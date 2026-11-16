«إن إم دي سي إمداد» تعلن التوسع في قطاع الطاقة وتعزيز التكامل التشغيلي



أعلنت شركة «إن إم دي سي إمداد»، عن استراتيجية جديدة للنمو والتوسع في قطاع الطاقة، خلال السنوات المقبلة، ترتكز على تعزيز التكامل التشغيلي مع شركات مجموعة «إن إم دي سي»، وتوسيع نطاق خدماتها في الأسواق المحلية والإقليمية، وتطوير حلول متكاملة تجمع بين الخدمات الهندسية والميدانية والدعم اللوجستي البحري، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز قدرتها التنافسية لاستقطاب المشاريع الكبرى.

وقال محمد جمعة البواردي، الرئيس التنفيذي لشركة «إن إم دي سي إمداد»، إن استراتيجية الشركة في المرحلة المقبلة ترتكز على البناء على إرثها القوي كشركة وطنية رائدة في خدمات الطاقة منذ تأسيسها في أبوظبي عام 1979، والاستفادة من نموذج التسليم المتكامل لمجموعة «إن إم دي سي»، لتوسيع نطاق الحلول المقدمة عبر قطاعَي الاستكشاف والإنتاج والتكرير والمعالجة.

وأضاف أن الشركة تستهدف تعظيم القيمة المقدمة للعملاء عبر مختلف مراحل دورة حياة الأصول، ورفع الكفاءة التشغيلية في الحقول والمنشآت الصناعية، وتقديم حزم خدمات شاملة تواكب المتطلبات المتنامية لكبار مشغلي الطاقة.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على تعميق التكامل مع وحدات أعمال المجموعة، وتقديم عطاءات مشتركة للمشاريع المحلية والإقليمية الكبرى، وتوسيع قاعدة العملاء، من خلال الجمع بين خدمات الآبار وسلامة الأصول والصيانة الصناعية وإدارة النفايات وتحسين كفاءة المرافق، والدعم اللوجستي البحري بالتعاون مع شركة «إن إم دي سي إل تي أس - للخدمات اللوجستية والفنية».

وأشار إلى أن هذا التكامل يتيح لعملاء قطاع الطاقة الاستفادة من نقطة اتصال موحدة للحصول على الخدمات الفنية واللوجستية، بما يقلل الحاجة إلى التعامل مع مقاولين متعددين، ويسهم في تعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع الكبرى وضمان انسيابية العمليات في البيئات البرية والبحرية.

وأكد البواردي أن انضمام الشركة إلى منظومة مجموعة «إن إم دي سي» يمنحها القدرة على الاستفادة من الإمكانات الهندسية والتشغيلية للمجموعة وأسطولها البحري الذي يتجاوز 170 سفينة ووحدة بحرية، بما يعزز قدرتها على المنافسة على عقود متكاملة وواسعة النطاق، وتقديم خدمات شاملة من نقطة اتصال واحدة. ولفت إلى أن قطاع الطاقة والخدمات المساندة في دولة الإمارات والمنطقة يشهد فرص نمو واعدة، مدفوعة بالتوسع في الاستثمارات الاستراتيجية وزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط والغاز الطبيعي وتطوير البنية التحتية الصناعية، الأمر الذي يعزز الطلب على خدمات التشغيل والصيانة المتخصصة والحلول اللوجستية المتكاملة.

وأوضح أن الفرص الأكبر في السوق تتجه نحو الشركات القادرة على تقديم حلول متكاملة تحت مظلة واحدة، في ظل توجه المشاريع الكبرى إلى التعامل مع شركاء يمتلكون الأصول التشغيلية والقدرات الفنية واللوجستية اللازمة لتنفيذ مختلف مراحل المشاريع بكفاءة وموثوقية.

وفيما يتعلق بالابتكار والتحول الرقمي، أكد البواردي أن توظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير عمليات الشركة المستقبلية، خصوصاً في مجالات مراقبة الأصول والكشف المبكر عن أعطال المعدات وتقليص فترات التوقف التشغيلي وتعزيز معايير السلامة والكفاءة الميدانية.وأضاف:«العمل ضمن منظومة مجموعة (إن إم دي سي) يتيح للشركة الاستفادة من البنية التحتية الرقمية المتقدمة للمجموعة ومبادراتها في مجال الذكاء الاصطناعي وأنظمة السلامة الذكية، بما يدعم جهود تحديث آليات العمل وتقديم خدمات أكثر دقة وأماناً وموثوقية».

وأكد أن تعزيز القيمة الوطنية المضافة وتطوير الكفاءات الإماراتية يمثلان ركيزتين أساسيتين في توجهات الشركة المستقبلية، من خلال إعطاء الأولوية للمشتريات المحلية، وتوسيع الشراكات مع المورّدين والمصنّعين الوطنيين، واستقطاب الكفاءات الإماراتية المتخصصة وتوفير برامج التدريب والتأهيل الفني والقيادي المستمر لها. وأشار إلى أن امتلاك الأصول والمرافق التشغيلية داخلياً، وتعزيز التكامل مع الأسطول البحري التابع للمجموعة، يسهمان في الحد من تأثير اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، ورفع القدرة على الالتزام بالجداول الزمنية للمشاريع، وضمان استمرارية العمليات التشغيلية.