دبي ترسخ مكانتها ضمن أكبر 5 مراكز عالمية لصناديق التحوط

100

صندوق تحوط يحتضنها «دبي المالي العالمي» بنهاية أكتوبر 2026

80 %

من مديري صناديق المركز يديرون أصولاً تتجاوز مليار دولار



حافظ عدد صناديق التحوط في مركز دبي المالي العالمي على استقراره أول 10 أشهر من 2026، في أعقاب عامين من التوسع السريع، في وقت تتعامل فيه الإمارة بمرونة مع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، والمنافسة المتنامية من المراكز المالية الآسيوية لاستقطاب الكفاءات الاستثمارية العالمية، بحسب «بيزنس تايمز».

ورسخ المركز مكانته ضمن قائمة أكبر 5 مراكز عالمية بنهاية 2025، متجاوزاً حاجز 100 صندوق مسجل، ليصل عدد مديري صناديق التحوط في المركز بنهاية أكتوبر 2026 إلى 102 مدير، وهو رقم مستقر نسبياً مقارنة بنهاية 2025، ويمثل في الوقت ذاته تضاعفاً لافتاً مقارنة بـ50 مديراً فقط في مطلع عام 2024.

وأظهرت البيانات أن أكثر من 80 % من هؤلاء المديرين يديرون أصولاً، تتجاوز قيمتها مليار دولار، وينحدر ثلثاهم من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بينما يتوزع الباقون على أسواق أخرى تشمل هونغ كونغ وسنغافورة.

وشهدت طبيعة وجود هذه الصناديق في دبي تحولاً نوعياً؛ حيث تطور المركز من استضافة مدير أو اثنين من مديري صناديق التحوط الصغيرة ليضم اليوم أكثر من 100 مدير، ولم تعد الشركات تكتفي بنقل وظائف المكاتب الوسطى والخلفية، بل باتت تستقطب بشكل متزايد كبار التنفيذيين وصناع القرار والمتداولين، وأصبح التركيز منصباً على قدوم الإدارة العليا العالمية، ومتخذي المخاطر القادرين على إدارة الأعمال، مدفوعين بسهولة الوصول إلى المواهب، وقوة الإطار القانوني والتنظيمي في دبي، والقدرة على خدمة المستثمرين العالميين.

وأشار مايكل سلاتر، العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط في شركة خدمات الصناديق IQ-EQ، إلى أن استثمار الإمارات في البنية التحتية والإطار التنظيمي لمركز دبي المالي العالمي جعله أكثر جاذبية لصناديق التحوط، ومديري الأسهم الخاصة؛ حيث يمكن تأسيس صندوق في المركز خلال فترة لا تتجاوز 12 أسبوعاً، مقارنة بثلاثة أضعاف التكلفة والوقت المطلوبين في ولايات قضائية أخرى، مؤكداً أن اقتناص الفرص في التوقيت المناسب، وإنجاز الصفقات بسرعة هو المجال الذي ازدهرت فيه منطقة الشرق الأوسط بشكل حقيقي.

وواصلت صناديق التحوط الكبرى تعميق حضورها في دبي رغم أزمة الشرق الأوسط، مع بدء تعافي النشاط في النصف الثاني من العام؛ حيث حصلت (Citadel) على الموافقة للعمل في دبي خلال أبريل، ونالت (Symmetry Investments) ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية للعمل من داخل المركز في يوليو، كما أفادت تقارير في أكتوبر بأن شركة الاستثمار الأمريكية (Jain Global) تخطط لافتتاح مكتب لها في الإمارة.

ولاحظ المشاركون في القطاع شهية متزايدة لدى المستثمرين في الشرق الأوسط نحو استراتيجيات صناديق التحوط، لا سيما تلك المصممة للتعامل مع تقلبات السوق؛ وهو ما أكده سيباستيان غويرس، الرئيس التنفيذي لبنك (LGT) لإدارة الثروات الخاصة في الشرق الأوسط، بالإشارة إلى اهتمام كبير مؤخراً باستراتيجيات تحييد مخاطر السوق في ظل التقلبات الجيوسياسية.(دبي - البيان) تفاصيل ص 05