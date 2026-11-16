تكريم «مالية عجمان» لإنجازاتها في الابتكار والاستدامة والمرونة المؤسسية



كرّم الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، فرق العمل في دائرة المالية بعجمان، تقديراً للإنجازات النوعية، التي حققتها خلال النصف الأول من عام 2026 بحصولها على مجموعة شهادات وجوائز دولية، تجسد كفاءة رأس مالها البشري، وترسخ مكانة الدائرة نموذجاً حكومياً متقدماً في الابتكار والتحول الرقمي والاستدامة والمرونة المؤسسية.

وأكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي،أن هذه النتائج تمثل حصيلة ثقافة عمل، تقوم على الطموح والشراكة والابتكار، مشيراً إلى أن تكريم الفرق يمثل تقديراً لجهود صنعت فارقاً حقيقياً، ورسالة متجددة بأن الإنسان المتمكن هو نقطة الانطلاق نحو حكومة أكثر كفاءة ومرونة واستباقية.

ويأتي التكريم تأكيداً لنهج راسخ في تحويل التقدير المؤسسي إلى قوة دافعة للتميّز المستدام، حيث تُقاس الإنجازات بقدرتها على تطوير منظومة العمل، ورفع الجاهزية للمستقبل، وصناعة أثر حكومي ملموس، يمتد إلى المتعاملين والمجتمع.

أفضل الممارسات

شملت الإنجازات حصول الدائرة على شهادة المؤسسة الحكومية المبتكرة من فئة ثلاث نجوم من المعهد العالمي للابتكار «GInI»، بما يعكس تبنّيها أفضل الممارسات العالمية في إدارة الابتكار المؤسسي ومواءمته مع استراتيجيتها، إلى جانب حصولها على شهادة الجهة الحكومية المعتمدة في البنية التحتية الرقمية من المستوى الثالث من «Studio X»، بما يؤكد جاهزية بنيتها التحتية الرقمية، وكفاءة أنظمتها التقنية في دعم مسيرة التحوّل الرقمي، كما توّج فريق مشروع نظام «موارد» السحابي بجائزة «ستيفي» الفضية لأفضل فريق تكنولوجيا للعام، تقديراً لتطوير منظومة رقمية متكاملة، تدعم العمليات المالية والموارد البشرية والمشتريات، في إنجاز يترجم قدرة فرق الدائرة على توظيف التقنية لإعادة تصميم العمليات، وتعزيز الكفاءة والتكامل المؤسسي، وفي محور المسؤولية المجتمعية والاستدامة جاءت الدائرة ضمن أفضل ثلاث جهات في فئة القطاع الحكومي للمؤسسات الصغيرة بتصنيف الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، تقديراً لفاعلية مبادراتها، وأثرها الإيجابي، بالتوازي مع تطبيق مبادئ مواصفة «ISO 55001» للمسؤولية المجتمعية، وفق أفضل الممارسات الدولية.

وامتدت منظومة التميز إلى الحوكمة المؤسسية، من خلال تطبيق مواصفة «ISO 22316» لنظام إدارة الأصول، بما يسهم في رفع كفاءة الأصول، وتحسين أدائها وإدارة المخاطر المرتبطة بها، فضلاً عن مواصفة «ISO 26000» للمرونة المؤسسية، التي تعزز قدرة الدائرة على التكيف مع المتغيرات والاستجابة للتحديات، ودعم استمرارية الأعمال والتحسين المستمر.

وشمل التكريم أيضاً الإنجاز الأكاديمي الإماراتي للدكتور فهد البلوشي بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية، كأول خريج إماراتي على مستوى الجامعة وعلى مستوى ماليزيا في هذا التخصُّص، في صورة تعكس استثمار الدائرة في المعرفة والكفاءات الوطنية بوصفها المحرك الأهم لاستدامة الإنجاز.

الحلول الرقمية

قال مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، إن الدائرة ستواصل البناء على هذه الإنجازات، وتسريع تبنّي الحلول الرقمية والممارسات العالمية، وتحويل المعرفة المؤسسية إلى قيمة مستدامة تدعم تنافسية إمارة عجمان وجودة الحياة فيها، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد طموحات أكبر ومبادرات أكثر تأثيراً يقودها فريق واحد ورؤية مشتركة للمستقبل.

وتجسّد الإنجازات التزام الدائرة بتمكين كوادرها وترسيخ ثقافة التميّز، بما ينسجم مع توجّهات رؤية عجمان 2030 نحو الريادة الحكومية من خلال المرونة والابتكار والكفاءة والتركيز على النتائج.