استقبل مطار دبي الدولي 50.4 مليون مسافر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مُرسخاً دوره الحيوي في دعم حركة السياحة والتجارة والأعمال وتعزيز الربط الجوي العالمي، بالتزامن مع مواصلة مطارات دبي الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لتهيئة المطار لمراحل جديدة من النمو.

وبلغ عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال الربع الثالث 18.8 مليون ضيف، وكان أغسطس الشهر الأكثر ازدحاماً باستقباله 6.6 ملايين ضيف.

وعلى الرغم من هذا الأداء، سجلت حركة الضيوف خلال الأشهر التسعة الأولى تراجعاً بنسبة 28.1% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، فيما انخفضت حركة المسافرين خلال الربع الثالث بنسبة 22.1%، على خلفية الاضطرابات التي شهدتها حركة الطيران في وقت سابق من العام الجاري.

وحافظت حركة المسافرين القادمين إلى دبي والمغادرين منها على توازن نسبي مع حركة مسافري الترانزيت على مدار العام، بما يعكس الدور المزدوج لمطار دبي الدولي باعتباره بوابة رئيسية إلى الإمارة ومحوراً عالمياً يربط بين مختلف الوجهات الدولية، إذ شكّل المسافرون القادمون إلى دبي والمغادرون منها خلال شهر سبتمبر 49% من إجمالي حركة المسافرين، مقابل 51% لمسافري رحلات الربط.

وتتغير هذه النسب بحسب المواسم، إذ ترتفع عادةً نسبة المسافرين القادمين إلى دبي والمغادرين منها خلال فصل الشتاء، مدفوعة بازدهار الحركة السياحية وتنوع الفعاليات والأحداث التي تستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

وتعليقاً على ذلك، قال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: "نتوقع استقبال أكثر من 70 مليون ضيف خلال العام الجاري. ومع استمرار عودة المزيد من شركات الطيران إلى دبي وتعزيز شبكة وجهاتنا العالمية، ينصب تركيزنا على مواكبة النمو المستقبلي بكفاءة، مع مواصلة تطوير تجربة السفر وجعلها أكثر سهولة وسلاسة وانسيابية لضيوفنا".

وأضاف قائلاً: "يشكّل الابتكار ركيزة أساسية لتحقيق هذه الهدف، فكل إجراء نعمل على تبسيطه، وكل تحدٍ تشغيلي ننجح في معالجته، يتيح لنا الاستفادة من مرافقنا الحالية بكفاءة أكبر. ومن خلال الجمع بين الحلول التكنولوجية المتقدمة وتطوير أساليب العمل، نستطيع توفير طاقة استيعابية إضافية دون الحاجة إلى التوسع في المساحة الحالية للمطار، مع الارتقاء المستمر بتجربة ضيوفنا".

شبكة ربط جوي عالمية

يرتبط مطار دبي الدولي حالياً بـ 235 وجهة في 101 دولة عبر 57 شركة طيران. وشهد مطلع شهر نوفمبر الجاري استئناف الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها إلى دبي، لتنضم إلى عدد من شركات الطيران التي عاودت تشغيل رحلاتها، من بينها الخطوط الملكية المغربية وصن إكسبريس وسيبو باسيفيك، فيما من المقرر أن تستأنف شركات طيران أخرى عملياتها خلال الأسابيع المقبلة.

وحافظت الهند على مكانتها كأكبر أسواق مطار دبي الدولي خلال الربع الثالث، بإجمالي 2.6 مليون مسافر، تلتها المملكة العربية السعودية بـ1.4 مليون، ثم المملكة المتحدة بـ1.3 مليون، وباكستان بـ800 ألف مسافر، والولايات المتحدة بـ640 ألفاً، وألمانيا بـ480 ألف مسافر.

وعلى مستوى المدن، تصدرت لندن قائمة الوجهات الأكثر ازدحاماً عبر مطار دبي الدولي بواقع 784 ألف مسافر، تلتها مومباي بـ528 ألفاً، ثم نيودلهي بـ525 ألفاً، والرياض بـ500 ألف، وجدة بـ490 ألف مسافر.

كما شهد الربع الثالث نمواً في حركة السفر إلى عدد من الوجهات السياحية المفضلة للمسافرين من دبي، حيث سجلت ميلانو ارتفاعاً بنسبة 20%، تلتها بوكيت بنسبة 17%، وكيب تاون بنسبة 14%، وبرشلونة بنسبة 13%، ودنباسار بنسبة 11%، ما يعكس استمرار الإقبال على السفر إلى الوجهات الترفيهية العالمية.

تعزيز التكنولوجيا والابتكار

هذا وتواصل مطارات دبي الاستثمار في التقنيات المتقدمة لتعزيز كفاءة العمليات وتبسيط رحلة المسافرين عبر مطار دبي الدولي، مع التركيز على الحلول العملية التي تحقق قيمة ملموسة وتجربة أكثر سلاسة للضيوف.

كما تعمل مطارات دبي ضمن إطار مبادرات التحول الرقمي المستمرة، على توحيد البيانات والمعلومات التشغيلية الواردة من مختلف الأنظمة عبر المطار، لتوفير صورة موحدة ومحدثة باستمرار لحركة العمليات، حيث توفر هذه الرؤية الشاملة فهماً أدق لحركة المسافرين واستخدام المرافق وأنشطة الطائرات، بما يمكّن الفرق التشغيلية من استباق الطلب والتكيف مع المتغيرات، وتعزيز سرعة وفعالية اتخاذ القرار.

وتسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية في تمكين فرق العمل من رصد نقاط الضغط التشغيلي المحتملة والتعامل معها استباقياً قبل أن تؤثر على سير العمليات. وإلى جانب التوسع في خيارات الخدمة الذاتية ومواصلة تطوير الإجراءات المعتمدة على البيانات البيومترية، تساعد هذه التقنيات على تقليل الخطوات الإجرائية وتحسين انسيابية الحركة، وتعزيز تجربة المسافرين ضمن البنية التحتية الحالية للمطار.

الأداء التشغيلي

بلغ إجمالي حركة الطائرات في مطار دبي الدولي 243 ألف حركة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بانخفاض بلغت نسبته 27.6% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، منها 92,800 حركة خلال الربع الثالث.

وعلى صعيد الشحن الجوي، تعامل المطار مع 1.215 مليون طن من الشحنات خلال الأشهر التسعة الأولى، بانخفاضٍ بلغ 23.2% على أساس سنوي، فيما بلغ حجم الشحن خلال الربع الثالث 464 ألف طن.

وبلغ متوسط معدل إشغال المقاعد خلال الأشهر التسعة الأولى 74%، بانخفاض قدره 3 نقاط مئوية مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، في حين بلغ متوسط عدد المسافرين لكل حركة طائرة 211 مسافراً، بتراجع طفيف بلغ 0.8%.

وحافظ مطار دبي الدولي على مستويات عالية من الكفاءة في مختلف نقاط الخدمة خلال الربع الثالث، حيث تمكن 99.9% من المسافرين المغادرين من اجتياز نقاط مراقبة الجوازات في أقل من 10 دقائق، فيما أنهى 99.9% من القادمين إجراءات مراقبة الجوازات في أقل من 15 دقيقة. كما لم يتجاوز وقت الانتظار عند نقاط التفتيش الأمني 5 دقائق بالنسبة إلى 99.7% من المسافرين خلال الفترة نفسها.

كما تعامل مطار دبي الدولي مع 48 مليون حقيبة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، حيث جرى تسليم 91% من الأمتعة خلال 45 دقيقة من وصول الطائرات. وبلغت دقة مناولة الأمتعة 99.73%، بمعدل 2.67 حقيبة تمت مناولتها بصورة غير صحيحة لكل ألف مسافر، بما يعكس استمرار تركيز المطار على كفاءة العمليات وجودة الخدمات المقدمة للمسافرين.