الإمارات وموزمبيق توسعان آفاق التعاون التجاري والاستثماري

نظمت وزارة التجارة الخارجية، بالتعاون مع غرفة أبوظبي، اجتماع الطاولة المستديرة رفيع المستوى للأعمال بين دولة الإمارات وجمهورية موزمبيق، في أبوظبي، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، واستكشاف فرص جديدة للشراكات الاقتصادية، وتوسيع مجالات التعاون بين مجتمعي الأعمال، وذلك بحضور فخامة دانيال شابو رئيس جمهورية موزمبيق الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

ترأس الاجتماع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي باسيليو زيفانياس موهاتي، وزير الاقتصاد في جمهورية موزمبيق، بمشاركة الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، نائب مدير إدارة الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية وسعادة منصور الجويعد سفير الدولة لدى جمهورية موزمبيق، وسعادة خالد بن هادي، عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي وعدد من كبار المسؤولين وقادة الأعمال وممثلي المؤسسات الاستثمارية وكبرى الشركات في البلدين، لبحث فرص تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون بين القطاع الخاص في الجانبين.

وأعرب فخامة دانيال شابو عن تطلع بلاده إلى تعزيز شراكتها الاقتصادية والاستثمارية مع دولة الإمارات، والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة في أبوظبي، بما يفتح آفاقاً أوسع للتعاون بين البلدين، ويتيح إقامة شراكات مع الشركات والمؤسسات الإماراتية في عدد من القطاعات الحيوية.

وأضاف أن موزمبيق تتمتع بفرص استثمارية واعدة وإمكانات كبيرة، مدعومة بموقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يمنحها ميزة مهمة للوصول إلى الأسواق الدولية وأسواق الدول المجاورة، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطط ومشروعات تنموية تستهدف تطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته الإنتاجية، من خلال استقطاب الاستثمارات اللازمة في قطاعات الطاقة والزراعة والسياحة والبنية التحتية والتكنولوجيا.

وأوضح أن بلاده تمتلك إمكانات كبيرة في مجال توليد الطاقة، وتسعى إلى تطوير مشروعات جديدة في هذا القطاع، إلى جانب إنشاء المصانع وتعزيز الأنشطة الاقتصادية، بما يدعم تنويع الاقتصاد وتسريع وتيرة التنمية، فضلاً عن اهتمامها بعملية التحول الرقمي في القطاعين العام والخاص، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم التطور الاقتصادي والتكنولوجي.

وأكد أن بلاده تتطلع إلى ترسيخ مكانتها مركزاً لوجستياً وتجارياً إقليمياً، من خلال تطوير البنية التحتية وشبكات النقل، بما يشمل الطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات، والاستفادة من موقعها الجغرافي وإمكانات الربط مع الأسواق الإقليمية والدولية.

وأعرب فخامته عن سعادته بوجوده في أبوظبي برفقة وفد يضم ممثلين عن عدد من الشركات العاملة في قطاعات الكهرباء والتحول الرقمي والسياحة والبنية التحتية، مؤكداً أن هذه المشاركة تعكس الحرص على تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال الإماراتي، واستكشاف فرص التعاون والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية.

ودعا فخامته المستثمرين ورجال الأعمال في أبوظبي ودولة الإمارات إلى زيارة موزمبيق والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة فيها، والمشاركة في منتدى الأعمال المزمع عقده في العاصمة مابوتو، لمواصلة الحوار وتحديد مجالات الشراكة والعمل المشترك، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمستثمرين، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق المزيد من الازدهار للبلدين وشعبيهما.

ووجه الدعوة إلى المشاركة في مؤتمر موزمبيق الدولي للاستثمار الذي تستضيفه بلاده للاطلاع على الفرص المتاحة وبحث آفاق إقامة شراكات استثمارية تحقق المصالح المشتركة.

ومن جانبه أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، خلال كلمته، أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، مشيراً إلى أن الاجتماع يمثل منصة مهمة لتعزيز التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص، واستكشاف فرص جديدة للتعاون، بما يسهم في توسيع آفاق التجارة والاستثمار وتحقيق المصالح المشتركة.

وأوضح معاليه أن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد نمواً متسارعاً، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بينهما 2.6 مليار دولار خلال عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 91.6% مقارنة بعام 2024 واستمر هذا الزخم خلال عام 2026، إذ سجلت التجارة الثنائية غير النفطية نحو 2.5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بما يقارب إجمالي قيمة التجارة المسجلة خلال عام 2025 بأكمله.

وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تمثل وجهة رئيسية للصادرات الموزمبيقية، بما يشمل الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والمنتجات الزراعية، إلى جانب المعادن الأساسية، مثل الألمنيوم والنحاس، التي تشكل مدخلات مهمة للقطاعات الصناعية والتطلعات التنموية المستقبلية.

وأضاف أن التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين يمتد إلى عدد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك المشاريع المشتركة في مجال الغاز الطبيعي المسال والطاقة المتجددة، مؤكداً وجود فرص واعدة لتوسيع نطاق الشراكة، لا سيما في قطاع التعدين، والاستفادة من إمكاناته في دعم التحول الاقتصادي والتنمية الصناعية في موزمبيق.

ولفت معاليه إلى أهمية تعزيز التعاون في تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية، مشيراً إلى الفرص التي يوفرها ميناء مابوتو لتعزيز مكانة موزمبيق مركزاً لوجستياً إقليمياً وبوابة للتجارة مع الدول المجاورة.

وأعرب معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي عن تطلع دولة الإمارات إلى تعزيز مشاركة المستثمرين وقادة الأعمال الموزمبيقيين في السوق الإماراتية، والاستفادة من موقعها الاستراتيجي ومنظومتها الاقتصادية المتقدمة باعتبارها منصة للتوسع نحو أسواق آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا، فضلاً عن توسيع الشراكات في مجالات الابتكار والتنمية الصناعية.

ودعا معاليه الشركات من الجانبين إلى استكشاف الفرص والاستفادة من المزايا التي يوفرها التعاون المشترك، وتطوير شراكات تجارية واستثمارية مستدامة، مؤكداً أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في دعم توسع الشركات الإماراتية في أفريقيا وتحقيق النمو والازدهار المشترك.

وشدد معاليه على أهمية استثمار مخرجات الاجتماع في بناء شراكات عملية ومشاريع استثمارية ملموسة، من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين والارتقاء بها إلى مرحلة جديدة من التعاون والنمو والازدهار المشترك.

من جانبه، قال معالي باسيليو زيفانياس موهاتي، إن الإمارات تعد من أبرز مصادر الاستثمار الأجنبي في موزمبيق خلال السنوات الأخيرة، ونعتز بثقة الشركات الإماراتية باقتصادنا، ونرى فرصاً واعدة أمام الشركاء الإماراتيين في قطاعات التصنيع الزراعي والصناعة والتعدين والبنية التحتية، فيما يسهم دور الإمارات بوصفها مركزاً عالمياً للتجارة في إيصال المنتجات الموزمبيقية إلى أسواق جديدة.

وقال سعادة خالد بن هادي، عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، إن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وموزمبيق تستند إلى فرص واعدة للتعاون في عدد من القطاعات الحيوية، تشمل الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة والزراعة والخدمات اللوجستية وتطوير البنية التحتية، مشيراً إلى أن ما تمتلكه موزمبيق من موارد طبيعية وإمكانات زراعية وموقع استراتيجي، يتكامل مع خبرات أبوظبي في مجالات البنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية والاستثمار الدولي، بما يهيئ آفاقاً واسعة لتوسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

وأضاف أن القطاع الخاص يشكل ركيزة أساسية في دفع هذه الشراكة إلى آفاق أرحب، من خلال تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال، وتسهيل بناء الشراكات، واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية في أسواق البلدين، بما يسهم في دعم النمو الصناعي، وتوفير فرص العمل، وتمكين الشركات من الوصول إلى أسواق جديدة.

واستعرض المشاركون في اجتماع الطاولة المستديرة رفيع المستوى للأعمال فرص التعاون في عدد من القطاعات، شملت الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والمجمعات الصناعية والمعادن الحيوية.

وشهد الاجتماع توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين شملت مجالات تنمية الموارد البشرية، والتمويل التنموي، وعلوم الفضاء والتكنولوجيا، والنقل والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة.