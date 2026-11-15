«جوجل» تتيح ربط «Gemini» بخدمة «Google Wallet»



أعلنت شركة «جوجل» إتاحة ربط مساعد الذكاء الاصطناعي «Gemini» بخدمة «Google Wallet»، لتمكين المستخدمين من تحليل الإنفاق وإعداد الميزانيات ومتابعة الاشتراكات المتكررة مباشرة عبر واجهة المحادثة.

وبدأ طرح الميزة في الولايات المتحدة عبر الويب وأجهزة «أندرويد» و«آيفون»، وفق إعلان للشركة لم يحدد موعداً لتوفيرها في بقية الأسواق ومنها الدول العربية.

وتندرج الميزة ضمن منظومة «الذكاء الشخصي» عبر الإشارة (@Google Wallet) لطرح أسئلة الإنفاق والادخار، وتتيح مراجعة النفقات السابقة، وإنشاء رسوم بيانية تفاعلية للميزانية والتدفقات المالية، والتنبيه لارتفاع أسعار الخدمات، وتقدير ميزانيات التسوق والسفر، مع خيار إضافي غير إلزامي لربط البطاقات والحسابات المصرفية عبر خدمة «Plaid».

وأكدت «جوجل» اقتصار وصول المساعد على قراءة البيانات بموافقة صريحة قابلة للإيقاف، دون قدرة على تحويل الأموال أو إدارتها أو استثمارها.