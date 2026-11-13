«طلبات» تسجل 1.06 مليار درهم أرباحاً خلال 9 أشهر



سجلت شركة «طلبات هولدينغ بي إل سي» صافي أرباح بلغ 289 مليون دولار (1.06 مليار درهم) خلال التسعة شهور الأولى من عام 2026، مقارنة مع 348 مليون دولار (1.28 مليار درهم) خلال الفترة نفسها من عام 2025، بتراجع 17%.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 19% لتصل إلى 3.374 مليارات دولار (12.39 مليار درهم)، مقارنة مع 2.838 مليار دولار (10.42 مليارات درهم) خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفع إجمالي قيمة البضائع المباعة بنسبة 15% ليصل إلى 8.597 مليارات دولار (31.56 مليار درهم).



الربع الثالث

وخلال الربع الثالث من العام الجاري، ارتفع إجمالي قيمة البضائع المباعة بنسبة 16% على أساس سنوي إلى 299.6 مليار دولار (11.02 مليار درهم)، مدفوعاً بتوسع قاعدة العملاء وزيادة وتيرة الطلبات وارتفاع متوسط قيمة سلة المشتريات.

قيمة البضائع المباعة

وارتفعت قيمة البضائع المباعة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 9% إلى 2.26 مليار دولار (8.45 مليارات درهم)، لتشكل 75% من الإجمالي، مقارنة مع 80% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفعت قيمة البضائع المباعة في الأسواق خارج دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 43% إلى 736 مليون دولار (2.70 مليار درهم)، لتشكل 25% من الإجمالي، مقارنة مع 20% في العام السابق.

وبلغ صافي الدخل 102 مليون دولار (374.6 مليون درهم)، بانخفاض 15% على أساس سنوي، بما يعادل 3.4% من إجمالي قيمة البضائع المباعة، مقارنة مع 4.7% خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات خلال الربع الثالث بنسبة 18% إلى 1.2 مليار دولار (4.41 مليارات درهم)، فيما تحسن معدل تحويل إجمالي قيمة البضائع المباعة إلى إيرادات إلى 40%، مقارنة مع 39% في العام السابق.