المنتدى مسارين رئيسيين للتحول التقني في قطاع الاتصالات؛ أولهما توظيف الذكاء الاصطناعي داخل الشبكات لتحسين التخطيط وإدارة السعات واكتشاف الأعطال ورفع كفاءة استهلاك الطاقة وأتمتة العمليات التشغيلية، فيما يركز المسار الثاني على تطوير بنية تحتية قادرة على دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يشمل الحوسبة السحابية والحوسبة الطرفية والتطبيقات كثيفة البيانات والأجهزة المتصلة والخدمات ذاتية التشغيل.

وقال المهندس سيف بن غليطة، مدير إدارة شؤون تطوير التكنولوجيا في تدرا: «يمثل المنتدى فرصة للاطلاع على أحدث التطبيقات التقنية في قطاع الاتصالات، ومناقشة سبل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي المساعد في تطوير الشبكات والخدمات. ونركز من خلال جلسات المنتدى والمعرض المصاحب على استعراض حلول عملية تسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز قدرات الشبكات على الاستجابة للمتطلبات المستقبلية، إلى جانب تبادل الخبرات مع مشغلي الاتصالات والشركاء التقنيين، بما يدعم تبني التقنيات الحديثة وتطوير منظومة الاتصالات في الدولة».

وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة ممثلين عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية وشركتي «اتصالات» و«دو»، أعقبتها جلسات متخصصة بمشاركة الاتحاد الدولي للاتصالات، بما يعكس أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مواكبة التطورات التقنية في قطاع الاتصالات، إلى جانب مشاركة عدد من الشركات والمؤسسات التقنية، من بينها أمازون، وكوالكوم، وهواوي، وأوكلا، زيتريكس وتي ان سي.

وتناولت الجلسات تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تشغيل الشبكات، والانتقال من قياس الأداء إلى الإدارة الذاتية للخدمات، وسبل تحويل التجارب التقنية إلى قيمة تشغيلية، فضلاً عن متطلبات البنية التحتية للاتصالات في المرحلة المقبلة. وكفاءة الطاقة في دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الاتصال الداعمة للجيل السادس، والتكامل بين شبكات الاتصالات والتقنيات الذكية، واستعراض القدرات الحالية والإمكانات المستقبلية للذكاء الاصطناعي في قطاع الاتصالات.

وتضمن المنتدى معرضاً مصاحباً استعرض تطبيقات عملية للذكاء الاصطناعي المساعد في قطاع الاتصالات، بما يتيح للمشاركين الاطلاع على استخدامات هذه التقنيات وإمكاناتها في تطوير العمليات والخدمات.

وعلى صعيد التنسيق القطاعي، خُصصت جلسة مغلقة جمعت تدرا مع مشغلي الاتصالات المرخص لهم، لمتابعة مخرجات منتدى تطوير قطاع الاتصالات السابق، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك من المنظور التقني والتنظيمي، وصولاً إلى تحديد أولويات التعاون والتوصيات للمرحلة المقبلة.