«أنثروبيك» تطلق خاصية «كلود ميتنجس» لتحويل المناقشات إلى خطط ومهام



أعلنت شركة تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأمريكية «أنثروبيك» إضافة خصائص جديدة للقيام بمهام أماكن العمل إلى تطبيق الذكاء الاصطناعي كلود منها «كلود ميتنجس»، التي تتيح للتطبيق الاشتراك في مؤتمرات الفيديو، لكي ينفذ المهام أثناء حديث المشاركين في المؤتمر، وتحويله الحديث إلى خطط ومهام محددة، كما كشفت الشركة عن خاصيتي «كلود وايت بوردز وكلود شيتس».

يأتي انطلاق «أنثروبيك» للخصائص الجديدة، التي تركز على الإنتاجية في مكان العمل، بعد أسابيع قليلة من إعلان منافستها «أوبن أيه.آي» عن سلسلة من أدوات مكان العمل، التي تسمح للمستخدمين، بالتعاون مع تطبيق محادثة الذكاء الاصطناعي «شات جي.بي.تي» للقيام بمهام مثل تحويل معلومات الشركة إلى مادة مرئية، وإنشاء عروض تقديمية، حيث تتنافس الشركتان لتحويل منتجاتهما إلى حزمة تطبيقات ذكاء اصطناعي مكتبية للتفوق على «مايكروسوفت وغوغل»، كما انضمت «ميتا بلاتفورمس» مالكة منصات فيسبوك وإنستغرام وواتسآب إلى التنافس بوكيل الذكاء الاصطناعي «ميوز»، الذي يستطيع إنشاء تطبيقات صغيرة فورية لمساعدة المستخدمين في إنجاز مهام العمل.

وباستخدام خاصية «كلود ميتنجس» يمكن لفرق العمل إضافة تطبيق كلود إلى أي مؤتمر فيديو كونه مشاركاً مرئياً، وفي هذه الحالة سيتابع كلود المحادثة، ويحولها إلى مهام محددة بشكل فوري.

وأثناء حديث المشاركين يمكن لكلود إعداد مسودة الخطة، التي يجري النقاش بشأنها، ووضع جدول زمني لها، وعرضه على لوحة الإعلانات، والرد على الأسئلة المطروحة خلال النقاش، والوصول إلى تطبيقات العمل المتصلة به لاستعادة المعلومات المطلوبة مثل أرقام أداء الشركة في العام الماضي. وبعد انتهاء الاجتماع يتيح تطبيق كلود الملاحظات وخطوات العمل، وغيرها من المواد، التي قام بتوليدها أثناء الاجتماع على منصة «كلود دوت أيه.آي».

وتقول شركة «أنثروبيك»، إن التعامل مع نتائج الاجتماعات يبدأ عادة بعد انتهاء الاجتماع، لكن بفضل هذه الخاصية الجديدة أصبح بإمكان فِرق العمل تحويل المناقشات إلى إجراءات عملية في الوقت الفعلي.