«وصل» تستكمل الهيكل الإنشائي لمشروع «إم جي إم دبي».. والافتتاح مطلع 2029

أعلنت مجموعة وصل استكمال الهيكل الإنشائي لمشروع «إم جي إم دبي»، الذي يشهد تقدماً في أعمال تنفيذه على جزيرة اصطناعية،تمتد على مساحة 3 ملايين قدم مربعة، بالقرب من ساحل أم سقيم وجميرا، وبجوار برج العرب، في خطوة رئيسية ضمن تطوير واحدة من أبرز وجهات الضيافة والترفيه الجديدة في دبي، والمقرر افتتاحها مطلع عام 2029.

ويجمع المشروع، الذي تطوره «وصل»، بالتعاون مع «إم جي إم ريزورتس إنترناشيونال»، ثلاث علامات فندقية عالمية تحت مظلة واحدة، هي «إم جي إم» و«بيلاجيو» و«آريا»، بإجمالي 1500 غرفة فندقية، ليقدم نموذجاً متكاملاً للضيافة والترفيه على الواجهة البحرية للإمارة.

وتضم الوجهة المرتقبة نحو 40 وجهة متنوعة لتناول الطعام، ونادياً شاطئياً عالمياً، ومسرحاً مجهزاً بأحدث التقنيات، إلى جانب مجموعة مختارة من متاجر التسوق، ومرافق العافية، وخيارات واسعة للترفيه والاستجمام، كما توفر إطلالات مباشرة على الخليج العربي وأفق دبي، بما يجمع بين الإقامة الفندقية وتجارب الطعام والتسوق والترفيه في موقع واحد.

وشهد الاحتفال باستكمال الهيكل الإنشائي حضور كبار المسؤولين من مجموعة وصل و«إم جي إم ريزورتس إنترناشيونال» وشركة «تشاينا ستيت كونستراكشن إنجنيرينغ كوربوريشن» (CSCEC) في الشرق الأوسط، التي تشارك في تنفيذ المشروع، حيث شكل الإنجاز محطة مهمة تعكس تقدم الأعمال، وتضافر جهود الشركاء لتحقيق رؤية الوجهة الجديدة.

وقال راشد العوضي، المدير التنفيذي للعقارات في مجموعة «وصل»، إن استكمال الهيكل الإنشائي يمثل محطة مهمة في مسيرة المجموعة، ويؤكد التزامها بالمساهمة في تحقيق رؤية دبي طويلة الأمد، وتعزيز مكانتها العالمية. وأضاف أن المشروع يستهدف تقديم وجهة متكاملة، تجمع تجارب الضيافة والترفيه وأنماط الحياة الراقية ضمن بيئة بحرية متميزة، بما يضيف بُعداً جديداً إلى مشهد السياحة والضيافة في الإمارة.

من جانبه قال آري كاستراتي، رئيس المحتوى والضيافة والتطوير في «إم جي إم ريزورتس»، إن هذا الإنجاز يجسد الرؤية المشتركة والشراكة الاستراتيجية مع مجموعة وصل، مشيراً إلى أن استقطاب علامات عالمية مثل «بيلاجيو» و«آريا» و«إم جي إم» إلى الإمارات يتجاوز تطوير منتجع جديد، نحو ابتكار وجهة ترفيهية عالمية المستوى بمفهوم مختلف.

وأضاف أن التقدم المحقق هو ثمرة التعاون بين الشركاء وآلاف العاملين في المشروع، مؤكداً التطلع إلى مواصلة تنفيذ الأعمال وصولاً إلى الافتتاح المرتقب مطلع 2029.

ويعزز المشروع محفظة الوجهات السياحية والفندقية النوعية قيد التطوير في دبي، ويدعم تنوع عروض الضيافة الفاخرة والترفيه، مستفيداً من موقعه الساحلي وعلاماته الفندقية العالمية، بما يرسخ جاذبية الإمارة وجهة عالمية للسياحة والاستثمار في قطاع الضيافة.