دبي تجمع 250 خبيراً عالمياً لاستشراف مستقبل صناعة الطيران

تقنيات المستقبل تقود نقاشات مؤتمر إدارة الطيران في دبي

التحول الرقمي يعزز كفاءة الطيران ويرتقي بتجربة المسافرين





تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، انطلقت في جامعة الإمارات للطيران فعاليات الدورة السادسة من المؤتمر الدولي لإدارة الطيران 2026، بمشاركة أكثر من 250 خبيراً ومتخصصاً وأكاديمياً وباحثاً وممثلاً لمؤسسات متخصصة في صناعة الطيران من مختلف أنحاء العالم، في تجمع دولي يناقش مستقبل القطاع والتحولات التكنولوجية التي تعيد رسم ملامح عملياته ونماذج أعماله.

ويستمر المؤتمر على مدار يومين، موفراً منصة تجمع القيادات والخبرات المهنية والأكاديمية لتبادل المعرفة واستعراض أحدث الأبحاث والدراسات، ومناقشة أبرز التقنيات والاتجاهات والابتكارات المؤثرة في مستقبل صناعة الطيران، في وقت تتسارع فيه وتيرة التحول الرقمي وتتزايد أهمية توظيف التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة التشغيلية والقدرة التنافسية والاستدامة.

وتركز دورة هذا العام على مستقبل التحول الرقمي في قطاع الطيران، من خلال برنامج متنوع يضم كلمات رئيسية وجلسات علمية لعرض الأبحاث وحلقات نقاش بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين. وتتناول محاور المؤتمر دور التقنيات الناشئة في تطوير العمليات التشغيلية، وتحسين كفاءة الأداء، والارتقاء بتجربة المسافرين، إلى جانب تعزيز جاهزية شركات الطيران والمؤسسات العاملة في القطاع للتعامل مع المتغيرات والتحديات المستقبلية.

وقال الدكتور أحمد العلي، مدير جامعة الإمارات للطيران، إن التحول الرقمي أصبح عنصراً محورياً في تطوير قطاع الطيران، لما يوفره من فرص لتعزيز الكفاءة التشغيلية ومرونة العمليات وتقديم تجارب أفضل للعملاء. وأضاف أن المؤتمر يمثل منصة تجمع الخبرات الأكاديمية والعملية لمناقشة أحدث الأبحاث والتقنيات واستكشاف آليات توظيف الابتكار في دعم تطور القطاع واستدامته، معرباً عن ترحيبه بمشاركة الخبراء والباحثين والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم.

وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات رئيسية لعدد من القيادات والخبراء في منظومة الطيران، من بينهم طلال الحمادي، نائب رئيس تطوير الحركة الجوية في مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية «دانز»، وكاشف خالد، مدير شؤون العمليات والسلامة والأمن في الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، ومحمد أبوبكر فارع، المدير الإقليمي السابق لمنظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» في الشرق الأوسط، والدكتورة سيلدا كونوكجو، المدير الأول لمبيعات الطائرات التجارية في شركة «إيرباص»، والبروفيسور بيجان فاسيغ من جامعة إمبري ريدل للطيران.

ويعزز انعقاد المؤتمر في دورته السادسة مكانته منصةً دولية لتلاقي قطاع الطيران مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية، بما يتيح مناقشة التحولات التي تشهدها الصناعة من منظور عملي وعلمي، واستعراض الحلول والتطبيقات التي يمكن أن تسهم في تطوير منظومة الطيران، فضلاً عن توسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات والشركات والجامعات ومراكز البحث.

وتأتي استضافة جامعة الإمارات للطيران لهذا الحدث في إطار دورها في دعم البحث العلمي والابتكار، وتعزيز الصلة بين المخرجات الأكاديمية والاحتياجات المتجددة لصناعة الطيران، إلى جانب إعداد الكفاءات والكوادر المتخصصة القادرة على مواكبة التحولات التكنولوجية والتشغيلية، والمساهمة في رسم مستقبل القطاع على المستويين الإقليمي والعالمي.