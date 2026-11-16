مبادلة و«سنتر بريدج بارتنرز» تستحوذان على «كاناكورد ويلث يو كيه» البريطانية



أبرمت شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، المستثمر العالمي في أبوظبي، وشركة «سنتر بريدج بارتنرز» (سنتر بريدج)، اتفاقية نهائية للاستحواذ على أعمال «كاناكورد ويلث يو كيه»؛ وحدة إدارة الثروات البريطانية التابعة لمجموعة «كاناكورد جينويتي جروب» في المملكة المتحدة والمناطق التابعة، بموجب صفقة نقدية بالكامل تُقدِّر قيمة الشركة بنحو 1.17 مليار جنيه استرليني.

وتُعد «كاناكورد ويلث يو كيه» من أبرز الشركات الرائدة في قطاع إدارة الثروات في المملكة المتحدة، حيث تقدم خدمات إدارة الاستثمارات والتخطيط المالي للعملاء الأفراد. وتبلغ قيمة الأصول التي تديرها وتشرف عليها الشركة قرابة 43.4 مليار جنيه استرليني، كما في 30 يونيو 2026. وسيسهم استثمار مبادلة وسنتر بريدج في دعم المرحلة المقبلة من نمو الشركة، وتعزيز مكانتها الراسخة ومسيرتها الناجحة في هذا القطاع.

وقال ياسر بدري؛ المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المالية في شركة مبادلة للاستثمار: «نجحت «كاناكورد ويلث يو كيه»، في ظل إدارة مجموعة كاناكورد جينويتي، في ترسيخ مكانة رائدة لها في قطاع إدارة الثروات في المملكة المتحدة، فجمعت بين النمو القوي والسمعة المتميزة في خدمة العملاء. ونرى فرصاً واعدة في سوق يشهد تنامياً في الثروات، وتزايداً في التعقيدات المالية، بما يعزز الطلب على المشورة المالية المتخصصة، بما يعزز الطلب على المشورة المالية المتخصصة. ونتطلع، إلى جانب سنتر بريدج، إلى تعزيز الزخم الذي حققته «كاناكورد ويلث»، بما يسهم في تسريع وتيرة نموها، وترسيخ مكانتها شريكاً موثوقاً للعملاء، ووجهة مفضلة لكبار المستشارين في القطاع».

وقال بن لانغوورثي؛ العضو المنتدب الأول ورئيس منطقة أوروبا لدى سنتر بريدج: «يواصل قطاع إدارة الثروات في المملكة المتحدة الاستفادة من ركائز نمو قوية، مدفوعاً بارتفاع الطلب على المشورة المالية المتخصصة وعالية الجودة، بالتزامن مع تنامي حاجة العملاء إلى حلول مالية متنوعة. وقد نجحت «كاناكورد جينويتي» في بناء منصة قوية في سوق تتمتع بآفاق نمو واعدة. ويسرنا التعاون مع «مبادلة»، وتوظيف خبراتنا في دعم نمو الشركات، من خلال الاستثمار في الكفاءات والتكنولوجيا ودعم عمليات الاندماج والاستحواذ وفق نهج منضبط ومدروس، بما يسهم في تعزيز قدرات الشركة ودعمها خلال المرحلة المقبلة من مسيرة نموها».

وقال ديفيد إسفاندي؛ الرئيس التنفيذي لكاناكورد ويلث يو كيه: «تمثل هذه الصفقة بداية مرحلة جديدة وواعدة في مسيرة «كاناكورد ويلث»، وتعزز قدرتنا على تحقيق أفضل النتائج لعملائنا. وقد شهدت أعمالنا ازدهاراً ملحوظاً بدعم من مجموعة كاناكورد جينويتي وجهات أخرى، حيث تضاعفت الأصول التي نديرها وإيراداتنا بنحو ثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي. وقد أتاح لنا هذا النمو مواصلة الاستثمار في كوادرنا البشرية وتقنياتنا والخدمات التي نقدمها لعملائنا. ومع دعم سنتر بريدج ومبادلة في المرحلة المقبلة، وفي ظل هيكل ملكية يركز على النمو طويل الأمد، سنكون في وضع أفضل لتعزيز خدمات المشورة المالية والحلول الاستثمارية ومستوى الخدمة التي نقدمها، مع مواصلة تحقيق أداء استثنائي لعملائنا».

وعند إتمام الصفقة، ستمتلك مبادلة وسنتر بريدج، شركة «كاناكورد ويلث» بصورة مشتركة، فيما سيحتفظ فريق الإدارة الحالي بحصة ملكية فيها. ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال النصف الأول من عام 2027، شريطة استيفاء شروط الإتمام المعتادة، والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.