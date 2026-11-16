700 خبير من 40 دولة في «مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب 2026» بدبي



انطلقت فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب (MEIS 2026) في مدينة جميرا بدبي، بحضور أكثر من 700 خبير من 40 دولة. ويناقش المؤتمر العديد من القضايا، منها التوسع في إنتاج الحديد المختزل المباشر، وقوالب الحديد المكبوس على الساخن، وهو ملف يحظى باهتمام واسع، بالتوازي مع بحث فرص التوريد للأسواق المحلية والأوروبية. وتشمل المشاريع المطروحة للنقاش استثمار شركة «توسيالى صُلب» البالغ 2.5 مليار دولار في ليبيا، واستثمار «حديد عز» بقيمة 780 مليون دولار في الجزائر، إلى جانب الطاقات الإنتاجية الجديدة المخططة في منطقة الدقم بسلطنة عُمان. ويرتبط تحقيق هذا النمو بتأمين إمدادات مستقرة من خام الحديد عالي الجودة، والخردة، ومصادر الطاقة، مدعومة بشبكة نقل موثوقة.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل» – الراعي الإقليمي لمؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب 2026 – في كلمته الافتتاحية: «لم يعد مستقبل صناعة الصلب مرهوناً بحجم الطاقات الإنتاجية وحدها، بل بقدرات تنافسية تتكامل فيها الكفاءة والابتكار وخفض الكربون، وتستند إلى الموثوقية وسرعة الاستجابة لمتغيّرات الأسواق. لقد أثبتت منطقتنا متانتها ومرونتها العالية، وتستعد اليوم لتؤكد جاهزيتها الكاملة للمرحلة المقبلة».

وقال راجو داسواني الرئيس التنفيذي لشركة «فاست ماركتس»: «تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفرصة واعدة لتعزيز مكانتها مورداً رئيساً لوحدات الحديد الأساسية التي يتطلبها الجيل القادم من صناعة الصلب. ويكمن الاختبار التجاري الفعلي في قدرة المنتجين على توفير هذه الإمدادات بالتكلفة المناسبة، وبصمة كربونية منخفضة، وموثوقية عالية. ويجمع مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب المنتجين والمشترين والمستثمرين لتقييم هذه الفرص واتخاذ قرارات مدروسة».