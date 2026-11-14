«فيتش»: اقتصاد الإمارات قوي والأوضاع المالية متينة

ثبتت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف دولة الإمارات طويل الأجل لإصدارات العملات الأجنبية والمحلية عند درجة «AA-» مع نظرة مستقبلية مستقرة، بالإضافة إلى تثبيت سقف التصنيف السيادي للدولة عند «AA+». ويعد هذا التصنيف مؤشراً مهماً على قوة الاقتصاد الوطني ومتانة أوضاعه المالية.

يعكس هذا التصنيف انخفاض الدين الحكومي الموحد، وقوة صافي الأصول الخارجية، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مدعوماً بصافي الأصول الأجنبية السيادية لإمارة أبوظبي (المصنفة عند AA بنظرة مستقرة) والتي تقدر بنحو 180% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في عام 2026، وهي من بين الأعلى عالمياً لدى الدول المصنفة من قبل الوكالة.

وتستند النظرة المستقبلية المستقرة إلى المرونة التي أظهرتها عوائد الصادرات النفطية خلال حرب إيران، مما عوض إلى حد كبير الأثر السلبي المباشر للصراع، إلى جانب وفرة الهوامش المالية والخارجية.

وعلى صعيد الأداء الاقتصادي، تتوقع «فيتش» نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات بنسبة 0.5% في عام 2026، مدفوعاً بنمو القطاع الهيدروكربوني بنحو 7% في 2026 و26% في 2027 مع تحرر إنتاج النفط من قيود حصص «أوبك+».

وفيما يتعلق بالمالية العامة، تقدر الوكالة بقاء الموازنة الموحدة للإمارات في حالة فائض بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، حيث يُتوقع تسجيل فوائض في أبوظبي ودبي.

وعلى مستوى المركز الخارجي والقطاع المصرفي، سجلت احتياطيات النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي 265 مليار دولار في أغسطس 2026، موضحة أن هذا المستوى المرتفع إلى جانب أصول جهاز أبوظبي للاستثمار يوفر دعماً قوياً للاستقرار الكلي. وأكدت «فيتش» مرونة البنوك الإماراتية بفضل مؤشراتها المالية السليمة ووفرة السيولة ورأس المال.