«طيران الإمارات» تنفرد بالدرجة السياحية الممتازة بين عمالقة المنطقة

تنفرد «طيران الإمارات» من بين شركات الطيران الكبرى في منطقة الشرق الأوسط بتقديم مقصورة الدرجة السياحية الممتازة، وهي الفئة التي حظيت بشعبية واسعة لدى المسافرين لكنها لم تجد طريقها بعد إلى أساطيل منافسيها المباشرين.

وتواصل الناقلة الإماراتية تعميم هذه المقصورة عبر أسطولها بالكامل، بالتوازي مع استلام جميع طائراتها الجديدة عريضة البدن مزودة بهذه الفئة منذ خروجها من المصنع، بحسب موقع «سيمبل فلاينج».

وتكتسب المقصورات الفاخرة جاذبية أكبر على الخطوط الطويلة نظراً لتأثير مزاياها الملموس على راحة المسافرين، وهو ما يدفع «طيران الإمارات» للتركيز بقوة على بيع المقاعد المميزة؛ إذ توفر الدرجة الأولى على متن معظم طائراتها، ورغم أن حجم مقصورات درجة رجال الأعمال لديها يُعد ضمن المعدلات المتوسطة، فإن تشغيلها لعدد هائل من طائرات «إيرباص A380» المزودة بـ76 مقعداً لرجال الأعمال يعزز بشكل كبير من السعة الاستيعابية الإجمالية للشبكة، لتأتي السياحية الممتازة اليوم وتصبح ركيزة أساسية في عروضها عبر مختلف الوجهات.

وعلى صعيد توزيع هذه المقصورة داخل الأسطول، كانت طائرة «إيرباص A350-900» أول طراز في أسطول «طيران الإمارات» يحتوي بالكامل على المقصورة الجديدة، نظراً لبدء استلام هذا الطراز عقب تدشين الخدمة رسمياً.

حيث تزود الشركة هذه الطائرات إما بـ21 أو 28 مقعداً بتوزيع سبعة مقاعد في الصف الواحد بدلاً من التوزيع المعتاد المكون من ثمانية مقاعد. وفي الوقت ذاته، أنجزت الشركة تحديث أسطولها من طائرات «بوينغ 777-200LR» بالكامل، مزودةً إياها بـ24 مقعداً بتوزيع ثمانية مقاعد في الصف.

وتخطط الناقلة لتحديث 71 طائرة من «طراز بوينغ 777-300ER» - الذي يمثل العمود الفقري لأسطولها بإجمالي 117 طائرة في الخدمة - وقد أتمت بالفعل تحديث 43 طائرة منها حتى الآن بنفس سعة وتوزيع طراز «777-200LR» البالغ 24 مقعداً.

أما طائرة «إيرباص A380» الشهيرة، التي تخدم الوجهات الرئيسة حول العالم، فقد خضع أكثر من 50 طائرة منها من أصل 116 لتحديثات إضافة السياحية الممتازة، شملت 50 طائرة بالتصميم القياسي الذي يضم الدرجة الأولى حيث تقع المقصورة الجديدة في الطابق الرئيس.

بالإضافة إلى طائرة واحدة بالتصميم الجديد عالي الكثافة الذي تقلص إجمالي مقاعده من 615 إلى 569 مقعداً؛ وفي هذه الطائرة تحديداً، جرى وضع 56 مقعداً للسياحية الممتازة في الطابق العلوي مكان الدرجة الأولى، مع زيادة مقاعد رجال الأعمال إلى 76 مقعداً بدلاً من 58 مقعداً.

وتعتمد «طيران الإمارات» في جميع طائراتها المزودة بالدرجة السياحية الممتازة على مقاعد من طراز (Recaro PL3530)، وهو طراز قياسي شائع الاستخدام في هذه الفئة أو في درجة رجال الأعمال للرحلات القصيرة.

غير أن الشركة تتميز بتوفير مسافة بين المقاعد تفوق المتوسط وتبلغ 40 بوصة (101.6 سنتيمتر)، مع توزيع المقاعد بواقع سبعة في الصف لطائرات A350 والطابق العلوي من A380، أو ثمانية في الصف لطائرات 777 والطابق السفلي من A380.

ورغم أن حجم الشاشة الترفيهية يماثل تقريباً نظيره في الدرجة السياحية العادية، فإن زاوية إمالة المقعد أكبر بكثير.

وتكتمل التجربة بخدمات ضيافة راقية تشمل وجبات مطورة ضمن قوائم موسمية متجددة مستوحاة من مطابخ إقليمية، تُقدم في أطباق من الخزف الصيني مع أدوات مائدة معدنية، فضلاً عن قائمة مشروبات موسعة تضم أنواعاً مختارة من النبيذ المقدم في درجة رجال الأعمال، وحقائب مستلزمات سفر وعناية بالبشرة صديقة للبيئة عند الصعود إلى الطائرة، مع خدمة أكثر عناية واهتماماً بفضل صغر حجم المقصورة مقارنة بالدرجة العادية.

وتكثف الناقلة تشغيل طائرات A380 المزودة بهذه المقصورة على خطوطها الرئيسة إلى أمريكا الشمالية وآسيا، وبشكل خاص إلى أوروبا التي تمثل حصة ضخمة من أعمال الشركة بفضل الموقع الجغرافي المركزي لمركز عملياتها في دبي.

وتبرز القيمة الحقيقية لهذه المقصورة بوضوح عند النظر إلى الفجوة بين الدرجة السياحية العادية التي تقتصر على توفير وسيلة نقل أساسية للمسافات الطويلة، ودرجة رجال الأعمال التي تقدم تجربة فاخرة تشمل أجنحة فردية ومقاعد تتحول إلى أسرّة مسطحة؛ إذ تقع السياحية الممتازة في منطقة وسطى، لكنها أقرب في جوهرها إلى الدرجة السياحية لكون المقعد يمثل نسخة مكبرة منها، ما يجعلها وسيلة نقل مطورة وليست تجربة فاخرة.

وفي رحلات مثل خط لندن إلى دبي، التي نادراً ما تتجاوز مدتها سبع ساعات، لا يحصل معظم المسافرين على فائدة قصوى من مقاعد رجال الأعمال ذات الوصول المباشر للممر لعدم حاجتهم للنوم لفترات طويلة، وفي المقابل قد تكون الدرجة العادية مرهقة في رحلة تمتد من خمس إلى سبع ساعات.

وهنا تتألق السياحية الممتازة بتوفير مساحة شخصية أكبر وطعام أفضل بتكلفة أقل من رجال الأعمال التي قد يراها البعض مبالغاً فيها لهذه المسافات، بينما تظل مقاعد رجال الأعمال المسطحة أكثر جاذبية وقيمة في الرحلات الطويلة جداً وفائقة الطول نحو الولايات المتحدة أو أستراليا.

ومن المنظور التجاري، تجني «طيران الإمارات» مكاسب كبيرة من هذا المنتج الذي يعزز صورتها الذهنية ويجذب المسافرين بعيداً عن شركات الطيران الأوروبية التقليدية بفضل جودة المنتج وقوة الشبكة وجداول الرحلات.

وتحقق هذه المقاعد هوامش ربح ممتازة؛ فهي لا تشغل مساحة أكبر بكثير من المقاعد العادية حتى مع التوزيع المريح الذي تعتمده الشركة، لكنها تُباع بأسعار تقترب غالباً من ضعف سعر تذكرة الدرجة السياحية، في حين لا تشكل الوجبات المحسنة وحقيبة المستلزمات تكلفة إضافية كبيرة على الشركة.