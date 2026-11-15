الاتحادية للضرائب تحصل على شهادة الاعتماد العالمي للجاهزية والرشاقة المؤسسية



أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن حصولها على شهادة الاعتماد العالمي للجاهزية والرشاقة المؤسسية -المستوى الذهبي- الريادي، شاملاً لمعايير التحول بالذكاء الاصطناعي- الفئة الذهبية، من مؤسسة جاهزية ورشاقة الأعمال الدولية (TIBAI) لتكون أول جهة حكومية في القطاع الضريبي تنال هذه الشهادة، ويأتي هذا الاعتماد تقديراً لجهود الهيئة في ترسيخ قدراتها المؤسسية عبر تحقيق الجاهزية المستقبلية والمرونة والرشاقة في الاستجابة للمتغيرات واستشراف المستقبل وفق منهجية واضحة لإدارة كل التحولات.

ويأتي الإنجاز بعد استيفاء الهيئة الاتحادية للضرائب متطلبات الإطارين الاستراتيجي والتشغيلي للجاهزية للمستقبل والرشاقة المؤسسية بنجاح في جميع القطاعات والإدارات، محققة نتائج متقدمة في معايير النموذج الاستثنائي والوحيد المعتمد عالمياً للجاهزية للمستقبل والرشاقة المؤسسية الذي يعد أول نموذج عالمي معتمد في هذا المجال، ويضم 61 معياراً و1500 نقطة تقييم تغطي محاور متعددة تشمل الجاهزية للمستقبل، وبناء القدرات الديناميكية الرشيقة، وبناء ثقافة مؤسسية رشيقة، والتكنولوجيا والتحول الرشيق بالذكاء الاصطناعي، وفقاً لما أعلنته مؤسسة جاهزية ورشاقة الأعمال الدولية (TIBAI).

وقال عبد العزيز الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «إن الاعتماد يجسد جهود الهيئة والتزامها بتبني نهج مؤسسي متكامل قادر على استشراف المتغيرات وإدارة التحولات بكفاءة بما يدعم الأداء المؤسسي وفق رؤية استراتيجية واضحة». وأضاف: «إن الإنجاز يمثل محطة بارزة في مسيرة التطوير المؤسسي لدى الهيئة إذ يرسخ ثقافة العمل الاستباقية ويعزز تكامل الأطر الاستراتيجية والتشغيلية ويؤكد حرصها على تطبيق أفضل الممارسات العالمية بما يواكب تطلعات الدولة».

وقال جاسم الزرعوني، مدير إدارة الاستراتيجية والرئيس التنفيذي للابتكار: «إن هذا الاعتماد يعكس نضج المنظومة المؤسسية التي طورتها الهيئة لتعزيز جاهزيتها المستقبلية من خلال تكامل التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي وإدارة المخاطر واستشراف المستقبل ما يعكس الجهود التي قامت بها الهيئة في مواءمة سياستيها وعملياتها وأنظمتها التشغيلية وفق منهجية مؤسسية متكاملة».

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