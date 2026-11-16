مذكرة تفاهم لتعزيز تواصل عملاء «راكز» في دبي

وقعت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» مذكرة تفاهم مع «إيه إكس دي سبيس»، التي توفر مساحات للعمل المشترك، ونادياً لرواد الأعمال بنظام العضوية في دبي، بهدف إتاحة فرص إضافية لعملاء «راكز» المؤهلين للقاء عملائهم، وبناء العلاقات التجارية، والاستفادة من مرافق الأعمال في دبي.

وقع مذكرة التفاهم كل من: أنس الحجاوي، رئيس القطاع التجاري في «راكز»، وأيمن العوضي، المدير العام لشركة «إيه إكس دي سبيس».

وبموجب الشراكة سيحظى عملاء «راكز» المؤهلون بإمكانية الاستفادة مجاناً من مرافق «إيه إكس دي سبيس» في منطقة القوز بدبي، لعقد اجتماعات العمل، واللقاءات مع العملاء، وتوسيع شبكات علاقاتهم المهنية، وفي المقابل سيتمكن أعضاء «إيه إكس دي سبيس» المؤهلون من الاستفادة من مركز كومباس للأعمال التابع لـ«راكز»، بما يتيح لهم مساحات للعمل المشترك في رأس الخيمة، كما تشمل الشراكة الاستفادة من خدمات الترخيص لدى «راكز»، وباقة مختارة من خدمات دعم الأعمال وأسلوب الحياة.

ويقع «إيه إكس دي سبيس» ضمن مشروع «كيو إيست» التابع لشركة «ألفابيتا» في منطقة القوز بدبي، ويوفر تجربة متكاملة لرواد الأعمال، تجمع بين مرافق العمل المشترك والمكاتب الخاصة وقاعات الاجتماعات وفرص التواصل، وبناء العلاقات التجارية، كما يضم المشروع مجموعة من المطاعم والمقاهي والمرافق الرياضية والمتاجر والمساحات الترفيهية، ما يوفر بيئة متكاملة، تجمع بين الأعمال وأسلوب الحياة العصري.

ويشمل التعاون أيضاً تنظيم فعاليات مشتركة لتعزيز التواصل، وبناء العلاقات المهنية، وورش عمل لتطوير الأعمال، وجلسات لتبادل المعارف والخبرات، بما في ذلك برامج مثل «سلسلة راكز لنمو الأعمال»، التي تزود رواد الأعمال وأصحاب الشركات برؤى عملية وتوجيهات متخصصة لدعم تأسيس أعمالهم، وتوسيع نطاقها.

وقال أيمن العوضي: «تجمع شراكتنا مع «راكز» بين مجتمعي أعمال متكاملين، وتفتح آفاقاً جديدة لرواد الأعمال والشركات العاملة في مختلف أنحاء دولة الإمارات، ومن خلال إتاحة الاستفادة من مرافق العمل المشترك ومنظومة الأعمال لدينا في دبي نسعى إلى توفير بيئة مهنية مرنة لعملاء «راكز»، تتيح لهم التواصل والتعاون، واستكشاف فرص جديدة، كما نتطلع إلى تعريف أعضائنا بفرص الأعمال، وخدمات الدعم المتاحة في إمارة رأس الخيمة».

وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»: «تولي الشركات اليوم أهمية كبيرة للعلاقات المهنية القوية، وتوافر أماكن ملائمة لعقد اجتماعاتها.

ومن خلال شراكتنا مع «إيه إكس دي سبيس» نتيح لعملائنا موقعاً إضافياً في دبي لعقد اجتماعات العمل والتواصل مع عملائهم وتوسيع شبكات علاقاتهم المهنية. ونتطلع إلى توفير المزيد من الفرص لتعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال لدى الجانبين».

وأضاف: «تأتي هذه الشراكة في إطار جهود «راكز» المتواصلة لتعزيز القيمة المضافة، التي تقدمها لمجتمع أعمالها المتنامي، من خلال بناء شراكات استراتيجية، وعبر توسيع نطاق الوصول إلى مساحات العمل وشبكات العلاقات المهنية وخدمات دعم الأعمال خارج رأس الخيمة تواصل «راكز» تقديم حلول عملية، تساعد رواد الأعمال والشركات القائمة على إدارة عملياتهم بكفاءة، والاستفادة من فرص النمو، والتوسع في مختلف أنحاء دولة الإمارات».