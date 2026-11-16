أرباح بي إتش إم كابيتال تتجاوز 39 مليون درهم خلال 9 أشهر



أعلنت شركة بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية، عن نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مسجلة نمواً في الإيرادات وصافي الأرباح، مدعوماً بتوسع حضورها في الأسواق المالية، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 11.29 %، ليصل إلى 39.04 مليون درهم، مقابل 35.08 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بما يعكس استدامة الأداء المالي للشركة ومرونة نموذج أعمالها.

وحققت الشركة إيرادات إجمالية بلغت 170.53 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بنمو نسبته 11.68 %، مقارنة مع 152.69 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وعلى صعيد استقطاب المستثمرين، واصلت بي اتش ام كابيتال ترسيخ مكانتها في أسواق الأوراق المالية بدولة الإمارات، حيث نجحت في فتح 37.343 حساباً استثمارياً جديداً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، عبر سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي. وشمل ذلك فتح 16.591 حساباً جديداً في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بما يمثل نحو 36.65 % من إجمالي الحسابات الجديدة في السوق، إلى جانب 20.752 حساباً جديداً في سوق دبي المالي، بحصة بلغت نحو 32.22 % من إجمالي الحسابات الجديدة خلال الفترة ذاتها.

وقال عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة بي اتش ام كابيتال: «تعكس نتائجنا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 متانة نموذج أعمالنا، والثقة التي يوليها لنا عملاؤنا، والتزامنا بتحقيق نمو مستدام. ولم تقتصر إنجازاتنا هذا العام على الأداء المالي فحسب، بل شكلت محطة مهمة في مسيرة بي اتش ام كابيتال، مع مواصلة توسيع حضورنا في الأسواق الدولية وتعزيز دورنا في ربط المستثمرين بفرص استثمارية جديدة ومتنوعة».

وتتطلع بي اتش ام كابيتال خلال المرحلة المقبلة إلى مواصلة توسيع نطاق حضورها الدولي، ودراسة فرص الدخول إلى أسواق مالية جديدة، وتعزيز قدراتها في تقديم الخدمات المالية العابرة للحدود. كما تواصل الشركة العمل على بناء شراكات استراتيجية وتطوير قنوات جديدة للوصول إلى الأسواق، بما يدعم طموحاتها في إتاحة نطاق أوسع من الفرص الاستثمارية أمام عملائها في الأسواق الإقليمية والعالمية.