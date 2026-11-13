«وورلد وورثي»: الإمارات ضمن أفضل المدن والوجهات والمرافق السياحية عالمياً

رسخت الإمارات حضورها ضمن تصنيفات «وورلد وورثي 100» لعام 2026، لأفضل المدن والوجهات والمرافق السياحية والترفيهية، شملت عشرات الفئات ومئات المواقع في العالم، مستندة إلى تقييمات الزوار والمراجعات المنشورة.

وبحسب المجلة تبوأت دبي المرتبة 19 عالمياً ضمن قائمة أكثر المدن استحقاقاً للزيارة مسجلةً 9.16 نقاط، وحلت في المركز 16 عالمياً ضمن قائمة المدن الأكثر شعبية ومحبة لدى الزوار واحتلت أبوظبي المرتبة 27 عالمياً مع 8.84 نقاط.

وضمن قائمة «أجمل المدن»، جاءت أبوظبي في المرتبة 27 عالمياً وسجلت 8.32 نقاط، وحققت دبي المركز 34 مع 8.19 نقاط، وفي فئة أكثر المدن تميزاً من حيث تجارب الطعام، احتلت دبي المركز 66 عالمياً وسجلت 8.23 نقاط.

وأكدت «وورلد وورثي 100» تصدر الإمارات قائمة أفضل المطارات العالمية من خلال مطار دبي الدولي، الذي تبوأ الصدارة عالمياً مسجلاً 9.26 نقاط، فيما حل مطار زايد الدولي بالمركز 26 عالمياً، وجاء مطار رأس الخيمة الدولي في المركز 73 عالمياً لتعزز المطارات الإماراتية حضورها ضمن القائمة التي شملت 100 مطار في 67 دولة.

وسجلت الإمارات حضوراً من خلال معلمين بارزين ضمن قائمة أفضل 100 معلم عالمي، التي تضم مواقع تاريخية ومعمارية وطبيعية ونصباً تذكارية من 46 دولة، واحتلت نخلة جميرا المركز 63 عالمياً وجاءت واحة الكرامة في أبوظبي بالمرتبة 91 عالمياً.

وسجلت أبوظبي إنجازاً بارزاً في فئتي المتاحف والقصور، مع تصدر منشأتين إماراتيتين قائمتي الإمارات والشرق الأوسط وجاء متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي في المركز 66 عالمياً ضمن تصنيف شمل 100 متحف من 40 دولة، كما تبوأ قصر الوطن في المركز السادس عالمياً، ليكون الأول بالمنطقة ضمن قائمة أفضل 100 قصر في 38 دولة.