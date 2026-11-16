«جافزا» تحتضن أول مستودع خارجي للمواد الكيميائية الهندية خارج الهند

افتتحت المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، أول مستودع خارج الهند مخصص لتخزين المواد الكيميائية الهندية، في خطوة تعزز دور دبي مركزاً إقليمياً للتخزين والتوزيع وإعادة التصدير، وتوفر للمصدّرين الهنود قاعدة لوجستية أقرب إلى المشترين في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا.

وجرى افتتاح المستودع بحضور الدكتور إي. فيشنو فاردان ريدي، القنصل العام للهند في دبي والإمارات الشمالية، فيما تولى إنشاء المشروع، بدعم من «جافزا»، مجلس ترويج صادرات المواد الكيميائية الأساسية ومستحضرات التجميل والأصباغ الهندي «كيمكسيل»، التابع لوزارة التجارة والصناعة الهندية، وشركة «أبيكس لوجستيكس»، بالشراكة مع شركة «إم أو إل إندو» للتخزين والخدمات اللوجستية.

ويأتي المشروع ضمن مبادرة «فلو» (FLOW)، التي أطلقتها المديرية العامة للتجارة الخارجية الهندية، وفي إطار جهود مفوضية ترويج الصادرات، ويستهدف تطوير منظومة للتخزين والخدمات اللوجستية الإقليمية، تتيح للمصدّرين الاحتفاظ بمخزون من منتجاتهم بالقرب من الأسواق المستهدفة، وتسريع تلبية الطلبات، وتقليص الوقت اللازم للتوريد. وتمثل دبي نقطة الانطلاق لإنشاء شبكة أوسع من مستودعات المواد الكيميائية خارج الهند.

ويقدم المستودع مجموعة من الخدمات المتكاملة، تشمل التخزين وفق المتطلبات التنظيمية، ومتابعة المخزون لحظياً، وتنسيق الإجراءات الجمركية، وتجهيز الطلبات، إلى جانب خدمات وضع الملصقات وفرز المنتجات، وتتيح هذه الخدمات للمصدّرين إدارة عملياتهم الإقليمية من موقع واحد، مع مرونة أكبر في التعامل مع احتياجات المشترين، وتوقيتات التسليم، كما يوفر المشروع فرصة مهمة للمؤسسات الهندية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي تواجه عادة تحديات في إنشاء مرافق تخزين خارج أسواقها المحلية أو الاحتفاظ بمخزون قريب من العملاء، ومن شأن المستودع تمكين هذه الشركات من الوصول المباشر إلى أسواق المنطقة، والاستجابة بصورة أسرع للطلبات، وتعزيز قدرتها على المنافسة، والحصول على تعاقدات جديدة.

وتستند أهمية المشروع إلى حجم المنظومة المتخصصة، التي تحتضنها «جافزا»، إذ تضم أكثر من 532 شركة تعمل في قطاع البتروكيماويات من أكثر من 70 دولة، إلى جانب أكثر من 2300 شركة هندية في المنطقة الحرة، ما يوفر شبكة متكاملة من الشركات والخدمات والبنية التحتية الداعمة للتجارة والتوزيع.

وقال عبد الله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية، المجمعات والمناطق الاقتصادية في مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «إن «جافزا» استقطبت منذ عام 2021 أكثر من 200 شركة جديدة في قطاع المواد الكيميائية، شكلت الشركات الهندية نحو ربعها، وهي الحصة الأكبر بين الدول. وأضاف أن المزايا التي توفرها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، بما في ذلك خفض الرسوم الجمركية، إلى جانب مرافق التخزين المتخصصة، تتيح للمصدّرين الهنود الجمع بين التصنيع والتخزين، وإعادة التصدير انطلاقاً من مركز واحد في الإمارات».

وأشار إلى أن افتتاح أول مستودع ضمن مبادرة «فلو» يمثل خطوة لتعزيز نمو الشركات وتنشيط حركة التجارة، وفتح آفاق جديدة للأعمال والفرص الاقتصادية، مستفيداً من موقع الإمارات وشبكة الربط اللوجستي التي توفرها دبي.

من جهته قال فيشال غانجو، المدير التنفيذي لمجلس ترويج صادرات المواد الكيميائية الأساسية ومستحضرات التجميل والأصباغ «كيمكسيل»: «إن توفير مرافق التخزين في دبي يعالج أحد التحديات التي تواجه الشركات الهندية الصغيرة والمتوسطة، والمتمثل في صعوبة الاحتفاظ بالمنتجات بالقرب من المشترين». وأوضح أن المستودع سيمكّن المصدّرين من تلبية طلبات المتعاملين في الإمارات وتسليمها خلال اليوم التالي، بما يعزز فرصهم في الحصول على تعاقدات تجارية جديدة. ولفت إلى أن حصة الهند لا تتجاوز 6.3 % من إجمالي واردات الإمارات من المواد الكيميائية، ما يشير إلى وجود فرص واسعة أمام الشركات الهندية لزيادة حضورها في السوق.

بدوره أكد الكابتن سانجاي باروداوالا، مدير شركة «إم أو إل إندو»، أن سلاسل توريد المواد الكيميائية تحتاج إلى مرافق تخزين متخصصة تلتزم بالمتطلبات التنظيمية، وعمليات تشغيل موثوقة، مشيراً إلى أن الشراكة تجمع الشبكة العالمية لشركة «إم أو إل» وخبرة «إندو» في تشغيل مرافق التخزين داخل «جافزا».

وقال سوخجيندر سينغ، الرئيس التنفيذي لشركة «أبيكس لوجستيكس»: «إن دبي توفر للمصدّرين الهنود قاعدة واحدة لخدمة أسواق متعددة، موضحاً أن الشركة تتولى تبسيط العمليات عبر التخزين المتوافق مع المتطلبات التنظيمية، ومتابعة المخزون لحظياً، وتنفيذ عمليات التسليم، وفق تعليمات المصدّرين».

ويعكس المشروع تكامل أدوار الشركاء الأربعة؛ إذ يتولى «كيمكسيل» استقطاب المصدّرين، وتدير «أبيكس لوجستيكس» البرنامج ومتابعة المخزون وتنفيذ الطلبات، فيما توفر «إم أو إل إندو» خدمات تشغيل المستودعات، وتقدم «جافزا» البنية التحتية والمنظومة التنظيمية وشبكة الربط متعددة أنماط النقل، ويؤسس هذا التكامل لنموذج، يربط المنتجين الهنود بالأسواق العالمية عبر دبي، ويعزز مكانة الإمارة منصة للتجارة والخدمات اللوجستية المتخصصة.