«إعمار» والعين تطلقان 5 مشاريع سكنية بعلامات فندقية في أبوظبي باستثمارات 8 مليارات درهم

أعلنت مجموعة «إعمار للضيافة» وشركة «العين لإدارة الأصول» عن مرحلة جديدة من شراكتهما الاستراتيجية، تتضمن تطوير خمسة مشاريع سكنية، تحمل علامات فندقية عالمية في أبوظبي، باستثمارات إجمالية تبلغ 8 مليارات درهم، وعلى مساحات تصل إلى نحو 4.7 ملايين قدم مربعة، في خطوة تعزز حضور العلامات الفندقية التابعة لإعمار في سوق الوحدات السكنية الفاخرة بالعاصمة.

وتشمل المشاريع الجديدة وحدات سكنية، تحمل علامات «العنوان» (Address)، و«بالاس» (Palace)، و«فيدا» (Vida)، بما يوسع نطاق الخيارات العقارية، التي تجمع بين خصوصية السكن والخدمات والمزايا المستوحاة من قطاع الضيافة، ويعزز تنوع المنتجات السكنية في أبوظبي، في ظل تنامي الاهتمام بالمساكن ذات العلامات الفندقية.

وجرى توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بحضور محمد العبار، مؤسس شركة إعمار وعضو مجلس إدارتها المنتدب، وسلطان خلفان الكتبي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة العين لإدارة الأصول.

ويمثل الاتفاق امتداداً للتعاون بين الجانبين منذ عام 2016، والذي بدأ بتطوير مشروع «منتجع العنوان بيتش» في دبي، قبل أن يتوسع إلى أبوظبي، من خلال مشروع «فيدا ريزيدنسز جزيرة السعديات».

وقال محمد العبار، إن أبوظبي توفر فرصاً واعدة لتوسيع محفظة مجموعة إعمار للضيافة من المشاريع السكنية ذات العلامات الفندقية، مشيراً إلى أن الشراكة مع «العين» تتيح تقديم المزيد من العلامات التابعة للمجموعة في العاصمة، وتطوير مجتمعات سكنية ترتكز على التصاميم المتميزة والجودة العالية والخدمات الراقية، وتجارب المعيشة المستوحاة من عالم الضيافة.

من جانبه أكد سلطان خلفان الكتبي أن الشراكة تطورت على مدى السنوات الماضية لتصبح تعاوناً استراتيجياً طويل الأمد، يجمع بين المعرفة العميقة لشركة العين بالسوق المحلية والخبرة العالمية لإعمار في قطاع الضيافة، وأشار إلى أن التعاون أثمر قيمة مضافة منذ إطلاق المشروع الأول عام 2016، وصولاً إلى مشروع «فيدا ريزيدنسز جزيرة السعديات» ودخول العلامة إلى أبوظبي.

وأضاف أن المرحلة الجديدة تعكس التزام الجانبين طويل الأمد تجاه العاصمة، من خلال تطوير مشاريع سكنية تحمل علامات فندقية عالمية في مواقع بارزة، وتوفير مجتمعات توفر قيمة مستدامة للسكان والمستثمرين، وتسهم في دعم مسيرة التنمية العمرانية في الإمارة.

ويعكس التوسع في هذا النوع من المشاريع تنامي أهمية العلامات الفندقية في القطاع العقاري، إذ لا تقتصر جاذبيتها على التصميم والموقع، بل تمتد إلى مستوى الخدمات وإدارة المرافق والتجربة السكنية المرتبطة باسم العلامة، كما يتيح هذا النموذج للمطورين تنويع منتجاتهم،واستقطاب شرائح من المشترين والمستثمرين الباحثين عن مساكن تجمع بين مزايا العقار والخدمات الفندقية.

وتعزز المشاريع الخمسة المرتقبة نطاق الشراكة بين «إعمار» و«العين»، وتضيف إلى محفظة أبوظبي السكنية منتجات عقارية، تستند إلى علامات ضيافة معروفة، بما يدعم جاذبية السوق للاستثمارات النوعية.