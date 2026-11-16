شفيقة العامري عضواً في مجلس إدارة مجلس سيدات الأعمال العرب ممثلة للإمارات

انتُخبت الدكتورة شفيقة العامري عضواً في مجلس إدارة مجلس سيدات الأعمال العرب، ممثلة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن التشكيل الجديد للمجلس للفترة 2026-2030، فيما تولت الشيخة حصة سعد العبدالله السالم آل صباح رئاسة مجلس الإدارة، خلال اجتماعات المجلس، التي عُقدت مؤخراً في العاصمة المصرية القاهرة.

وأعربت العامري عن اعتزازها بالثقة التي حظيت بها، مؤكدة أهمية المسؤولية الملقاة على عاتق عضوات مجلس الإدارة في خدمة سيدات ورائدات الأعمال بالدول العربية، والارتقاء بأداء المجلس وتعزيز دوره في دعم المرأة اقتصادياً، بما يواكب تطلعاتها، ويسهم في توسيع مشاركتها في قطاعات الأعمال والاستثمار.

وأشادت بالدور الذي تضطلع به الشيخة حصة آل صباح في دعم المجلس ورعاية المبادرات الهادفة إلى تمكين المرأة، كما ثمّنت جهود الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة، نائب رئيس المجلس، وخيرية الدشتي، الأمين العام، معربة عن تقديرها لجهود عضوات مجلس الإدارة في تعزيز حضور سيدات الأعمال العرب، وتطوير إسهاماتهن في الاقتصاد.

وقالت، إن المرحلة الراهنة تتطلب توسيع آفاق التعاون والتنسيق بين المؤسسات المعنية بتمكين المرأة، لا سيما في ظل الظروف والتغيرات التي تؤثر في بيئة الأعمال والأنشطة الاقتصادية، الأمر الذي يستدعي إطلاق مبادرات عملية، توفر الدعم للمشروعات النسائية، وتعزز قدرتها على الاستمرارية والنمو.

وتتولى العامري حالياً رئاسة مجلس إدارة جمعية الإمارات لرائدات الأعمال، كما سبق لها أن شغلت منصب المدير التنفيذي لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، وتمتلك خبرة تتجاوز 30 عاماً في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، تدرجت خلالها في عدد من الوظائف والقطاعات الإدارية.

وعلى صعيد تمكين المرأة اقتصادياً أسهمت في إطلاق مبادرات لدعم رائدات الأعمال، من بينها مبادرة «مبدعة»، التي أتاحت إصدار آلاف الرخص لممارسة الأنشطة التجارية والاقتصادية من المنزل، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية لتطوير المهارات الرقمية والتسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وامتدت مبادراتها الإنسانية إلى عدد من الدول العربية والأفريقية، عبر دعم النساء بالمواد الأولية اللازمة لإنتاج المشغولات اليدوية، ومساعدتهن على تسويق منتجاتهن رقمياً، كما اختارتها الأمم المتحدة شخصية عام 2020 في مجال الأعمال الخيرية وخدمة المجتمع، ومنحتها الدكتوراه الفخرية في مجال الأعمال الإنسانية والخيرية.