«أبوظبي التجاري» يعزز وجوده في كازاخستان عبر ترخيص مصرفي شامل

حصل بنك أبوظبي التجاري على ترخيص مصرفي شامل من وكالة تنظيم وتطوير السوق المالية في جمهورية كازاخستان لشركته التابعة المملوكة له بالكامل، بنك أبوظبي التجاري (كازاخستان) المساهمة.

يُمثل هذا الترخيص خطوة مهمة لتعزيز حضور بنك أبوظبي التجاري في كازاخستان، ويُوسع بشكل كبير قدرة البنك على دعم قطاع الشركات المتنامي في البلاد وتعزيز التواصل الدولي.

وبموجب الترخيص المصرفي الشامل الجديد، سيتمكن بنك أبوظبي التجاري من تقديم خدمات مصرفية تقليدية وإسلامية للشركات، ما يُوسع بشكلٍ ملحوظٍ نطاق الحلول المتاحة للعملاء في كازاخستان، ويدعم طموح البنك في بناء قاعدة عملاء أوسع وأكثر تنوعاً في البلاد.

وتُعد كازاخستان جزءاً أساسياً من استراتيجية بنك أبوظبي التجاري الدولية، وستكون بمنزلة مركز مهم لأنشطة المجموعة في أنحاء آسيا الوسطى، استناداً إلى حضورها الفاعل في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية للشركات في كازاخستان منذ عام 2024. وستُمكّن هذه الرخصة البنك من خدمة العملاء الساعين إلى اغتنام الفرص عبر الممرات الاقتصادية الإقليمية الرئيسية، وربط الشركات في كازاخستان وآسيا الوسطى بدولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط، مع دعم نمو التجارة والاستثمار وتدفقات رأس المال بين هذه الأسواق.