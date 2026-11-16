«لينكدإن»: تحسن ملحوظ في قطاع التوظيف بالإمارات

كشفت بيانات جديدة من «لينكدإن» أن سوق العمل في الإمارات تجاوز المرحلة الأشد من الاضطرابات الإقليمية التي شهدها في وقت سابق من هذا العام، فيما سلطت الضوء على فرصة أكبر أمام أصحاب العمل وصناع السياسات لبناء قوة عاملة أكثر قدرة على التكيف.

ويجمع أول تقرير لجاهزية القوى العاملة في الإمارات من «لينكدإن» بيانات المنصة حول التوظيف والمهارات وزخم القطاعات والذكاء الاصطناعي وحركة المواهب، بهدف دراسة مدى استعداد القوى العاملة للاستجابة للتحولات المستقبلية في الطلب.

وأظهر التقرير تحسن التوظيف بشكل ملحوظ مقارنة بأدنى مستوياته في أبريل. وشمل التعافي قطاعات واسعة من الاقتصاد، حيث سجل 15 من أصل 17 قطاعاً رئيسياً نمواً شهرياً في التوظيف خلال أغسطس، مما يشير إلى انتعاش واسع النطاق.

الذكاء الاصطناعي

وذكر التقرير أن الذكاء الاصطناعي انتقل سريعاً من كونه تخصصاً تقنياً إلى مهارة منتشرة على نطاق أوسع في سوق العمل، كما ارتفع الطلب على وظائف هندسة الذكاء الاصطناعي بنسبة 232.4 % على أساس سنوي في أغسطس، كما كانت أربع من بين أسرع عشر مهن نمواً مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وأوضح التقرير أن الجاهزية لا تعتمد على المهارات التكنولوجية وحدها. ففي القطاعات ذات الأولوية التي شملها التقرير، برزت أيضاً مهارات مرتبطة بإدارة العمليات والكفاءة التشغيلية والحوكمة، مما يعكس أهمية القدرات التي تساعد المؤسسات على التنفيذ والتكيف

وأكد التقرير أن دولة الإمارات استمرت في جذب المواهب من الخارج بأعداد أكبر، مما حافظ على مكانة الدولة كوجهة للمواهب طوال فترة الاضطرابات في 2026. كما تشير بيانات الانتقال المهني إلى أن القطاعات ذات الأولوية تستقطب العاملين من مجموعة متنوعة من الخلفيات المهنية، مما يتيح فرصاً لتوسيع مسارات المواهب مع تغير الطلب.

جاهزية القوى العاملة

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية لدولة الإمارات: تعد جاهزية القوى العاملة ركيزة أساسية لاستمرار النمو الاقتصادي لدولة الإمارات وتعزيز قدرتها التنافسية عالمياً. ففي عصرٍ يتشكل بفعل الذكاء الاصطناعي ونماذج الأعمال سريعة التغير، تعتمد المرونة على استباق الطلب، وتزويد الأفراد بالمهارات اللازمة للمستقبل، وتمكين الكفاءات من التنقل بين مختلف القطاعات. وتلتزم دولة الإمارات بتطوير القدرات الوطنية واستقطاب أفضل الكفاءات العالمية، لبناء قوة عاملة مرنة قادرة على تحويل التغير التكنولوجي إلى إنتاجية أعلى، وصناعات جديدة، وفرص مستدامة في الدولة.

وقال علي مطر، رئيس «لينكدإن» في الشرق الأوسط والأسواق الأوروبية الناشئة: أسواق العمل الأقوى ليست فقط تلك التي تتعافى بسرعة، بل تلك التي تملك القدرة على التكيف مع التغيرات في وقت مبكر. وبالنسبة لقادة الأعمال في دولة الإمارات، يعني ذلك استباق تحولات الطلب، وبناء المهارات والقدرات التي سيحتاج إليها الاقتصاد في المرحلة المقبلة، وتمكين المواهب من الانتقال إلى المجالات التي تشهد فرصاً جديدة للنمو.

ويشير التقرير إلى ثلاث أولويات رئيسية لتعزيز جاهزية القوى العاملة في المرحلة المقبلة: استباق التحولات في الطلب على الوظائف والمهارات، وبناء القدرات التي يحتاج إليها الاقتصاد مستقبلاً، وتسهيل انتقال المواهب إلى القطاعات والمهن التي تنمو فيها الفرص.