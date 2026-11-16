«مِراس» تطلق مرحلة جديدة من مشروع «سولايا» السكني على الشاطئ في جميرا 1



أعلنت «مِراس»، التابعة لـ «دبي القابضة للعقارات»، إطلاق مرحلة جديدة من مشروع «سولايا» في منطقة جميرا 1، من خلال طرح تشكيلة حصرية ضمن المجمع السكني على شاطئ البحر الذي يتم تطويره بالتعاون مع شركة «BGRE» (المعروفة سابقاً باسم بروكفيلد العقارية).

وتم تصميم مشروع سولايا من قبل شركة «فوستر آند بارتنرز»، فيما تولت «1508 لندن» تصميم المساحات الداخلية، ويضم 234 وحدة سكنية موزعة على تسعة مبانٍ تمتد على مساحة 40 فداناً. كما يمتاز بوصول مباشر إلى الشاطئ وموقع قريب من وجهة «جي 1 بيتش» الشاطئية، إلى جانب سهولة التنقل إلى وسط مدينة دبي، ليجمع بين أجواء الساحل والوصول إلى أبرز وجهات المدينة من مطاعم ومرافق ترفيهية ومعالم ثقافية.

وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة للعقارات»: «ينصب اهتمامنا على خلق قيمة طويلة الأمد من خلال مشاريع تساهم بشكل فعال وهادف في مسيرة نمو وتطور دبي كوجهة عالمية للعيش والاستثمار. ويجسد مشروع «سولايا» هذا النهج في ساحل منطقة جميرا العريق، حيث يجمع بين نهج «مِراس» القائم على التصميم المتميز، والالتزام في الوقت نفسه بالحفاظ على الطابع الفريد الذي يميز هذا الموقع. وتدفع هذه المرحلة الجديدة طموحنا نحو بناء مجتمعات مستدامة تثري الخيارات السكنية في دبي لأجيال قادمة».

وقال روب ديفيرو، الرئيس التنفيذي لشركة «BGRE»: «تعكس شراكتنا مع «مِراس» طموحاً مشتركاً لتقديم مشروع استثنائي في «سولايا». ومنذ البداية، انصب تركيزنا على تطوير وجهة سكنية مصممة بعناية تستفيد إلى أقصى حد من هذا الموقع الشاطئي الفريد. ومع انتقالنا إلى المرحلة التالية، نواصل التزامنا بتحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس من خلال إنشاء منازل ومساحات مجتمعية متكاملة توفر تجربة سكنية استثنائية ترتقي بتطلعات السكان».

وكانت شركتا «مِراس» و«BGRE» قد أعلنتا عن بدء أعمال التجهيزات الأساسية في مشروع «سولايا» في أغسطس 2026. وتم اختيار شركة «سويس بورينج أوفرسيز بايلينج كوربوريشن المحدودة» لتنفيذ هذه الأعمال، بما يشمل التدعيم والحفر وتنفيذ الأساسات، ونزح المياه الجوفية في الموقع.