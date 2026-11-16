القرية العالمية تطلق سحوبات وجوائز بقيمة 10 ملايين درهم في موسمها الـ31

جددت القرية العالمية شراكتها مع «دريم دبي» للموسم الثاني على التوالي، وأعلنت إطلاق سلسلة من السحوبات والجوائز على مدار موسمها الـ31، تتضمن فرصاً للفوز بجوائز نقدية وعينية، وصولاً إلى الجائزة الكبرى بقيمة 10 ملايين درهم، في ختام الموسم.

وبدءاً من 16 نوفمبر تتيح كل تذكرة دخول إلى الوجهة للضيوف فرصة المشاركة في مجموعة من السحوبات الأسبوعية، ونصف الشهرية، والشهرية، وربع السنوية، بما يعزز تجارب الزوار، ويضيف فرصاً للفوز إلى أنشطة الترفيه والتسوق والمطاعم والعروض الثقافية التي تقدمها القرية العالمية.

وتنطلق أولى السحوبات المباشرة يوم الجمعة 20 نوفمبر على المسرح الرئيسي، مع مجموعة متنوعة من الجوائز، تشمل مبالغ نقدية وأجهزة تقنية وساعات ومجوهرات من الفضة والذهب، وتستمر السحوبات أسبوعياً كل يوم جمعة، لتجدد فرص المشاركة والفوز طوال الموسم.

وأوضحت القرية العالمية أن آلية المشاركة تبدأ بحصول الزوار الذين يشترون التذاكر من شبابيك التذاكر على إيصال يتضمن رمز استجابة سريعة (QR)، يمكن مسحه، وإدخال البيانات المطلوبة عبره للتسجيل في السحوبات، أما مشترو التذاكر عبر الإنترنت فيحصلون على رابط إلكتروني قابل للنقر، إلى جانب رمز الاستجابة السريعة المرفق بالتذكرة الإلكترونية.

وبمجرد إتمام التسجيل يُدرج الزائر تلقائياً في جميع السحوبات، التي يكون مؤهلاً للمشاركة فيها خلال الأسبوع، بما يشمل السحوبات الأسبوعية، ونصف الشهرية، والشهرية، وربع السنوية، فضلاً عن السحب على الجائزة الكبرى.

وتستمر المبادرة طوال الموسم الـ31، في إطار تعزيز تجربة الضيوف، وتقديم قيمة إضافية لزياراتهم، عبر الجمع بين التجارب الترفيهية المتنوعة، وفرص الفوز بالجوائز.