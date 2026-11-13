666.3 مليون درهم أرباح «دي آي بي هولدينغ» بنمو 6.1% في 9 أشهر



حققت شركة «دي آي بي هولدينغ» صافي ربح بعد الضريبة بقيمة 666.3 مليون درهم خلال التسعة شهور الأولى من عام 2026، مقارنة مع 628.2 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2025، بنمو 6.1%.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 7.5% لتصل إلى 754 مليون درهم خلال التسعة شهور الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 701.4 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

كما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 10.6% لتصل إلى 549.7 مليون درهم، مقارنة مع 497.1 مليون درهم. وارتفع هامش الأرباح المعدلة إلى 72.9% مقابل 70.6%، بزيادة 2.3 نقطة مئوية.

وعلى صعيد الربع الثالث من 2026، سجلت الشركة صافي ربح بعد الضريبة بقيمة 222.6 مليون درهم، مقارنة مع 210.1 ملايين درهم في الربع الثالث من 2025، بنمو 5.9%.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 8.7% لتصل إلى 262.4 مليون درهم، مقارنة مع 241.5 مليون درهم خلال الفترة المقابلة.

كما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 13.6% لتصل إلى 194.6 مليون درهم، مقابل 171.3 مليون درهم، فيما ارتفع هامشها إلى 74.2% مقارنة مع 70% خلال الربع الثالث من العام الماضي.